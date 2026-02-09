“Si Alianza Lima es coherente, Pablo Guede tiene que salir”, la opinión de Gustavo Roverano si 2 de Mayo clasifica en la Copa Libertadores

El exarquero habló de la continuidad del técnico argentino si el cuadro 'blanquiazul' no le gana a 2 de Mayo en la Copa Libertadores. (Video: Exitosa Deportes)

Alianza Lima atraviesa una semana clave tras vencer a Comerciantes Unidos en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede debe revertir la serie ante 2 de Mayo en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores, luego de caer 1-0 en el encuentro de ida. En ese sentido, Gustavo Roverano analizó la situación del plantel y afirmó que, si la dirigencia mantiene el criterio utilizado con Néstor Gorosito, debería desvincular al técnico argentino si se produce una eliminación en el torneo internacional.

“Este año de Alianza es muy particular, es muy difícil. Alianza este año no puede empatar dos partidos seguidos. Con la presión que tiene el club este año, después de haber venido el tricampeonato de la ‘U’, que por más que digamos ‘no importa lo que haces al lado’, sí importa en esto, importa y muchísimo, porque el fútbol es así”, fueron sus primeras palabras en Exitosa Deportes.

El exarquero remarcó la necesidad de máxima concentración para superar una llave que la tiene en contra pero que intentará sacarla adelante con el apoyo de sus hinchas en Matute: “No tienes que dejar nada librado al azar ni nada para después. Hoy este partido es el más importante de todos”.

Gustavo Roverano y su advertencia por la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima

Gustavo Roverano también se refirió al futuro de Pablo Guede, condicionado por el antecedente de la salida de Néstor Gorosito la temporada pasada. La ‘Máscara’ advirtió sobre la posibilidad de que la directiva repita la misma línea institucional si los resultados no acompañan: “Imagínate que si sacas a Gorosito, después de haberle renovado, en el mismo año le renuevas y en el mismo año lo sacas. Si sigues con esa coherencia, si el equipo queda eliminado, tiene que salir Guede”.

Aunque Roverano aclaró que no comparte este tipo de determinaciones apresuradas, reconoció que los altos mandos han mostrado una tendencia definida en el manejo de los procesos técnicos. “Si a un entrenador que ya te demostró, le renuevas el contrato y a los pocos días lo estás sacando por un resultado, si sigues en esa línea, tendría que pasar eso. Que yo no estoy de acuerdo. ¡Ojo! No estoy de acuerdo porque aparte que como entrenador lo que menos quiero es que a un entrenador le den dos minutos de poder estar en un club, lógico que no”.

Gustavo Roverano sobre la comparación entre Pablo Guede y Néstor Gorosito en Alianza Lima

Consultado sobre el perfil de los entrenadores seleccionados en los últimos años, Gustavo Roverano subrayó las diferencias entre Pablo Guede y Néstor Gorosito. Desde su perspectiva, ambos técnicos presentan estilos de trabajo opuestos, lo que genera dudas sobre la coherencia en la elección del proyecto futbolístico.

“Gorosito con Guede son totalmente antagónicos en la manera de trabajar. No sé cuál es la línea conductual para escoger a un entrenador, porque si me dices que traes un entrenador que tiene más o menos la misma línea, que tiene algunos matices diferentes, porque lógicamente que cada entrenador tiene su impronta, pero digo que tan opuesto no puedes traer. No puedes tener a Mario Salas y al otro año traer a Bengoechea, por ejemplo. Son totalmente diferentes”, precisó.

En vísperas del decisivo partido de vuelta ante 2 de Mayo, Alianza Lima enfrenta un momento determinante para el futuro de su proyecto deportivo. El resultado de la serie podría tener consecuencias inmediatas no solo en la campaña internacional del club, sino también en la permanencia de Guede y en la definición del rumbo institucional durante el resto de la campaña.

