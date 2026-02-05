Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Esto pasó en el tiempo de rehidratación del partido por Copa Libertadores. (Video: Telefe)

Alianza Lima no logró un resultado favorable en su visita a Paraguay y comenzó con el pie izquierdo su camino en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 4 de febrero, el conjunto ‘blanquiazul’ cayó en el partido de ida ante 2 de Mayo por la Fase 1 del certamen continental, en un encuentro disputado y marcado no solo por el resultado, sino también por un momento de tensión entre Pablo Guede y uno de sus dirigidos.

Durante el segundo tiempo del compromiso, específicamente en una pausa de hidratación, el entrenador argentino aprovechó para reunir a sus jugadores y brindar indicaciones con el objetivo de encontrar soluciones en el tramo final del partido. El encuentro se mantenía ajustado y los ‘íntimos’ buscaban imponerse en el marcador, para llegar con mejores sensaciones al duelo de vuelta en Lima.

Sin embargo, la charla técnica se vio interrumpida por una situación inesperada. En medio de las indicaciones de Guede, se escuchó la voz del defensor Renzo Garcés, quien le dijo “dale a Paolo” a un integrante de la delegación aliancista, solicitando que se le entregue la cinta de capitán a Paolo Guerrero, quien se preparaba para ingresar al campo de juego.

El gesto no cayó bien en el técnico ‘blanquiazul’. Visiblemente incómodo por la interrupción, el estratega reaccionó de inmediato y ‘boludeó’ al defensor, llamándole la atención delante del resto del plantel antes de retomar la charla. El momento fue captado por las cámaras de la transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó diversas reacciones entre los hinchas.

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en Matute.

Lejos de escalar a un conflicto mayor, el episodio quedó como un cruce puntual en un contexto de alta tensión propio de un partido decisivo. Guede continuó con sus indicaciones y el equipo regresó al campo para afrontar los minutos finales del encuentro, aunque finalmente no pudo evitar la derrota en territorio paraguayo.

El momento también coincidió con el ingreso de Paolo Guerrero, quien asumió la capitanía del equipo en la recta final del partido, reafirmando su rol de líder dentro del plantel. No obstante, el cruce entre el entrenador y Garcés dejó en evidencia el nivel de exigencia y control que busca imponer Guede, incluso en detalles que pueden parecer menores.

La revancha en Matute

Luego del traspié en Paraguay, Alianza Lima dejó atrás la derrota y ya enfoca todas sus energías en el partido de vuelta, un compromiso determinante para su futuro en la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede es consciente de que deberá revertir la serie en condición de local y corregir los errores cometidos en el duelo de ida para seguir con vida en el torneo continental.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

El estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde los ‘blanquiazules’ buscarán dar el golpe. Con el apoyo de su hinchada, que promete colmar las tribunas de Matute, el plantel de Pablo Guede intentará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar la localía como un factor clave en una noche que se perfila como decisiva. El respaldo del público será fundamental para empujar al equipo en un encuentro de alta exigencia.

La revancha ante 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero, desde las 19:30 horas de Perú, según la programación oficial de la Conmebol. El ganador de la llave accederá a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que ya aguarda Sporting Cristal, lo que añade un incentivo adicional para un Alianza Lima que buscará evitar una eliminación prematura y seguir avanzando en el certamen continental.