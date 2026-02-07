Perú Deportes

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con cinco bajas, el cuadro ‘merengue’ intentará llevarse el triufo en la ciudad ‘imperial’ ante un necesitado elenco ‘dorado’. Sigue las incidencias

05:29 hs

Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante ante Cusco FC hoy, sábado 7 de febrero, en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este cotejo será clave en las aspiraciones de ambos equipos en el primer certamen doméstico de la temporada.

05:29 hs

Así llega Universitario

Universitario comenzó el Torneo Apertura con un triunfo de 2-0 sobre ADT en el estadio Monumental. Alex Valera y Martín Pérez Guedes fueron los anotadores de un compromiso donde los locales pasaron por apuros el primer tiempo, aunque luego lo supieron sacar adelante.

No obstante, el DT Javier Rabanal no contará con cuatro jugadores por indisposición física: Edison Flores, Andy Polo, Héctor Fértoli, Sekou Gassama. Matías Di Benedetto se le suma por el trámite de su DNI peruano.

Los 'cremas' ganaron 2-0 en el Estadio Monumental de Ate. (Video: L1MAX)
05:29 hs

Así llega Cusco FC

Cusco FC no pudo debutar con el pie derecho en el Torneo Apertura, ya que perdió contra Alianza Atlético en Sullana por la mínima diferencia.

Eso sí, el conjunto dirigido por Miguel Rondelli contrató varios jugadores del medio local para potenciar el plantel que ya cuenta con Facundo Callejo, máximo goleador del torneo pasado. De todos modos, obtuvo resultados diversos en los dos amistosos que jugó en la pretemporada: The Strongest (derrotas 3-0 y 1-0) y Always Ready (1-1).

05:29 hs

Historial de enfrentamientos

Universitario y Cusco FC se han visto las caras en 31 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si hacemos un balance nos daremos cuenta de que la ‘U’ cuenta con 13 victorias, contra 11 de los ‘dorados’ y siete empates.

El último encuentro se dio el 27 de setiembre del año pasado, en el marco de la jornada 11 del Torneo Clausura. El estadio Monumental fue testigo de un triunfo por 3-2 para los ‘cremas’ con el gol de Williams Riveros y el doblete de Alex Valera. Facundo Callejo y Juan Manuel Tévez convirtieron para los cusqueños.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)
05:29 hs

Universitario vs Cusco FC: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero, Williams Riveros, Caín Fara, César Inga, Hugo Ancajima, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Lisandro Alzugaray y Alex Valera. DT: Javier Rabanal

Cusco FC: Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Nicolás Silva, Iván Colman, Lucas Colitto y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli

05:29 hs

Dónde ver Universitario vs Cusco FC

El duelo entre Universitario y Cusco FC se disputará el sábado 7 de febrero, con transmisión a cargo de L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales operadores del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los aficionados también podrán acceder al partido a través de la plataforma de streaming Liga 1 Play, que ofrece el servicio bajo suscripción mensual desde S/. 22,99 soles.

De la misma forma, el portal de Infobae Perú brindará una cobertura en vivo con información previa, seguimiento minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles del desarrollo del encuentro.

05:28 hs

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC

El Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y arrancará en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami) a las 20:00 horas. En Venezuela y Bolivia arrancará a las 21:00 horas.

En Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay se desarrollará a las 22:00 horas. Para los aficionados en México, el duelo está pactado para las 23:00 horas, mientras que en España dará inicio a las 02:00 horas (madrugada del domingo 8).

Anuncio del Universitario vs Cusco
Anuncio del Universitario vs Cusco FC por Torneo Apertura de Liga 1 2026. - créditos: Universitario

