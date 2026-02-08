Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Horarios de Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

El choque entre los ‘cerveceros’ y los ‘rojinegros’ se jugará hoy, domingo 8 de febrero, en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El horario pactado será a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 12:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 13:00 horas.