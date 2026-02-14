San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

SEGUNDO SET: Atenea sigue sumando y se pone a dos de llevarse el set
SEGUNDO SET: Atenea rompe el empate y se pone 22-21 de San Martín
SEGUNDO SET: Polémica jugada le da el punto del desempate a San Martín, pero Atenea lo empata 21-21
SEGUNDO SET: San Martín empata el marcador a Atenea: 20-20
SEGUNDO SET: San Martín se pone a solo un punto de Atenea 19-20
SEGUNDO SET: Atenea llegó al punto 20, pero San Martín no se queda atrás: 18
SEGUNDO SET: Atenea sigue adelante y se pone 18-16 de San Martín
SEGUNDO SET: San Martín reacciona y se pones 14 a 16 de Atenea
SEGUNDO SET: Atenea se sigue alejando y se pone 16-12 de San Martín, cuyo DT decide cortar la racha de las ‘diosas’
SEGUNDO SET: Atenea no está dispuesta a perder este set y se pone 15-12 de San Martín