El periodista deportivo realizó declaraciones de carácter racial durante un programa radial al analizar el penal fallado por Castillo en el Alianza Lima vs 2 de Mayo. Sus palabras generaron fuerte rechazo. (Video: Exitosa)

Eryc Castillo viene recibiendo cuestionamientos luego de fallar el penal que pudo acercar a Alianza Lima a la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores. El extremo ecuatoriano asumió la responsabilidad en un momento determinante del partido ante 2 de Mayo, pero no logró convertir desde los doce paso y eso abrió un intenso debate deportivo. Sin embargo, lo que debía quedarse en el análisis futbolístico terminó cruzando una línea inaceptable.

Durante la más reciente emisión del programa radial Exitosa Deportes, el periodista Gonzalo Núñez realizó comentarios abiertamente racistas al intentar explicar la falla del atacante. En plena discusión sobre la eliminación del cuadro ‘blanquiazul’, el comunicador afirmó que el error del jugador se debía a su color de piel e incluso sostuvo que existiría un supuesto “estudio” que respaldaría esa idea.

Las palabras fueron inmediatas y contundentemente rechazadas por sus propios compañeros de mesa, Óscar Paz y Jean Rodríguez, quienes marcaron distancia frente a lo expresado. No era para menos. Vincular la fortaleza mental de un futbolista con su raza no solo es falso, sino también profundamente ofensivo y discriminatorio.

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo. Crédito: AFP

Reacciones y pedido de sanciones

El debate futbolístico suele centrarse en decisiones tácticas, rendimientos individuales y jugadas puntuales. Sin embargo, en este caso la discusión trascendió lo estrictamente deportivo. Las declaraciones de Gonzalo Núñez no se limitaron a cuestionar la ejecución del penal, sino que atribuyeron el error a un factor racial, lo que generó un amplio rechazo.

Tras la difusión del fragmento radial, la reacción en plataformas digitales fue inmediata. Numerosos usuarios expresaron su desacuerdo con lo manifestado y solicitaron que se adopten medidas frente a lo ocurrido. El episodio generó una ola de cuestionamientos hacia el conductor del espacio deportivo.

Hasta el momento, Radio Exitosa no ha emitido un pronunciamiento oficial. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad de los comunicadores y los límites del discurso en los medios, especialmente cuando se abordan temas sensibles que trascienden lo deportivo.

La temprana despedida de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Alianza Lima cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 antes de lo previsto. El conjunto ‘íntimo’ no logró revertir la serie ante 2 de Mayo y quedó eliminado en la Fase 1 del torneo continental, un desenlace que contrasta con las expectativas generadas en la previa.

En el partido de ida, disputado en Paraguay, el cuadro peruano cayó por 1-0, resultado que lo obligaba a remontar en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, en la vuelta apenas consiguió un empate 1-1 en Matute, marcador que selló el 2-1 en el global a favor del elenco guaraní y selló su eliminación de la competencia.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El equipo ‘blanquiazul’ intentó imponer condiciones en casa, generó ocasiones y buscó igualar la llave, pero no logró sostener la ventaja cuando la tuvo ni encontrar la contundencia necesaria para cambiar el rumbo de la serie. De esta manera, se despide de la competencia internacional más temprano de lo esperado.

Por su parte, 2 de Mayo avanzó a la Fase 2, donde se medirá ante Sporting Cristal en una nueva instancia del certamen continental. El conjunto paraguayo buscará extender su histórica campaña y dar otro golpe ante un rival peruano, mientras que los ‘celestes’ intentarán imponer su jerarquía para evitar sorpresas y seguir en carrera en la Copa Libertadores 2026.