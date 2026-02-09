Perú Deportes

Plantel de 2 de Mayo quedó varado camino a Asunción antes de viajar a Perú para jugar con Alianza Lima por Copa Libertadores 2026

El bus que transportaba a la delegación del ‘gallo norteño’ hacia la capital de Paraguay sufrió una avería mecánica. Los futbolistas, lejos de incomodarse, tomaron el inconveniente con gracia

Plantel del Club 2 de
Plantel del Club 2 de Mayo quedó varado por varias horas debido a un desperfecto del bus que lo transportaba hacia Asunción. - Crédito: Difusión

El Sportivo 2 de Mayo ha atravesado una dificultad inesperada rumbo a Perú para disputar el desquite de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. Durante el traslado de la delegación hacia la capital Asunción surgió un desperfecto en el bus que hizo imposible el viaje terrestre.

En concreto, el conjunto del ‘gallo norteño’ dejó, desde muy temprano, la ciudad de Juan Pedro Caballero con destino hacia la capital de Paraguay, pero el vehículo contratado quedó varado en la zona de San Pedro por problemas mecánicos. Aunque fue un problema, ciertamente inquietante, los futbolistas apelaron a la unión y a la gracia.

Así ha quedado demostrado en la historia de Instagram del extremo Elías Alfonso, quien se retrató con el resto de sus compañeros desde la carretera mientras el autobús yacía descompuesto unos metros más adelante. Con el mensaje “la magia del fútbol” se intentó matizar el curioso contexto.

En esa misma línea, el arquero Ángel Martínez, en plena intemperie, explicó lo que sucedió mediante un contacto telefónico con la emisora Radio Ñanduti: “Parece un problema mecánico. Seguimos en la ruta. Vendrá otro bus nos acaban de decir. Hace un calor tremendo, qué le vamos a hacer”.

El insólito percance, sin embargo, logró solucionarse antes de que cayese la noche y todos los integrantes del Club 2 de Mayo llegaron con bien, aunque con destiempo, a Asunción para prepararse al viaje en avión con destino a Perú a primera hora del martes 10 de febrero.

Antes de afrontar su trascendental encuentro contra los aliancistas, el conjunto liderado por Eduardo Ledesma sacó un empate sin goles contra Cerro Porteño por la cuarta fecha del Apertura 2025. Si bien el resultado fue positivo, lo cierto es que el ‘gallo norteño’ sigue sin ganar en el circuito doméstico.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

