El desafío ping pong de Felipe Chávez con Colonia: no se cansó de exaltar al Perú por la locura del fútbol, gastronomía y paisajes

'Pippo' responde de todo en un entretenido ping-pong. | VIDEO: FC Köln

Felipe Chávez ha dejado muy en claro no solo su interés, también su amor genuino por el Perú. Durante su presentación como nuevo integrante del FC Köln, se sometió a un entretenido ping-pong para responder de todo. Claro está que la dinámica contó con una orientación a sus raíces sudamericanas.

Vestido con la equipación de entrenamiento, ‘Pippo’ se sentó en una silla y ubicó delante de la cámara del área de prensa ‘effzeh’ listo para responder cualquier inquietud con una palabra o frase sucinta, aunque se extendió un poco al momento de referirse a todo aquello relacionado con el país que representa por afecto.

Felipe Chávez llegó con puntualidad al campo de entrenamiento de Geißbockheim. - Crédito: Gauer

La primera pregunta vinculada con el Perú llegó desde el aspecto gastronómico. “¿Ceviche o lomo saltado?“, le cuestionaron a un Felipe Chávez que, sin pensarlo dos veces, se inclinó por el primer plato típico nacional compuesto por pescado preparado en base de limón acompañado de camote, cancha serrana y lechuga.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]