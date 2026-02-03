Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga

Felipe Chávez en su primer entrenamiento con el FC Köln. - Crédito: Gauer

La historia de Felipe Chávez con el FC Köln ha empezado. Un día después de la firma de su contrato, mediante una fórmula de cesión procedente del FC Bayern hasta final de temporada, el prometedor mediocentro peruano se hizo presente en el complejo Geißbockheim para ponerse en marcha con los entrenamientos.

Llegó con puntualidad, exactamente a las 10:30 horas, ante la mirada atenta de los simpatizantes ‘effzeh’, dado que las prácticas fueron a campo abierto, una situación que desconcertó un poco a ‘Pippo’, considerando que durante el tiempo que trabajó con los ‘muniqueses’ en Säbener Straße lo hizo con demasiado hermetismo.

Felipe Chávez entrenando por primera vez con el FC Köln. - Crédito: IMAGO

En lo que respecta a su integración, Felipe Chávez lo hizo bastante bien: se presentó con respeto frente al cuerpo técnico del FC Köln y saludó con muchos ánimos a sus nuevos compañeros, quienes le dieron la bienvenida con estruendosos aplausos. Una grata señal amical para el peruano.

Eso sí, lo que fue bastante difícil fue la bienvenida por parte del clima, que apenas superaba el grado toda vez que apareció una lluvia gélida que convirtió resbaloso la cancha de prácticas. Aun así, el crecido en Bayern Múnich no desentonó y dejó destellos de su buen juego.

'Pippo', de 18 años, realizó varios ejercicios en espacios reducidos e incluso marcó un gol. | VIDEO: comeonfccom

Con mucha habilidad y fuerza ‘Pippo’ se plantó sobre la hierba resbalosa para luego dedicarse a lo suyo: intercambiar pases, superar a los defensores y asomarse al área contraria. De hecho se apuntó un gol contra Ron-Robert Zieler, reconocido portero alemán que fue campeón del mundo en la justa Brasil 2014.

Al finalizar la sesión, Felipe Chávez, con su actitud introvertida, avanzó con dirección a los vestuarios mientras el resto de sus compañeros se acercaron a los fanáticos que apreciaron los entrenamientos y firmaron autógrafos. Se espera con el avance del tiempo, el mediocentro de Perú se adapte a esa particular costumbre.

Felipe Chávez llegó con puntualidad al campo de entrenamiento de Geißbockheim. - Crédito: Gauer

Dorsal histórico

Al momento que ‘Pippo’, de 18 años, apareció con la equipación del FC Köln se le apreció un dorsal cargado de mucho valor institucional. Los altos mandos del club no tuvieron reparos en asignarle la camiseta ‘27′, que cuenta con demasiado historia para el ‘effzeh’.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]