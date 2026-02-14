Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Sábado de vóley! Universitario choca contra Circolo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 7 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

21:02 hs

Así llega Universitario a la séptima fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario de Deportes afronta la séptima jornada de la Liga Peruana de Vóley con sed de revancha. El sexteto dirigido por el español Francisco Hervás sufrió un duro golpe en su última presentación. Aquella derrota por 3-0 frente a Atenea cortó una racha impecable y sembró dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo ‘crema’. La caída resultó abrupta, especialmente por la falta de respuesta ante la agresividad del rival en el coliseo de Villa El Salvador.

Pese a este traspié, las ‘pumas’ mantienen su estatus de protagonistas en el torneo nacional. El conjunto estudiantil todavía ocupa lo más alto de la tabla de posiciones gracias a su sólido desempeño en las fechas iniciales.

La regularidad previa les permite sostener el liderato, aunque el margen de error se redujo considerablemente. Hoy, la escuadra de Hervás busca recuperar la memoria táctica y la contundencia en el ataque para consolidar su camino hacia la segunda ronda como el rival a batir.