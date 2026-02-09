Perú Deportes

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

El equipo dirigido por Pablo Guede recibe a su rival paraguayo con la misión de revertir la mínima desventaja y soñar con la clasificación a la Fase 2. Revisa todos los detalles de la revancha en Matute

Alianza Lima recibe a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

El clima de expectativa crece en la antesala del duelo en el que Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El partido de vuelta se presenta como una instancia clave para el conjunto peruano, que buscará revertir la mínima desventaja arrastrada de su visita a Paraguay la semana pasada. A continuación, te compartimos todos los detalles del encuentro.

En el choque de ida, el equipo dirigido por Pablo Guede sufrió un golpe inesperado. Los ‘íntimos’ cayeron por 0-1 y ahora tienen la misión de revertir el marcador en el estadio Alejandro Villanueva, con el respaldo de su hinchada, que promete llenar las gradas y jugar su propio partido.

Alianza Lima llega a este compromiso tras un triunfo ajustado frente a Comerciantes Unidos por el torneo local. Pese a jugar en condición de local, el conjunto ‘íntimo’ tuvo más dificultades de las previstas para imponerse 2-1 al elenco cutervino. Sin embargo, sumar de a tres en casa resulta un impulso clave de cara a una serie internacional donde la confianza será determinante.

Por su parte, 2 de Mayo no logró extender su celebración en el campeonato paraguayo. En su más reciente presentación, igualó 0-0 frente a Cerro Porteño. Ahora, el conjunto guaraní intentará administrar la ventaja obtenida en la ida cuando visite la capital peruana, con el objetivo de seguir con vida en la Copa Libertadores y prolongar un sueño histórico en su primera participación en el certamen continental.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día, hora y canal TV

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo está programado para este miércoles 11 de febrero, en el imponente estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute. El pitazo inicial está programado para las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Paraguay, según la comunicación oficial de la Conmebol.

La transmisión en directo estará a cargo de ESPN, canal que posee los derechos televisivos del certamen continental. Además, quienes prefieran seguir el encuentro desde dispositivos digitales podrán acceder a la señal vía Disney Plus. Esta plataforma de streaming permitirá que los seguidores no pierdan detalle del desarrollo del partido, estén donde estén.

Como complemento, se ofrecerá una cobertura minuto a minuto a través de la web de Infobae Perú, donde se actualizarán en tiempo real las principales acciones, goles y jugadas relevantes. Así, los aficionados contarán con varias alternativas para no perderse este choque de alto voltaje.

La algarabía de 2 de Mayo tras el triunfo ante Alianza Lima en Paraguay. - Crédito: Difusión

Contexto de la serie: Alianza Lima obligado a remontar

El primer partido, disputado en Paraguay, dejó a Alianza Lima con la obligación de revertir un marcador adverso de 1-0. El gol de Diego Acosta en los minutos finales otorgó a 2 de Mayo una ventaja que, aunque corta, les permite afrontar el duelo en Lima con mayor tranquilidad.

La escuadra dirigida por Pablo Guede no logró traer un resultado positivo a casa, por lo que el margen de error en Matute se reduce al mínimo. El técnico argentino, quien apenas cumple un mes al mando del equipo, ha manifestado la necesidad de aprovechar la localía y la experiencia de sus referentes para sacar adelante la eliminatoria.

Lo que está en juego: pase a la Fase 2 y posible clásico nacional

La importancia del partido trasciende la simple clasificación. De avanzar, Alianza Lima accederá a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde ya espera Sporting Cristal. Este posible cruce entre dos clubes peruanos incrementa el interés y la tensión alrededor de la serie, pues aseguraría la presencia de un representante nacional en la siguiente instancia del torneo.

