Jesús Castillo reconoce matices entre Javier Rabanal y Jorge Fossati en Universitario: “El grupo lo ha tomado bien”

Jesús Castillo, dirigido por Javier Rabanal y Jorge Fossati. Crédito: Universitario.

Universitario se estrenó con una victoria inobjetable ante los suyos sobre el gramado del Estadio Monumental. Jesús Castillo firmó una actuación destacada como pivote y se encargó de manejar los hilos desde el mediocampo defensivo. El futbolista surgido de Sporting Cristal ha seguido al pie de la letra las indicaciones del nuevo entrenador del equipo, Javier Rabanal.

En una reciente conferencia de prensa que tuvo lugar en el predio de Campo Mar, el mediocampista reconoció diferencias entre los métodos de trabajo del adiestrador español y su antecesor, Jorge Fossati. “Hemos aceptado bien la idea de juego que tiene el ‘profe’, porque es muy distinta a la que teníamos el año pasado en algunos aspectos, pero creo que el grupo lo ha tomado bien”, sostuvo.

En la primera presentación oficial del equipo bajo la dirección técnica de Rabanal, Universitario no se encontró con las redes rivales hasta el complemento. “Se ha visto en los partidos de práctica que hemos ido mejorando, y ahora en el debut por Liga 1 se dio bien el resultado y el manejo del partido”, resaltó el futbolista de 24 años, sustituido por una leve lesión a los 64 minutos.

Los 'cremas' ganaron 2-0 en el Estadio Monumental de Ate. (Video: L1MAX)

Pese a que el equipo le costó abrir el marcador, Castillo aseguró que el grupo estaba seguro de que la valla de Juan Valencia caería “en cualquier momento”. Antes de que Jorge Murrugarra tome su lugar, Universitario sentenció la historia en un santiamén a través de las intervenciones goleadoras de Álex Valera y Martín Pérez Guedes.

La partida de Rafael Guzmán

Universitario de Deportes se encuentra cerca de concretar la transferencia de Rafael Guzmán, defensor central de 18 años con gran proyección. El joven zaguero, quien es seguido de cerca por el Real Betis de España, aún no debuta oficialmente con el primer equipo ‘crema’. Pese a ello, Jesús Castillo califica su posible salida como una noticia positiva para la institución.

“Creo que si se llega a dar el fichaje de Guzmán por Betis es una muy buena oportunidad para él", admitió el volante. Castillo, con pasado en el Gil Vicente de la primera división de Portugal, conoce bien las exigencias de dicho mercado.

“El fútbol europeo está muy avanzado hoy en día, y qué mejor que un compañero vaya creciendo a un fútbol mucho mejor que el de aquí”, auguró el mediocampo merengue’ sobre el futuro del juvenil.

Rafael Guzmán fue titular en un encuentro de pretemporada de Universitario en el verano de 2025. Crédito: Universitario.

Partido clave ante Cusco FC

Con apenas dos jornadas transcurridas, el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 ya alista un duelo de alto voltaje entre los principales candidatos al título. Universitario de Deportes visitará a Cusco FC en el Estadio Garcilaso de la Vega, reeditando el enfrentamiento entre el campeón y subcampeón de la temporada pasada. Esta vez, ambos equipos buscan consolidar su jerarquía en una plaza siempre complicada para los clubes limeños.

Durante la campaña 2025, el entonces equipo de Jorge Fossati tropezó en la ‘Ciudad Imperial’ con un 2-0 en contra, aunque logró cobrarse la revancha en el Clausura tras vencer 3-2 en un vibrante encuentro en Ate. Aquel choque en Lima resultó decisivo para la definición del campeonato, dejando claro que las emociones y el buen fútbol están garantizados cuando estas dos escuadras miden fuerzas.

En esa línea, Jesús Castillo reconoció las virtudes del conjunto dirigido por Miguel Rondelli. “Ya conocemos sus fortalezas”, admitió el volante ‘merengue’. Cabe precisar que el cuadro ‘dorado’ llega a esta cita tras un debut amargo en el certamen, donde cayó por la mínima diferencia ante Alianza Atlético en el calor de Sullana.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

No obstante, el duelo en Cusco representa una historia distinta para el equipo de Odriozola. “Vamos a trabajar sobre eso; es un gran rival. Prepararemos el partido durante la semana con la consigna de salir a buscar los tres puntos ante un competidor directo”, añadió Castillo, subrayando la ambición de la plantilla para mantenerse en la cima.