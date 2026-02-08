Perú Deportes

Juan Reynoso enloqueció con gol agónico de Melgar para triunfo ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

La anotación dramática del ‘Chapu’, a partir de unas secuencia notable de pases, devino en el festejo eufórico de un irreconocible ‘Ajedrecista’ desde la parcela técnica arequipeña

El volante puso el 2-1 para el triunfo arequipeño en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Cristian Bordacahar se transformó en el héroe de FBC Melgar durante el cruce contra Sporting Cristal, en calidad de visitante, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ya en tiempo de reposición, el entrañable ‘Chapu’ sacó de la galera un auténtico ‘misil’ con el que mandó a la lona al contrincante.

Del éxtasis a la incertidumbre; así se sentía el bloque arequipeño en un duelo demasiado reñido. Había dado el golpe inicial con un gol rubricado por Bernardo Cuesta, nada más iniciado el segundo tiempo, y sobre los 80′ minutos veía frustrado el resultado favorable por el empate de Felipe Vizeu.

De repente, aprovechando que Sporting Cristal presentaba diez futbolistas en cancha por expulsión, Melgar se animó a construir una acción de ataque a puro intercambio de pases, que encontró al histórico ‘Berni’ como organizador por el medio para luego descargar hacia la franja derecha donde Cristian Bordacahar llegaba a toda carrera.

En esas, una vez que el ‘Chapu’ cumplió todo el recorrido hasta instalarse en el área, no lo pensó dos veces y propulsó la pelota con toda la fuerza de su pierna derecha sacando un disparo inatajable para un Diego Enríquez que poco o nada pudo hacer.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Locura

Al momento que se confirmó la anotación dramática de Cristian Ariel, la locura se apoderó de toda la parcela técnica de FBC Melgar, pero en especial del entrenador Juan Reynoso, quien estaba fuera de sí frente a una afición ‘rimense’ encolerizada que no salía de su asombro por lo acontecido.

El ‘Ajedrecista’, que no hace mucho se unió al club de Arequipa con la mente puesta en levantar un nuevo proyecto, perdió la compostura: corrió como cual enloquecido toda vez que se sacó los lentes y gritó a voz en cuello la conquista ‘in extremis’ de los suyos.

Es la primera vez, de hecho, que se observó a un Juan Reynoso de modo frenético y acalorado, aunque no es para menos por la forma en cómo FBC Melgar levantó el score en un trámite bastante intenso. Eso sí, conviene mencionar, que a lo largo del lance el estratega peruano había dejado muestra de su estilo al retirar los micrófonos del ambiental de su zona, a fin de evitar filtraciones en plena transmisión.

Con este resultado, los ‘rojinegros’ han llegado a la cima de la clasificación del Torneo Apertura 2025 con puntaje ideal (6), mientras que los ‘bajopontinos’ están atrapados en los últimos lugares con una cosecha lastimera (1).

El delantero abrió el marcador en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Asalto

Después de dos años, FBC Melgar ha vuelto a llevarse unidades del recinto de Sporting Cristal. Fue en marzo del 2024 cuando se llevó una victoria, a domicilio, con un marcador idéntico, aunque el desarrollo del juego se realizó en el estadio Nacional.

Los primeros dos goles cayeron del lado ‘dominó’ en el primer tiempo. La apertura llegó por un viejo conocido: Cristian Bordacahar. Jean Pierre Archimbaud, entretanto, se hizo cargo del aumento del score. El descuento lo hizo Irven Ávila.

“Hoy me tocó el primer tiempo de ‘9′, me tocó convertir y ahí estuve. Le hice caso a Berni (Cuesta) que me dijo que esté en el área. Luego me tocó retrasar un poquito y uno está para ayudar, para tratar de dar lo mejor al equipo", declaró el ‘Chapu’.

A partir de entonces, los ‘rimenses’ tenían una tendencia positiva jugando en la capital con los arequipeños, la cual acaba de romperse el 8 de febrero del 2026 en los primeros compases del Apertura 2025.

