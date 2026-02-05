Perú Deportes

Diego Acosta, el goleador de 2 de Mayo ante Alianza Lima en Copa Libertadores 2026, expresó su admiración por Paolo Guerrero: “Siempre lo seguía”

El delantero del ‘gallo norteño’ ha indicado que el ‘Depredador’ en su referente en su carrera. “Es un goleador nato, siempre lo seguí desde chico”, indicó un día después de asestar un golpe histórico

Diego Acosta tiene un alto
concepto de Paolo Guerrero.

Diego Acosta ha quedado en la historia del Club 2 de Mayo al convertirse en el primer goleador de los suyos en la CONMEBOL Libertadores 2026. El inolvidable acontecimiento sucedió en el estadio Río Parapití frente a Alianza Lima, por el partido de ida de la Fase 1.

En ese lance, que encarrila momentáneamente la clasificación a la siguiente instancia, el delantero del ‘gallo norteño’ vivió también otro suceso muy especial: compartir espacio en el campo de Juan Caballero con Paolo Guerrero, legendario artillero de la selección peruana, a quien considera un ídolo por su loable aportación a nivel regional.

El abrazo emotivo del Sportivo
2 de Mayo tras superar a Alianza Lima.
Es un histórico de Perú y Sudamérica. Es un goleador nato, siempre lo seguí desde chico, es un referente. Es una experiencia única compartir campo con esa clase de jugadores”, declaró Acosta en una entrevista concedida al programa ‘A Presión’.

Metiéndose de lleno al desarrollo del cotejo, Diego Acosta compartió su sorpresa por la manera en cómo Alianza Lima presentó una oncena distinta a la planificada. Durante la semana, el CT del Sportivo 2 de Mayo trabajó con un bloque en mente, el cual no llegó a presentarse como tal en Paraguay.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

“Imaginábamos que iba a ser un difícil partido. Nosotros de local somos muy fuertes, tenemos un campo que circula muy rápido el balón. Realmente, teníamos a Paolo Guerrero [en el plan] , pensábamos que iba a iniciar igual que Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Jairo Vélez. A la hora del partido se cambió todo, me sorprendió bastante”.

Acerca del golazo rubricado, con el que se metió a la historia del Club 2 de Mayo, Acosta explicó siempre tuvo la idea de lanzar directo a portería: “Realmente sí, porque la pelota me vino servida. Era rematar de primera. Por el momento en que se dio lo pondría en el Top-1”.
Diego Acosta, el héroe del
Sportivo 2 de Mayo.

Lecciones

El entrenador Eduardo Ledesma ha quedado muy satisfecho con la presentación de su conjunto en el primer duelo de Copa Libertadores. Ha asegurado que aunque Alianza Lima tiró de grandeza, ellos demostraron mayor carácter reflejado en aproximaciones importantes durante los 90′ minutos.

“No tuvieron muchas chances, un remate de Gentile en el primer tiempo. Después, obviamente, se van a sumar al arco porque es un equipo grande con el que jugamos, pero creo que nosotros tuvimos chances muy claras”, dijo en conferencia de prensa.

Diego Acosta puso el 1-0 con soberbia definición en Paraguay. (Video: ESPN)
“Capaz pudimos ganar por más goles, no lo supimos aprovechar. Esto te ayuda para que puedas creer un poco más, que no se juega con la camiseta y siendo solidarios y unidos podemos sacar adelante esto“, complementó.

Sobre su análisis de la reñida contienda mencionó: "La diferencia es mínima, siempre es importante ganar. Tuvimos nuestras chances en el primer tiempo, fueron chances muy claras, no las pudimos concretar. Lo importante es que se jugó con un equipo grande y le pudimos generar un buen fútbol".

DT de 2 de Mayo
le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026.

La definición entre Alianza Lima y 2 de Mayo se disputará el miércoles 11 de febrero a las 19:30 en el estadio Alejandro Villanueva, conforme a la programación de la CONMEBOL. El conjunto de Pablo Guede buscará aprovechar el respaldo de su hinchada en La Victoria para cambiar el rumbo de la serie y avanzar a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro será televisado por ESPN y estará disponible en streaming por Disney Plus. Infobae Perú seguirá el partido minuto a minuto desde su web.

