Eryc Castillo falló penal clave en Alianza Lima vs 2 de Mayo en Matute por fase 1 vuelta de Copa Libertadores 2026

Eryc Castillo contó con la ocasión más clara del Alianza Lima vs Club 2 de Mayo, por la llave de revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, a partir de un lanzamiento de penal. Nadie pensó, sin embargo, que en un momento tan determinante fallaría su lanzamiento a vista y paciencia de todo Matute.

Aunque los ‘blanquiazules’ pasaban ciertas dificultades en los primeros compases del lance, por el temperamento del ‘gallo norteño’, fueron capaces de asentarse poco a poco sobre el césped del estadio Alejandro Villanueva hasta el punto de asomarse al arco contrario con una chance de oro.

Alrededor de los 34′ minutos del encuentro, Luis Advíncula se animó con uno de sus clásicos remates cruzados con destino a portería, pero el trayecto del balón no halló su curso deseado porque un central del Sportivo 2 de Mayo se interpuso con el brazo alzado.

Luego de un par de minutos de deliberación, el árbitro de la contienda fue llamado para revisar el monitor del Sistema de Videoarbitraje (VAR) a fin de que observase con detenimiento la infracción. Sin mucho que pensar, sancionó el penal que acabó malogrando el extremo Eryc Castillo sobre el final del primer tiempo.

Cuestionamientos a Guerrero

Una vez que se confirmó la sanción, el hombre encargado para ejecutar el tiro desde los 12 pasos era Paolo Guerrero, quien durante el envite portó con la cinta de capitán. En un principio, el longevo artillero peruano tomó la pelota, se ubicó delante de ella y se alistó para el cobro.

Sin embargo, antes de que se diera el silbatazo de confirmación, apareció por un lado Eryc Castillo con la consigna de asumir el lanzamiento, algo que el ‘Depredador’ aceptó sin mayores objeciones. Una vez que se apalabró el acuerdo, el ‘34′ se desmarcó entregándole la responsabilidad al ecuatoriano.

Al momento que la ‘Culebra’ quedó solo frente a Ángel Martínez, intentó inquietarlo con una carrera larga y amague sobre el final. No obstante, el portero del Sportivo 2 de Mayo adivinó la trayectoria del esférico y sacó una mano providencial arrojándose sobre su derecha.

