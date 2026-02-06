“Los equipos grandes se confían cuando juegan contra los humildes”: Diego Acosta se dirige a Alianza Lima tras victoria épica de 2 de Mayo

Diego Acosta espera un duelo de revancha muy reñido en Matute. - Crédito: Difusión

Por más que Diego Acosta se despachó con un golazo extraordinario en el Sportivo 2 de Mayo vs Alianza Lima, por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, surgieron algunas voces disidentes que restaron importancia a la definición o que señalaron que fue una obra con mucha suerte.

En cualquier caso, el delantero paraguayo hizo oídos sordos en un contacto con ‘A Presión’, indicando que la fenomenal acción nació de un trabajo preparado en la semana centrado en secuencia de toques de balón con cierre de conquista: “Ellos pueden decir lo que quieran, el partido estaba para los dos y se definen por detalles. Fue una jugada previa de buenos pases que terminó en gol”.

La algarabía de 2 de Mayo tras el triunfo ante Alianza Lima en Paraguay. - Crédito: Difusión

En relación al envite, que reunió la atención toda la región, Diego Acosta indicó que hay una valoración superior teniendo en cuenta que al entrenador Eduardo Ledesma no le tembló el pulso para echar mano de juveniles en un momento crucial.

“Era un partido histórico para nosotros, una oportunidad para algunos jóvenes que también estaban debutando en la Copa. Fue una experiencia única. Sabemos lo que es Alianza Lima en Perú. Estamos muy felices por la victoria”, sostuvo.

Diego Acosta puso el 1-0 con soberbia definición en Paraguay. (Video: ESPN)

Al referirse al oponente, Acosta no escatimó en halagos: “Sabíamos que era un equipo bien trabajado en la zona del medio. Tenían jugadores que marcaban mucha diferencia y de jerarquía. Tratamos de contrarrestar esos detalles para hacer nuestro juego. Esa fue nuestra virtud, la intensidad en el medio tanto en defensa y cómo los delanteros recuperaron el balón”.

Diego Acosta ha quedado en la historia del Sportivo 2 de Mayo al convertir el primer gol del club en su participación en la Copa Libertadores. Ahora el ‘gallo norteño’ tendrá una semana para preparar con responsabilidad la llave de revancha, a desarrollarse en el estadio Alejandro Villanueva.

Diego Acosta, el héroe del Sportivo 2 de Mayo. - Crédito: CONMEBOL

“Esto es fútbol”

Sobre el papel, Alianza Lima partía como favorito por la presencia de futbolistas de cartel en el plantel y su amplia historia como participante en la CONMEBOL Libertadores. Sin embargo, Club 2 de Mayo demostró que en el deporte rey nada puede darse por sentado hasta que se desarrolle el juego.

“A veces los equipos grandes se confían cuando juegan contra equipos humildes, pero esto es fútbol. Los partidos se juegan en la cancha y no se miden en el presupuesto. Ahora ya nos conocen mejor”, esgrimió Acosta.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

En esa misma frecuencia, explicó que “somos un plantel bastante corto. En la semana llegaron varios jugadores que estaban tocados y contra Nacional el entrenador puso un mix de jugadores que no estaban jugando y contra Alianza Lima puso a los más frescos. Acá somos conscientes de que todos podemos jugar. Es un grupo unido, humilde y que siempre va a trabajar para cosas grandes”.

Proyectándose en el desquite de la próxima semana, el goleador del ‘gallo norteño’ ha reconocido que habrá cierta complejidad para sacar adelante el lance por la presencia de la afición ‘íntima’, aunque apelarán a la lección reciente obtenida en Río Parapití.

Sportivo 2 de Mayo tiró de fuerza para tumbar a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

“Será un partido muy duro, obviamente vamos con esa experiencia de nuestro primer partido. Muchos aquí debutaron en Copa e iremos mejor aplomados para ese encuentro, que hay que plantear con mucha inteligencia y estamos muy confiados en lograr la hazaña”, externó Acosta.

El vencedor de la llave de la Fase 1 de la Copa Libertadores accederá a la siguiente instancia para medirse contra Sporting Cristal, otro de los clubes grandes con tradición de Perú.