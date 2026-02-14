Perú Deportes

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el inesperado tropiezo ante Atenea, las ‘pumas’ buscan recuperar el paso firme esta noche en Villa El Salvador frente a un Circolo Sportivo Italiano que llega entonado tras vencer sin ceder sets en la jornada anterior

21:03 hsHoy

¡Sábado de vóley! Universitario choca contra Circolo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 7 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

21:02 hsHoy

Así llega Universitario a la séptima fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario de Deportes afronta la séptima jornada de la Liga Peruana de Vóley con sed de revancha. El sexteto dirigido por el español Francisco Hervás sufrió un duro golpe en su última presentación. Aquella derrota por 3-0 frente a Atenea cortó una racha impecable y sembró dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo ‘crema’. La caída resultó abrupta, especialmente por la falta de respuesta ante la agresividad del rival en el coliseo de Villa El Salvador.

Pese a este traspié, las ‘pumas’ mantienen su estatus de protagonistas en el torneo nacional. El conjunto estudiantil todavía ocupa lo más alto de la tabla de posiciones gracias a su sólido desempeño en las fechas iniciales.

La regularidad previa les permite sostener el liderato, aunque el margen de error se redujo considerablemente. Hoy, la escuadra de Hervás busca recuperar la memoria táctica y la contundencia en el ataque para consolidar su camino hacia la segunda ronda como el rival a batir.

Universitario cayó en sets corridos
Universitario cayó en sets corridos ante Atlético Atenea. Crédito: Universitario Vóley.
20:57 hsHoy

Así llega Circolo a la séptima fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Circolo Sportivo Italiano llega a la séptima fecha con un respiro necesario. El sexteto que dirige el argentino Marcos Blanco cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. En su última presentación, el equipo de Pueblo Libre superó con autoridad a Rebaza Acosta. Aquella victoria por 3-0 devolvió la confianza a un plantel que lucía golpeado tras varias semanas sin sumar puntos.

A pesar de este triunfo reciente, la situación del club en la tabla de posiciones todavía es frágil. Actualmente, el conjunto italiano ocupa puestos de clasificación hacia la segunda ronda del torneo. Sin embargo, su presencia en la siguiente etapa no está garantizada.

La irregularidad en los resultados previos obliga a las dirigidas por Blanco a buscar una victoria frente a Universitario de Deportes. Un resultado positivo hoy consolidará sus aspiraciones, mientras que una caída las dejará a merced de lo que hagan sus perseguidores directos en la Liga Peruana de Vóley.

Mabel Olemar, figura en el
Mabel Olemar, figura en el sexteto de Marcos Blanco. Crédito: Instagram Mabel Olemar.
20:51 hsHoy

Canal TV para ver Universitario vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se podrá seguir el apasionante cruce por Latina Televisión. La señal estará disponible tanto a través de la señal abierta como en el sitio web y la aplicación oficial de la cadena, lo que permitirá que el público disfrute de cada encuentro sin costo alguno.

Además, Infobae Perú brindará actualizaciones en tiempo real sobre los duelos más esperados de la jornada e irá reflejando los cambios en la tabla de posiciones, para que los seguidores puedan realizar un seguimiento puntual del avance de la competencia.

20:47 hsHoy

Horarios de Universitario vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo es uno de los más esperados de la séptima jornada de la fase dos en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El choque se disputará hoy, sábado 14 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La programación aborda diferentes horarios para los países de la región. En Perú, Colombia y Ecuador, la acción comenzará a las 19:00 horas. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 21:00 horas.

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo

Golazo de Felipe Vizeu con

Javier Rabanal sale en defensa

A qué hora juega Alianza

Sporting Cristal, César Vallejo y

Cazzu en la prueba de

Gordon Ramsay defiende a Victoria

Racing vence a Banfield por

