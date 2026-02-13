Perú Deportes

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las declaraciones del periodista deportivo provocaron una ola de críticas al atribuir el penal errado del extremo ecuatoriano a un factor racial

Guardar
El periodista deportivo realizó declaraciones de carácter racial durante un programa radial al analizar el penal fallado por Castillo en el Alianza Lima vs 2 de Mayo. Sus palabras generaron fuerte rechazo. (Video: Exitosa)

Eryc Castillo viene recibiendo cuestionamientos luego de fallar el penal que pudo acercar a Alianza Lima a la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores. El extremo ecuatoriano asumió la responsabilidad en un momento determinante del partido ante 2 de Mayo, pero no logró convertir desde los doce paso y eso abrió un intenso debate deportivo. Sin embargo, lo que debía quedarse en el análisis futbolístico terminó cruzando una línea inaceptable.

Durante la más reciente emisión del programa radial Exitosa Deportes, el periodista Gonzalo Núñez realizó comentarios abiertamente racistas al intentar explicar la falla del atacante. En plena discusión sobre la eliminación del cuadro ‘blanquiazul’, el comunicador afirmó que el error del jugador se debía a su color de piel e incluso sostuvo que existiría un supuesto “estudio” que respaldaría esa idea.

Las palabras fueron inmediatas y contundentemente rechazadas por sus propios compañeros de mesa, Óscar Paz y Jean Rodríguez, quienes marcaron distancia frente a lo expresado. No era para menos. Vincular la fortaleza mental de un futbolista con su raza no solo es falso, sino también profundamente ofensivo y discriminatorio.

Indignación por comentario racista de
Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo. Crédito: AFP

Reacciones y pedido de sanciones

El debate futbolístico suele centrarse en decisiones tácticas, rendimientos individuales y jugadas puntuales. Sin embargo, en este caso la discusión trascendió lo estrictamente deportivo. Las declaraciones de Gonzalo Núñez no se limitaron a cuestionar la ejecución del penal, sino que atribuyeron el error a un factor racial, lo que generó un amplio rechazo.

Tras la difusión del fragmento radial, la reacción en plataformas digitales fue inmediata. Numerosos usuarios expresaron su desacuerdo con lo manifestado y solicitaron que se adopten medidas frente a lo ocurrido. El episodio generó una ola de cuestionamientos hacia el conductor del espacio deportivo.

Hasta el momento, Radio Exitosa no ha emitido un pronunciamiento oficial. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad de los comunicadores y los límites del discurso en los medios, especialmente cuando se abordan temas sensibles que trascienden lo deportivo.

La temprana despedida de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Alianza Lima cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 antes de lo previsto. El conjunto ‘íntimo’ no logró revertir la serie ante 2 de Mayo y quedó eliminado en la Fase 1 del torneo continental, un desenlace que contrasta con las expectativas generadas en la previa.

En el partido de ida, disputado en Paraguay, el cuadro peruano cayó por 1-0, resultado que lo obligaba a remontar en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, en la vuelta apenas consiguió un empate 1-1 en Matute, marcador que selló el 2-1 en el global a favor del elenco guaraní y selló su eliminación de la competencia.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El equipo ‘blanquiazul’ intentó imponer condiciones en casa, generó ocasiones y buscó igualar la llave, pero no logró sostener la ventaja cuando la tuvo ni encontrar la contundencia necesaria para cambiar el rumbo de la serie. De esta manera, se despide de la competencia internacional más temprano de lo esperado.

Por su parte, 2 de Mayo avanzó a la Fase 2, donde se medirá ante Sporting Cristal en una nueva instancia del certamen continental. El conjunto paraguayo buscará extender su histórica campaña y dar otro golpe ante un rival peruano, mientras que los ‘celestes’ intentarán imponer su jerarquía para evitar sorpresas y seguir en carrera en la Copa Libertadores 2026.

Temas Relacionados

Eryc CastilloAlianza LimaCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

La Junta de Acreedores realizará un balance de los últimos acontecimientos en Alianza Lima, que vive días demasiados convulsos por casos de indisciplina, separaciones y una eliminación sonrojante en Libertadores

Aliancistas del Perú tomó acciones

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

El héroe de la gesta del Club 2 de Mayo no sale de su asombro por la manera en cómo el ‘Depredador’ se desmarcó de un tiro clave con el que se pudo cambiar el rumbo del cruce en Matute

Brahian Ayala, goleador que eliminó

DT de 2 de Mayo le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima: “No creo que solo hayan sido dos situaciones”

Con una respuesta directa, el técnico Eduardo Ledesma defendió la propuesta de su equipo y su pase de ronda en la Copa Libertadores 2026

DT de 2 de Mayo

DT de 2 Mayo admitió que no practicaron penales antes de eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores: “Confiábamos mucho en el equipo”

El conjunto dirigido por Eduardo Ledesma consumó un verdadero golpe en la fase previa del certamen continental. La confianza de la escuadra paraguaya fue total, pues no preveían alcanzar los tiros desde los doce pasos

DT de 2 Mayo admitió

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”

El delantero hispano-senegalés ha completado su proceso de adaptación con la ‘U’ y se espera que sume sus primeros minutos contra Cienciano, en la 3era fecha del Apertura 2026

Sekou Gassama, orgulloso de vestir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi afirma que mayoría

Fernando Rospigliosi afirma que mayoría de firmas para convocar a un pleno extraordinario no son válidas

Congreso supera las 78 firmas para pedir Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí, no la vacancia: ¿se puede modificar la agenda?

ONPE anuncia que si un partido político se retira de las elecciones, su casilla en la cédula de votación quedará en blanco

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sería aprobado mañana en Consejo de Ministros

Denuncian a titular de la ONPE, Piero Corvetto: piden su destitución por mal uso de S/80 millones en franja electoral

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Laura Spoya revela

Mamá de Laura Spoya revela que conductora está en UCI tras fuerte accidente: “Está estable pero necesita una operación”

Laura Spoya se someterá a una cirugía por lesión en la columna tras accidente, según Rodrigo González

Imágenes del rescate de Laura Spoya luego de sufrir violento accidente en Surco y el auxilio que le brindaros los bomberos

Cristorata pasa momento incómodo en streaming con Jefferson Farfán tras tarjeta denegada: “¡Qué verguenza!"

Gabriel Calvo brinda detalles sobre la camioneta y el accidente que sufrió Laura Spoya: “El impacto debe haber sido muy fuerte”

DEPORTES

Aliancistas del Perú tomó acciones

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

DT de 2 de Mayo le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima: “No creo que solo hayan sido dos situaciones”

DT de 2 Mayo admitió que no practicaron penales antes de eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores: “Confiábamos mucho en el equipo”

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”