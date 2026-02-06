Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

La Liga 1 2026 se prepara para la segunda jornada del Torneo Apertura, tras una primera fecha que dejó emociones y marcó tendencias. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar comenzaron el campeonato con diversos resultados que marcaron el inicio de un año largo.

En el arranque de la jornada 2, UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua como visitante y se ubica como único líder de la Liga 1 2026. El equipo local jugó casi todo el partido con diez jugadores y no pudo sostener la ventaja.

Este sábado, ADT derrotó 1-0 a Sport Boys con gol de Hideyoshi Arakaki en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido tuvo polémica por un gol anulado a Sport Boys por fuera de juego.

Más tarde, Atlético Grau y Sport Huancayo igualaron 0-0 en la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos generaron pocas ocasiones claras y los arqueros se destacaron en el primer tiempo. El segundo tiempo tuvo menos intensidad y el marcador no se movió.

El sábado cerrará con el atractivo entre Cusco FC y Universitario. El elenco ‘dorado’ se estrenó con derrota en el norte del país tras la caída contra Alianza Atlético. Por su parte, el elenco dirigido por Javier Rabanal, que goleó en su primer partido, buscará mantener la racha positiva y dar otro golpe de autoridad sin varios jugadores por lesión, entre ellos, Edison Flores y Andy Polo.

El domingo 8 de febrero, la fecha 2 inicia con el esperado Sporting Cristal vs Melgar. Los ‘celestes’ arrancaron con un empate con Deportivo Garcilaso en Cusco, mientras que el ‘dominó’ venció a Cienciano en Arequipa.

Los Chankas reciben a Alianza Atlético, en tanto que Cienciano buscará su primer triunfo ante Juan Pablo II, que sorprendió con una igualdad en el primer encuentro contra FC Cajamarca que tuvo todos los condimentos.

Asimismo, Alianza Lima cerrará el domingo enfrentando a Comerciantes Unidos, en un partido donde los ‘blanquiazules’ buscarán limpiar su imagen tras la derrota en Copa Libertadores frente a 2 de Mayo de Paraguay.

Por último, el lunes 9 de febrero, FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso cierran la fecha, ambos urgidos por sumar tras amargos resultados en el debut.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

- CD Moquegua vs UTC (15:00 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX y YouTube) - Árbitro: Sebastián Lozano.

Sábado 7 de febrero

- ADT vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX) - Árbitro: Edwin Ordóñez.

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX) - Árbitro: Micke Palomino.

- Cusco FC vs Universitario (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX) - Árbitro: Kevin Ortega.

Domingo 8 de febrero

- Sporting Cristal vs Melgar (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX) - Árbitro: Bruno Pérez.

- Los Chankas vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX) - Árbitro: Pablo López.

- Cienciano vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX) - Árbitro: Joel Alarcón.

- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX) - Árbitro: Michael Espinoza.

Lunes 9 de febrero

- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) - Árbitro: Jordi Espinoza.

Así se jugará la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.