Gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 en el Gallardo en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026

El delantero abrió el marcador en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal empezó con el pie izquierdo su enfrentamiento contra FBC Melgar, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2025. No bien arrancó el complemento, los visitantes rompieron el cero con una anotación de Bernardo Cuesta, goleador histórico de los arequipeños que, dicho sea de paso, suele mantener una sana costumbre goleadora contra los ‘cerveceros’.

A los 53′ minutos del lance, Melgar contó con una acción de balón detenido desde el lado derecho del campo. Especialidad muy bien trabajada que dio sus réditos en el Rímac. Porque del centro surgió el golpe de cabeza del zaguero Jesús Alcántar.

Lo curioso de esa jugada es que el testarazo del refuerzo mexicano impactó en el brazo extendido de Rafael Lutiger y luego el balón fue a impactar en el arco, haciendo inútil la sacrificada estirada del portero Diego Enríquez. Así las cosas, el esférico le quedó libre a Bernardo Cuesta para que embocase a línea de meta.

No es menos cierto que hubo incomodidad en Sporting Cristal porque, en un principio, se pensó que el ‘Berni’ se hallaba en posición adelantada. Sin embargo, en caso se hubiera dado una revisión desde el Sistema de Videoarbitraje (VAR), la primera advertencia clara salía de la infracción del zaguero peruano previo al cabezazo de Jesús Alcántar.

Lo que prosiguió en el encuentro, celebrado en el estadio Alberto Gallardo, fue más que desfavorable para los locales. Entrada a la hora de juego, Juan Cruz González vio la tarjeta roja por una dura entrada en contra de Javier Salas, dejando a los suyos con diez puntuales a falta de 30′ minutos para el silbatazo final.

