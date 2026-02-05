Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Diego Acosta puso el 1-0 con soberbia definición en Paraguay. (Video: ESPN)

Alianza Lima se ha marchado de Río Parapití con una derrota sonrojante a manos de Sportivo 2 de Mayo. Por más que hubo demasiadas aproximaciones, fue el club local el que aprovechó su oportunidad para asestar un golpe muy fuerte con un inesperado golazo rubricado por Diego Acosta.

A los 85′ minutos del encuentro, el ‘gallo norteño’ emprendió un contragolpe por el lado derecho que resultó fatal para los visitantes. Aunque, en un principio, la jugada se ensució en el área, apareció por detrás el goleador de la noche para levantar a los espectadores de sus asientos.

Diego Acosta, el héroe del Sportivo 2 de Mayo. - Crédito: CONMEBOL

La pelota, dividida por varios, llegó a la frontal del área y fue ahí cuando Diego Acosta, con una carrera impresionante, se aproximó y sacó un auténtico ‘misil’ con destino a portería de Alianza Lima. A pesar de la estirada, el portero Guillermo Viscarra apenas pudo manotear el esférico, pero sin la fuerza necesaria para conjurar la acción.

Una vez que el balón ingresó a las redes, un clima de euforia se apoderó del recinto Juan Caballero. Era algo evidente, dado que los presentes estaban atestiguando un hecho sin precedentes: el primer gol de Club 2 de Mayo en la historia de la Copa Libertadores.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

El ‘nocaut’ estaba certificado. Aun así, la escuadra aliancista intentó aproximarse al área local con algunas arremetidas infructuosas. Paolo Guerrero, quien hizo su ingreso pasada la hora de juego, apenas se asomó y un intento de ataque suyo fue desarticulado por una posición adelantada.

Lo que le queda a Alianza Lima, ahora, es preparar con responsabilidad y atención el choque de desquite la próxima semana en Matute. Eso sí, se presume que la revancha no será nada sencilla, dado que el Sportivo 2 de Mayo cuidará al máximo su ventaja aplicando un ejercicio de resistencia extremo.

El abrazo emotivo del Sportivo 2 de Mayo tras superar a Alianza Lima. - Crédito: CONMEBOL

Punto de partida

El memorable triunfo del Club 2 de Mayo también representa una importante inyección de moral para la institución, dado que es el primer resultado favorable que consigue en el año, tras una concatenación de malas presentaciones en el Torneo Apertura 2025.

En su arranque, el ‘gallo norteño’ sucumbió contra Sportivo Luqueño (1-2). Posteriormente tuvo una leve recuperación al arrancarle un empate (1-1) al poderoso Olimpia, pero todo se derrumbó en su siguiente aparición cuando fue humillado (5-1) a manos de Nacional (P), aunque en esa examinatorio el CT presentó una oncena alterna priorizando su juego en Libertadores.

El Club Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, Paraguay, es una institución centenaria con profunda raíz comunitaria y deportiva. Fue fundado el 6 de diciembre de 1935 por jóvenes, muchos veteranos de la Guerra del Chaco, en homenaje al Regimiento de Infantería 2 de Mayo y Sadek Scandar fue su primer presidente.

En 2005 logró su primer ascenso a la Primera División paraguaya, donde compitió varios años, con altibajos incluyendo descensos y retornos. En años recientes, 2 de Mayo ha protagonizado hitos históricos: alcanzó su primera final de Copa Paraguay 2025 y aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026, un logro sin precedentes para el club y el norte del país.