Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada del campeonato local se jugará este fin de semana y habrá expectativa por el accionar de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y el resto de los equipos

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

La Liga 1 2026 se prepara para la segunda jornada del Torneo Apertura, tras una primera fecha que dejó emociones y marcó tendencias. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar comenzaron el campeonato con diversos resultados que marcaron el inicio de un año largo.

En el arranque de la jornada 2, UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua como visitante y se ubica como único líder de la Liga 1 2026. El equipo local jugó casi todo el partido con diez jugadores y no pudo sostener la ventaja.

Este sábado, ADT derrotó 1-0 a Sport Boys con gol de Hideyoshi Arakaki en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido tuvo polémica por un gol anulado a Sport Boys por fuera de juego.

Más tarde, Atlético Grau y Sport Huancayo igualaron 0-0 en la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos generaron pocas ocasiones claras y los arqueros se destacaron en el primer tiempo. El segundo tiempo tuvo menos intensidad y el marcador no se movió.

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.

El sábado cerrará con el atractivo entre Cusco FC y Universitario. El elenco ‘dorado’ se estrenó con derrota en el norte del país tras la caída contra Alianza Atlético. Por su parte, el elenco dirigido por Javier Rabanal, que goleó en su primer partido, buscará mantener la racha positiva y dar otro golpe de autoridad sin varios jugadores por lesión, entre ellos, Edison Flores y Andy Polo.

El domingo 8 de febrero, la fecha 2 inicia con el esperado Sporting Cristal vs Melgar. Los ‘celestes’ arrancaron con un empate con Deportivo Garcilaso en Cusco, mientras que el ‘dominó’ venció a Cienciano en Arequipa.

Los 'cremas' ganaron 2-0 en el Estadio Monumental de Ate. (Video: L1MAX)

Los Chankas reciben a Alianza Atlético, en tanto que Cienciano buscará su primer triunfo ante Juan Pablo II, que sorprendió con una igualdad en el primer encuentro contra FC Cajamarca que tuvo todos los condimentos.

Asimismo, Alianza Lima cerrará el domingo enfrentando a Comerciantes Unidos, en un partido donde los ‘blanquiazules’ buscarán limpiar su imagen tras la derrota en Copa Libertadores frente a 2 de Mayo de Paraguay.

Por último, el lunes 9 de febrero, FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso cierran la fecha, ambos urgidos por sumar tras amargos resultados en el debut.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 previo a la fecha 2 del Torneo Apertura.

Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

- CD Moquegua vs UTC (15:00 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX y YouTube) - Árbitro: Sebastián Lozano.

Sábado 7 de febrero

- ADT vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX) - Árbitro: Edwin Ordóñez.

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX) - Árbitro: Micke Palomino.

- Cusco FC vs Universitario (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX) - Árbitro: Kevin Ortega.

Domingo 8 de febrero

- Sporting Cristal vs Melgar (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX) - Árbitro: Bruno Pérez.

- Los Chankas vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX) - Árbitro: Pablo López.

- Cienciano vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX) - Árbitro: Joel Alarcón.

- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX) - Árbitro: Michael Espinoza.

Lunes 9 de febrero

- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) - Árbitro: Jordi Espinoza.

Así se jugará la fecha
Así se jugará la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza LimaSporting CristalMelgarCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

La jornada marcará el destino de los diez equipos que luchan por clasificar a los cuartos de final de la competencia. Conoce cómo quedaron Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas Lima, y otros equipos

Resultados de la fecha 5

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Edison Flores, Andy Polo y José Rivera; los ‘cremas’ visitarán a los ‘dorados’ con la misión de encontrar su segundo triunfo consecutivo. Conoce las señales disponibles del emocionante duelo

Dónde ver Universitario vs Cusco

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con varias ausencias en el plantel, la ‘U’ buscará sumar un resultado positivo en la ciudad imperial frente al conjunto ‘dorado’. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Cusco FC EN

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”

El delantero ‘blanquiazul’ aseguró estar totalmente recuperado de su lesión y se mostró confiado en revertir la serie de Copa Libertadores ante 2 de Mayo

Luis Ramos levanta la mano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides vuelve con JB

Jorge Benavides vuelve con JB Noticias en Panamericana TV: estos son sus horarios, elenco y todos los detalles

Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista: ¿Se pronunció sobre boda?

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Abogado de Christian Cueva explica el proceso penal de Pamela López, mientras el futbolista pone condición para ayudarla a evitar la cárcel

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”