San Martín vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘santas’ chocarán con las ‘diosas’ que sorprendieron al vencer a Universitario la jornada pasada. Sigue las incidencias del vibrante duelo

23:03 hsHoy

SEGUNDO SET: Atenea sigue sumando y se pone a dos de llevarse el set

23:01 hsHoy

SEGUNDO SET: Atenea rompe el empate y se pone 22-21 de San Martín

23:01 hsHoy

SEGUNDO SET: Polémica jugada le da el punto del desempate a San Martín, pero Atenea lo empata 21-21

22:59 hsHoy

SEGUNDO SET: San Martín empata el marcador a Atenea: 20-20

22:58 hsHoy

SEGUNDO SET: San Martín se pone a solo un punto de Atenea 19-20

22:57 hsHoy

SEGUNDO SET: Atenea llegó al punto 20, pero San Martín no se queda atrás: 18

22:56 hsHoy

SEGUNDO SET: Atenea sigue adelante y se pone 18-16 de San Martín

22:52 hsHoy

SEGUNDO SET: San Martín reacciona y se pones 14 a 16 de Atenea

22:51 hsHoy

SEGUNDO SET: Atenea se sigue alejando y se pone 16-12 de San Martín, cuyo DT decide cortar la racha de las ‘diosas’

22:50 hsHoy

SEGUNDO SET: Atenea no está dispuesta a perder este set y se pone 15-12 de San Martín

