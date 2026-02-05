Claudia Palza rompe su silencio tras ser despedida de Rebaza Acosta por indisciplina: “No paramos”

Claudia Palza rompe su silencio tras ser despedida de Rebaza Acosta por indisciplina.

Claudia Palza quedó en el centro de una polémica tras las declaraciones del presidente de Rebaza Acosta y el comunicado oficial del club. Jonel Córdova afirmó que la central peruana incurrió en diversas indisciplinas, motivo por el cual se resolvió su despido, una decisión confirmada a través de una comunicación institucional.

La jugadora, de 24 años, acumuló varias llegadas tardías a los entrenamientos, una situación que generó malestar en el técnico Carlos Rivero. Junto con la directiva, ‘Tato’ decidió apartarla del equipo, a pesar de que la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 atraviesa una etapa decisiva.

En este contexto, Palza se expresó a través de historias en su cuenta de Instagram. Primero publicó una cita bíblica que alude a su situación: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28”, escribió.

Más tarde, la exintegrante de la selección peruana de vóley compartió un video en el gimnasio, donde mostró que mantiene su entrenamiento físico ante nuevos retos, acompañado de una frase motivacional: “No paramos”, junto a un emoji de energía.

Hasta ahora, se desconoce el futuro de Claudia Palza. Recientemente, la voleibolista peruana firmó con una nueva agencia de representación, reconocida por contar con numerosas jugadoras en la Liga Peruana de Vóley. Resta saber si la empresa logrará ubicarla en otra institución en el corto plazo.

Las publicaciones de Claudia Palza luego de ser despedida por Rebaza Acosta.

El caso de indisciplina de Claudia Palza

Los rumores sobre el caso de Claudia Palza surgieron cuando la central peruana no formó parte del encuentro entre Rebaza Acosta y Atlético Atenea, que concluyó con derrota para su equipo por 3-1 y redujo sus posibilidades de avanzar en la Liga Peruana de Vóley.

Días después, el periodista deportivo Julio Peña expuso en el programa De Una la razón de la ausencia de la voleibolista. “Lo de Claudia Palza no ha sido solo el tema del fin de semana. Es un tema reiterativo, parece que inclusive desde antes de que llegara ‘Tato’ Rivero como técnico. O sea, cuando estaba Roy Mauricio. Suele llegar tarde a los entrenamientos, y es algo que a nivel de disciplina no tolera Carlos Rivero”, afirmó.

El 4 de febrero, el presidente de Rebaza, Jonel Córdova, confirmó en el mismo programa lo señalado por Peña. “Cuando se hacía reiterativo, personalmente le hablaba por teléfono, por WhatsApp, en persona varias veces, muchas veces. Hablé con ella y sus respuestas eran ‘discúlpame’, pero lo volvía a hacer. Llegaba reiteradamente tarde. Hemos tenido una reunión y se ha decidido no continuar”, explicó.

Esto fue comunicado a través de un documento difundido en redes sociales: “La decisión ha sido tomada por el Presidente del Club y el Comando Técnico, luego de constatar reiteradas situaciones de incumplimiento a las normas internas de disciplina que rigen nuestro proyecto deportivo”, se pudo leer.

Rebaza Acosta resaltó su compromiso con la disciplina y el ejemplo para sus jugadoras en formación. “Como club formador, consideramos fundamental el ejemplo que se transmite desde el equipo profesional hacia nuestras canteras, promoviendo siempre valores como el respeto, el compromiso y la responsabilidad, pilares que guían la formación de nuestras deportistas”, señaló el club.

El mensaje concluyó con palabras de reconocimiento hacia la jugadora: “Agradecemos a Claudia Palza por el tiempo y el aporte brindado al club, deseándole éxitos en sus futuros proyectos personales y deportivos”.

Comunicado de Rebaza Acosta tras despido de Claudia Palza.