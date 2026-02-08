Gol de Felipe Vizeu tras sutil definición en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026

El delantero brasileño puso el empate en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal se medía en condición de local contra Melgar en un duelo válido por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa mostraron una propuesta intensa y con mucha presión, pero sin lograr concretar las ocasiones que generaba. Esto fue aprovechado por el ‘dominó’, que aperturó el marcador por intermedio de Bernardo Cuesta. Sin embargo, los ‘celestes’ lograron empatarlo con el gol de Felipe Vizeu.

Esta acción se llevó a cabo a los 86 minutos de la contienda. Miguel Araujo inició el juego desde atrás y tocó con Cristiano da Silva, que se colocó como defensa central y luego cruzó la mitad de la cancha para descargar con Luis Iberico.

El delantero nacional retrocedió con Martín Távara, quien amagó con lanzar un centro y volvió a jugar con ‘Luiki’, que enganchó, se perfiló con la intención de meter un remate estando cerca del área rival, pero ante el bloqueo de Yimy Gamero, decidió abrir el juego por la banda derecha con Santiago González.

El extremo argentino eludió a Nelson Cabanillas y mandó un centro a media altura que fue conectado por Felipe Vizeu, quien solo tuvo que añadir el balón al fondo del arco de Melgar, desatando así la algarabía de los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

El centro de Santiago González y el gol de Felipe Vizeu en Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, no todo fue alegría para Felipe Vizeu en este partido, ya que a los 45 minutos del primer tiempo tuvo una gran chance de anotar. Santiago González lanzó un centro con la zurda desde el sector izquierdo que fue pivoteado de cabeza por Gabriel Santana. El balón le quedó a Juan González, quien metió un disparo-centro para el artillero brasileño, que en lugar de buscar cabecear hacia la portería de Melgar, llegó a despejar el balón.

Felipe Vizeu criticado por hinchas de Sporting Cristal

Felipe Vizeu arribó a Sporting Cristal a mediados del año pasado con el objetivo de ser el ‘9′ estrella del equipo. Sin embargo, entre bajo rendimiento y algunos problemas físicos, no ha podido imponerse en el puesto, que lo ha competido con Irven Ávila, Diego Otoya y Mateo Rodríguez.

Por su pasado en Flamengo y el fútbol europeo, había enormes expectativas sobre el brasileño, que solo pudo anotar dos goles en nueve partidos en el Torneo Clausura 2025. Y pese a que los hinchas pidieron su salida, el comando técnico de Paulo Autuori y la directiva lo respaldaron públicamente, descartando contratar otro delantero centro de nivel y confiando en una redención de su parte luego de una pretemporada completa.

En la Tarde Celeste 2026, Vizeu hizo el tercer tanto con el que los ‘cerveceros’ vencieron por 3-1 a Universidad Católica de Ecuador. Esto sucedió tras una gran asociación con Gustavo Cazonatti para de ahí definir con su pierna derecha.

El delantero puso el 3-1 en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Más allá de los cuestionamientos, Felipe Vizeu habló para la prensa hace una semana y explicó su sentir. “Estoy tranquilo. Lo más importante es hacerlo bien. Claro que los goles son importantes y estoy listo para hacerlos también, pero ayudar al club es lo más importante, con nuestros objetivos. Estoy preparado, estoy muy bien físicamente para hacer lo mejor“, comentó.