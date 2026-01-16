Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las chorrillanas en el certamen internacional

Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Regatas Lima tiene todo listo para empezar su desafío en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras la realización del sorteo que se realizó este viernes 16 de enero. Las chorrillanas conocieron a sus rivales y se encuentran en el Grupo C junto a Sesi de Brasil y Club UVIV de Ecuador.

La participación del equipo de Horacio Bastit genera mucha expectativa y los hinchas esperan que puedan llegar a las semifinales de la competencia. Todavía no se ha definido el fixture, pero en los próximos días la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) confirmará la programación completa.

La edición 2026 reunirá a nueve cuadros representando a seis países de la región, consolidando el torneo como una de las vitrinas más exigentes del vóley sudamericano. Durante cinco jornadas, cada club intentará superar la fase de grupos y perfilarse como aspirante al título.

La competencia será intensa, ya que la clasificación a las etapas decisivas dependerá de detalles y cada punto ganado tendrá un peso determinante en las aspiraciones de los equipos. La diversidad de participantes promete una disputa equilibrada y duelos de alto nivel competitivo en la capital peruana.

Regatas derrotó 3-2 a Circolo Sportivo Italiano. Crédito: LPV

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Banco República (Uruguay).

Así llega Sesi al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Sesi Bauru se perfila como otro obstáculo relevante en el camino de los equipos participantes. En la última temporada, alcanzó la final de la Superliga brasileña, donde plantó cara pero fue superado por Osasco con un marcador de 1-3.

Pese a la derrota, el conjunto brasileño demostró consistencia y una notable capacidad ofensiva. Por ello, los clubes peruanos deberán prestar especial atención a su estrategia y a la potencia de su ataque, factores que pueden marcar diferencias en instancias decisivas del torneo.

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 se celebrará en Lima entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero, de acuerdo con el cronograma oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Los encuentros tendrán lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, un recinto que ha sido adaptado para asegurar tanto la seguridad como las mejores condiciones deportivas para jugadoras y público.

Por tratarse de un escenario que también alberga partidos del campeonato local, la organización decidió reprogramar los encuentros de la Liga Peruana previstos para esa semana. Esta medida busca dar prioridad a la participación internacional de Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín, permitiendo que los clubes peruanos enfoquen todos sus recursos en la competencia continental sin superposición de compromisos.

Formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La estructura del Sudamericano de Clubes Femenino 2026 contempla tres grupos conformados por tres equipos cada uno. El avance a las etapas finales dependerá del rendimiento en la fase de grupos, lo que garantiza enfrentamientos de alta intensidad donde cada punto puede resultar determinante.

Uno de los aspectos decisivos será la disputa por el puesto de mejor segundo, ya que ese equipo también logrará su pase a las semifinales. En ese contexto, los clubes nacionales podrían considerar esa opción para mantenerse en la lucha por llegar a la ronda final.

Más allá del título sudamericano, el certamen entregará dos cupos para el Mundial de Clubes de Vóley, lo que eleva la trascendencia de cada partido. Para los clubes peruanos, la competencia representa una oportunidad única para medirse ante los mejores exponentes del continente y demostrar su capacidad frente a equipos con experiencia internacional.