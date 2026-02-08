Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Domingo de fútbol! Sporting Cristal recibirá a Melgar en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El duelo genera mucha expectativa por el poderío de ambos equipos.
Sporting Cristal igualó 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, en su debut por el Torneo Apertura Liga 1 2026. El equipo ‘celeste’ consiguió sumar un punto en la altura tras remontar un resultado adverso.
El primer gol llegó a los 57 minutos mediante un potente remate de Adrián Ascues desde el borde del área. Posteriormente, Santiago González empató el marcador a los 78 minutos, después de una revisión del VAR que generó cierta expectativa entre los asistentes.
La actuación de Cristiano Da Silva fue destacada y lo llevó a ser elegido como la figura del partido.
En el inicio del Torneo Apertura Liga 1 2026, Melgar superó 2-0 a Cienciano en el Estadio la UNSA de Arequipa, adjudicándose el denominado ‘clásico del sur’. El conjunto dirigido por Juan Reynoso comenzó así su camino en el campeonato de Primera División con una victoria importante.
Los goles del encuentro fueron convertidos por Cristian Bordacahar a los 28 minutos y Jeriel De Santis en el tiempo de descuento (90′+1). El delantero venezolano, exjugador de Alianza Lima, ingresó al campo a los 80 minutos y debutó con gol para el equipo ‘rojinegro’.
Durante todo el campeonato, la transmisión exclusiva de los partidos estará a cargo de L1 Max y la aplicación Liga 1 Play, iniciativas conjuntas de la Federación Peruana de Fútbol y 1190 Sports. Esta señal forma parte de la oferta de operadoras como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y Movistar TV.
Los aficionados pueden suscribirse a las aplicaciones de estas plataformas para seguir los encuentros en celulares, laptops, televisores y otros dispositivos electrónicos, accediendo así a una cobertura integral y flexible.
Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá el relato minuto a minuto desde el estadio Alberto Gallardo, informando sobre cada incidencia y detalle relevante del partido que se disputará en el recinto.
El choque entre los ‘cerveceros’ y los ‘rojinegros’ se jugará hoy, domingo 8 de febrero, en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El horario pactado será a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 12:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 13:00 horas.
- Sporting Cristal: Diego Enriquez; Juan Gonzales, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Martín Tavara, Yoshimar Yotun; Gabriel Barboza, Felipe Vizeu, Santiago Gonzales.
- Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Jesus Alcantar, Alec Deneumostier, Matías Zegarra; Cristian Bordacahar, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Pablo Erustes; Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta