Perú Deportes

Gol de Felipe Vizeu tras sutil definición en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026

El delantero brasileño pudo convertir una oportuna anotación tras una gran asistencia de Santiago González en el choque con los ‘rojinegros’

Guardar
El delantero brasileño puso el empate en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal se medía en condición de local contra Melgar en un duelo válido por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa mostraron una propuesta intensa y con mucha presión, pero sin lograr concretar las ocasiones que generaba. Esto fue aprovechado por el ‘dominó’, que aperturó el marcador por intermedio de Bernardo Cuesta. Sin embargo, los ‘celestes’ lograron empatarlo con el gol de Felipe Vizeu.

Esta acción se llevó a cabo a los 86 minutos de la contienda. Miguel Araujo inició el juego desde atrás y tocó con Cristiano da Silva, que se colocó como defensa central y luego cruzó la mitad de la cancha para descargar con Luis Iberico.

El delantero nacional retrocedió con Martín Távara, quien amagó con lanzar un centro y volvió a jugar con ‘Luiki’, que enganchó, se perfiló con la intención de meter un remate estando cerca del área rival, pero ante el bloqueo de Yimy Gamero, decidió abrir el juego por la banda derecha con Santiago González.

El extremo argentino eludió a Nelson Cabanillas y mandó un centro a media altura que fue conectado por Felipe Vizeu, quien solo tuvo que añadir el balón al fondo del arco de Melgar, desatando así la algarabía de los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

El centro de Santiago González
El centro de Santiago González y el gol de Felipe Vizeu en Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, no todo fue alegría para Felipe Vizeu en este partido, ya que a los 45 minutos del primer tiempo tuvo una gran chance de anotar. Santiago González lanzó un centro con la zurda desde el sector izquierdo que fue pivoteado de cabeza por Gabriel Santana. El balón le quedó a Juan González, quien metió un disparo-centro para el artillero brasileño, que en lugar de buscar cabecear hacia la portería de Melgar, llegó a despejar el balón.

Felipe Vizeu criticado por hinchas de Sporting Cristal

Felipe Vizeu arribó a Sporting Cristal a mediados del año pasado con el objetivo de ser el ‘9′ estrella del equipo. Sin embargo, entre bajo rendimiento y algunos problemas físicos, no ha podido imponerse en el puesto, que lo ha competido con Irven Ávila, Diego Otoya y Mateo Rodríguez.

Por su pasado en Flamengo y el fútbol europeo, había enormes expectativas sobre el brasileño, que solo pudo anotar dos goles en nueve partidos en el Torneo Clausura 2025. Y pese a que los hinchas pidieron su salida, el comando técnico de Paulo Autuori y la directiva lo respaldaron públicamente, descartando contratar otro delantero centro de nivel y confiando en una redención de su parte luego de una pretemporada completa.

En la Tarde Celeste 2026, Vizeu hizo el tercer tanto con el que los ‘cerveceros’ vencieron por 3-1 a Universidad Católica de Ecuador. Esto sucedió tras una gran asociación con Gustavo Cazonatti para de ahí definir con su pierna derecha.

El delantero puso el 3-1 en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Más allá de los cuestionamientos, Felipe Vizeu habló para la prensa hace una semana y explicó su sentir. “Estoy tranquilo. Lo más importante es hacerlo bien. Claro que los goles son importantes y estoy listo para hacerlos también, pero ayudar al club es lo más importante, con nuestros objetivos. Estoy preparado, estoy muy bien físicamente para hacer lo mejor“, comentó.

Temas Relacionados

Felipe VizeuSporting CristalMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Juan Reynoso enloqueció con gol agónico de Melgar para triunfo ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

La anotación dramática del ‘Chapu’, a partir de unas secuencia notable de pases, devino en el festejo eufórico de un irreconocible ‘Ajedrecista’ desde la parcela técnica arequipeña

Juan Reynoso enloqueció con gol

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El cuadro ‘íntimo’, afectado por ausencias clave en su plantel, será local ante las ‘águilas cutervinas’ en Matute, con el objetivo de sumar su segunda victoria en el campeonato peruano. Conoce cómo seguir el partido

Dónde ver Alianza Lima vs

Alianza Lima vs Olva Latino 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El equipo de Facundo Morando se impuso ante las latinas y pone presión al líder Universitario, que juega este domingo. De momento, solo hay un punto de diferencia. Cualquier cosa puede pasar

Alianza Lima vs Olva Latino

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal tenía el triunfo en el bolsillo, pero a poco del final, le cobraron un discutido penal y se tuvieron que conformar con la igualdad. Amargo resultado para los ‘cremas’ de vista

Universitario vs Cusco FC 1-1:

Gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 en el Gallardo en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026

A los 53′ minutos del partido, el ‘Berni’ aplicó su olfato característico goleador para embocar una pelota que había impactado en el larguero a partir de una acción iniciada por un saque de esquina

Gol de Bernardo Cuesta para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nueva Carretera Central no es

Nueva Carretera Central no es viable solo con presupuesto público, según MEF: “Puedes poner estaciones de peaje”

Congresistas de Fuerza Popular, Somos Perú y APP tienen la mayor desaprobación ciudadana, según encuesta

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

Poder Judicial admite demanda de hábeas corpus para otorgar salvoconducto a favor de Betssy Chávez

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente para evitar que los votos sean anulados?

ENTRETENIMIENTO

Lucianeka será la telonera del

Lucianeka será la telonera del concierto de Doja Cat en Perú

Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán para pedir aumento de pensión para su hija

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

Hugo Lezama, ‘Cinesmero’, se casó con Romina Delgado: todos los detalles de su boda civil

Edson Dávila responde a críticas por no trabajar con Gisela Valcárcel y quedarse en América: “Se presentó una gran oportunidad”

DEPORTES

Juan Reynoso enloqueció con gol

Juan Reynoso enloqueció con gol agónico de Melgar para triunfo ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Olva Latino 3-0: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 en el Gallardo en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026