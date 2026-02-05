Perú Deportes

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El ‘gallo norteño’ sacó de la galera un ‘misil’ imposible de conjurar para Guillermo Viscarra. La inesperada anotación llegó en la recta final del partido en Río Parapití

Guardar
Diego Acosta puso el 1-0 con soberbia definición en Paraguay. (Video: ESPN)

Alianza Lima se ha marchado de Río Parapití con una derrota sonrojante a manos de Sportivo 2 de Mayo. Por más que hubo demasiadas aproximaciones, fue el club local el que aprovechó su oportunidad para asestar un golpe muy fuerte con un inesperado golazo rubricado por Diego Acosta.

A los 85′ minutos del encuentro, el ‘gallo norteño’ emprendió un contragolpe por el lado derecho que resultó fatal para los visitantes. Aunque, en un principio, la jugada se ensució en el área, apareció por detrás el goleador de la noche para levantar a los espectadores de sus asientos.

Diego Acosta, el héroe del
Diego Acosta, el héroe del Sportivo 2 de Mayo. - Crédito: CONMEBOL

La pelota, dividida por varios, llegó a la frontal del área y fue ahí cuando Diego Acosta, con una carrera impresionante, se aproximó y sacó un auténtico ‘misil’ con destino a portería de Alianza Lima. A pesar de la estirada, el portero Guillermo Viscarra apenas pudo manotear el esférico, pero sin la fuerza necesaria para conjurar la acción.

Una vez que el balón ingresó a las redes, un clima de euforia se apoderó del recinto Juan Caballero. Era algo evidente, dado que los presentes estaban atestiguando un hecho sin precedentes: el primer gol de Club 2 de Mayo en la historia de la Copa Libertadores.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

El ‘nocaut’ estaba certificado. Aun así, la escuadra aliancista intentó aproximarse al área local con algunas arremetidas infructuosas. Paolo Guerrero, quien hizo su ingreso pasada la hora de juego, apenas se asomó y un intento de ataque suyo fue desarticulado por una posición adelantada.

Lo que le queda a Alianza Lima, ahora, es preparar con responsabilidad y atención el choque de desquite la próxima semana en Matute. Eso sí, se presume que la revancha no será nada sencilla, dado que el Sportivo 2 de Mayo cuidará al máximo su ventaja aplicando un ejercicio de resistencia extremo.

El abrazo emotivo del Sportivo
El abrazo emotivo del Sportivo 2 de Mayo tras superar a Alianza Lima. - Crédito: CONMEBOL

Punto de partida

El memorable triunfo del Club 2 de Mayo también representa una importante inyección de moral para la institución, dado que es el primer resultado favorable que consigue en el año, tras una concatenación de malas presentaciones en el Torneo Apertura 2025.

En su arranque, el ‘gallo norteño’ sucumbió contra Sportivo Luqueño (1-2). Posteriormente tuvo una leve recuperación al arrancarle un empate (1-1) al poderoso Olimpia, pero todo se derrumbó en su siguiente aparición cuando fue humillado (5-1) a manos de Nacional (P), aunque en esa examinatorio el CT presentó una oncena alterna priorizando su juego en Libertadores.

El Club Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, Paraguay, es una institución centenaria con profunda raíz comunitaria y deportiva. Fue fundado el 6 de diciembre de 1935 por jóvenes, muchos veteranos de la Guerra del Chaco, en homenaje al Regimiento de Infantería 2 de Mayo y Sadek Scandar fue su primer presidente.

En 2005 logró su primer ascenso a la Primera División paraguaya, donde compitió varios años, con altibajos incluyendo descensos y retornos. En años recientes, 2 de Mayo ha protagonizado hitos históricos: alcanzó su primera final de Copa Paraguay 2025 y aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026, un logro sin precedentes para el club y el norte del país.

Temas Relacionados

Alianza LimaClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

El técnico ‘blanquiazul’ llamó la atención al defensor por querer entregarle la cinta de capitán a Paolo Guerrero mientras dictaba indicaciones al plantel

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores y Manchester City disputará la semifinal de la EFL Cup. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 4

El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

‘Gabi’ puede presumir de haber conseguido logros con los tres clubes grandes del Perú; además, logró integrar la selección nacional, aunque se quedó a puertas de acudir a una Copa del Mundo

El enigmático mensaje de Gabriel

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

En un resultado increíble, el equipo de Pablo Guede terminó cayendo en los minutos finales con golazo de Diego Acosta. Ahora tendrá que revertir el marcador en Matute, el próximo miércoles

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El club ‘blanquiazul’ cayó en Paraguay y buscará remontar la serie en Matute. Conoce todos los detalles de la revancha

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Qué es el

Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Bueno reaparece y emociona

Gustavo Bueno reaparece y emociona al contar su lucha tras alejarse de ‘Al fondo hay sitio’

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

María Pía Copello deja su programa de streaming y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

DEPORTES

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?