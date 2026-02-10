A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima recibe en Matute a Sportivo 2 de Mayo, por encuentro de vuelta por Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: @ClubALOficial

Alianza Lima está en la obligación de pasar página e imponer condiciones contra Club 2 de Mayo, que llega envalentonado a su cita en el estadio Alejandro Villanueva tras haberle encajado un golpe sin precedentes a los peruanos con una victoria por cuota mínima.

De acuerdo con el itinerario de la CONMEBOL Libertadores, el esperado compromiso se desarrollará este miércoles 11 de febrero a partir de las 19:30 horas locales bajo la transmisión de ESPN / Disney Plus.

Borrón y cuenta nueva en Alianza Lima. Lo acontecido en Rio Parapatí es algo que desean que quede atrás. Ahora todo pasa en remontar la llave con un resultado no solo favorable, sino contundente ante los espectadores que acudirán a Matute. Por eso, la intención del entrenador Pablo Guede será conformar una oncena de jerarquía.

A diferencia del primer envite, considerado como un accidente en los interiores de La Victoria, el responsable técnico ‘blanquiazul’ alineará un plantel de fuerza desde el arranque, aunque no es menos cierto que existe un puñado de bajas que pueden condicionar la planificación.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Tal vez, Alianza Lima repita el equipo que apareció contra Comerciantes Unidos, al que superó en ritmo y asedio sobre el césped, aunque con cierta demora para plasmar esa diferencia en el marcador electrónico. De tal manera, Luis Advíncula, Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Jairo Vélez serán los rostros ilustres; Alejandro Duarte, entretanto, ocupará el espacio dejado por Guillermo Viscarra debido a una lesión.

Siendo el favorito por ir adelante en llave, por la memorable anotación de Diego Acosta, el Club 2 de Mayo tomará sus recaudos y se presentará con mucha cautela en un escenario que será hostil desde cero. Deberán ser de la partida aquellos que hicieron historia en Juan Pablo Caballero y que buscarán repetirla en Perú.

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por vuelta de la Copa Libertadores 2026

El choque de revancha entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se disputará este miércoles 11 de febrero. El lance empezará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile el silbatazo inicial será a las 21:30 horas.

Canal para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por vuelta de la Copa Libertadores 2026

El juego entre Alianza Lima y 2 de Mayo será transmitido en vivo por ESPN, señal que cuenta con los derechos de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Además, el envite podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus, plataforma disponible en dispositivos móviles y ordenadores.

Del mismo modo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del compromiso, con el minuto a minuto, goles, incidencias en tiempo real y todo lo que deje el cotejo. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Pedro Aquino, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

- 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle, Rodrigo Ruiz.