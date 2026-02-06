“No hay de qué preocuparse”: administrador de Alianza Lima se mostró confiado pese a la derrota ante 2 de Mayo

Fernando Cabada pidió calma tras la derrota en Paraguay. (Video: Jax Latin Media)

El resultado adverso de Alianza Lima en su debut por la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo en Paraguay no solo generó inquietud en los hinchas, sino que también abrió una serie de dudas sobre el rendimiento colectivo y la capacidad de reacción del equipo dirigido por Pablo Guede. El cuadro ‘blanquiazul’ no logró imponer su juego y regresó al Perú con la obligación de revertir la serie en el Estadio Alejandro Villanueva, donde ahora deberá demostrar carácter y contundencia.

La atención no tardó en centrarse en el mensaje que transmitiría la directiva, especialmente ante un calendario apretado y la presión de avanzar de fase para evitar complicaciones tanto deportivas como institucionales. A su arribo a Lima, los medios buscaron la palabra de Fernando Cabada, administrador del club, quien fue claro en su postura pese al traspié.

En declaraciones ante la prensa, Cabada eligió un discurso enfocado en la tranquilidad y la confianza, intentando calmar la ansiedad de los seguidores y del entorno blanquiazul tras la derrota por la mínima diferencia. “Esto es un partido de 180 minutos, ya pasaron los primeros 90 y vienen los siguientes. No hay por qué preocuparse”, indicó.

Tras remarcar la naturaleza de la serie, el directivo fue enfático en señalar que aún resta mucho por disputarse y que la llave sigue completamente abierta. Su mensaje buscó bajar la tensión y reforzar la idea de que el equipo cuenta con argumentos sólidos para revertir el marcador en Matute, especialmente jugando ante su gente.

Fernando Cabada es el administrador de Alianza Lima - Crédito: Fernando Cabada

“Alianza es favorito”

El administrador de Alianza Lima también abordó la percepción de favoritismo que rodea al club en la eliminatoria. “Alianza era favorito y lo sigue siendo”, afirmó, dejando clara la postura de la dirigencia respecto a la jerarquía y superioridad del plantel, pese a la caída en Paraguay. Para la directiva, el traspié no altera la confianza en el grupo ni su aspiración de avanzar a la siguiente etapa del torneo continental.

Lejos de buscar excusas o caer en polémicas sobre la justicia del resultado, Cabada adoptó una mirada pragmática sobre el desarrollo del encuentro. “En el fútbol no se puede hablar de cosas justas o injustas, el fútbol es así. Puedes merecerlo, jugar de determinada manera, pero a veces las cosas no se dan”, expresó ante los medios, intentando quitar dramatismo a la derrota y reafirmando el enfoque en lo que viene.

El contexto no es sencillo para Alianza Lima. Además de la presión deportiva, existe la exigencia institucional de avanzar en la competencia para evitar un golpe tempranero que podría repercutir tanto en lo económico como en lo anímico. El mensaje de Cabada parece apuntar a blindar al plantel frente a la crítica y a sostener el optimismo dentro del vestuario, en medio de un calendario que no da tregua.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

La revancha en Matute

El duelo de vuelta, programado para el miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, se presenta como una prueba crucial. La hinchada espera que el equipo de Pablo Guede logre traducir el llamado a la calma de la dirigencia en una reacción futbolística palpable sobre el campo. El entorno blanquiazul sabe que la serie está lejos de definirse y que noventa minutos en Matute pueden cambiar el destino del club en la copa.

El desenlace de esta llave marcará el pulso del proyecto deportivo y pondrá a prueba la capacidad de recuperación del grupo, así como la validez del mensaje institucional de calma y confianza. Por ahora, las palabras de Fernando Cabada funcionan como escudo y estímulo, en espera de que la respuesta definitiva se vea sobre el césped.