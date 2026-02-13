Alianza Lima fue categórico por comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo: “Inaceptable”

Alianza Lima fue categórico por comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

Eryc Castillo ha sido objeto de críticas tras errar el penal que pudo acercar a Alianza Lima a la Fase 2 de la Copa Libertadores. El extremo ecuatoriano aceptó la responsabilidad en un instante clave frente a 2 de Mayo, pero su remate fallido generó un intenso debate futbolístico. Lo que comenzó como una discusión deportiva cruzó límites inadmisibles cuando, en el programa radial Exitosa Deportes, el periodista Gonzalo Núñez emitió comentarios abiertamente racistas al analizar el fallo de la ‘Culebra’.

Durante la transmisión, Núñez atribuyó el error del jugador a su color de piel y mencionó un supuesto “estudio” para justificar sus afirmaciones. Estas declaraciones desataron indignación, al evidenciar que el análisis deportivo fue desplazado por prejuicios. El episodio puso en primer plano la necesidad de erradicar el racismo en el ámbito periodístico y deportivo, exigiendo respuestas tanto del medio de comunicación como de la audiencia.

La indignación se sintió en Matute y por ello, el club victoriano emitió un contundente comunicado rechazando enérgicamente las palabras del ‘hombre de prensa’.

“El Club Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en las que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional”, se lee en el inicio del oficio en las redes sociales.

Comunicado de Alianza Lima sobre los comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

Luego, los ‘íntimos’ afirmaron que las palabras de Núñez son inadmisibles: “Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión. El fútbol es un espacio que une, inspira y representa la diversidad de nuestra sociedad; cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable”.

Y por último reclamó las disculpas públicas de Gonzalo al jugador. “Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones”.

El periodista deportivo realizó declaraciones de carácter racial durante un programa radial al analizar el penal fallado por Castillo en el Alianza Lima vs 2 de Mayo. Sus palabras generaron fuerte rechazo. (Video: Exitosa).

El condenable comentario de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

Durante la última emisión de Exitosa Deportes, los comentarios de Gonzalo Núñez generaron una ola de rechazo inmediato en el ámbito deportivo peruano. El periodista, al intentar explicar el penal fallado por Eryc Castillo, recurrió a argumentos abiertamente racistas y sugirió que el error del jugador ecuatoriano respondía a su color de piel, incluso citando un supuesto “estudio” como respaldo.

La reacción en el estudio fue instantánea: Óscar Paz y Jean Rodríguez, compañeros de mesa, se desmarcaron enérgicamente de las afirmaciones de Núñez. Ambos subrayaron que no existe vínculo entre la fortaleza mental de un futbolista y su raza, calificando tales ideas de ofensivas y discriminatorias.

“Lo que voy a decir es racista, perolos negros se hue* un poco en los penales (…) Son menos duros de la cabeza”, expresó el comunicador generando el rechazo de todos.

Paolo Guerrero le cedió la pelota al ecuatoriano y este no pudo vencer al portero paraguayo, que adivinó el remate - Crédito: ESPN.

La firme postura del Ministerio de Cultura

El pronunciamiento oficial trasciende el rechazo simbólico y se traduce en acciones concretas. La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura anunció que notificará al Ministerio Público sobre los comentarios emitidos por Gonzalo Núñez, invocando lo dispuesto en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación e incitación a la discriminación.

Esta decisión traslada el caso al terreno penal, permitiendo que las autoridades judiciales evalúen la pertinencia de iniciar un proceso conforme a la normativa vigente. El artículo citado contempla sanciones para quienes incurran en conductas discriminatorias, reforzando el compromiso institucional con la erradicación del racismo.

Comunicado del Ministerio de Cultura