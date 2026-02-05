Rebaza Acosta se pronunció tras despido de Claudia Palza: el firme comunicado del club luego de tomar radical decisión

Claudia Palza fue despedida de Rebaza Acosta. Crédito: Prensa club

La reciente desvinculación de Claudia Palza del Club Deportivo Estudiantil Rebaza Acosta ha marcado un punto de inflexión en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La noticia, que había comenzado a circular tras la ausencia de la central en el último encuentro ante Atlético Atenea, fue confirmada oficialmente por la institución mediante un firme comunicado, en el que se detallaron los motivos que llevaron a esta drástica medida.

El mensaje del equipo chalaco dirigido a la opinión pública, los medios y la comunidad del vóley peruano, detalló que, tras una evaluación interna, la central de 24 años no continuará formando parte del plantel. Según se explica en el documento, la decisión fue tomada por el presidente y el comando técnico al constatar “reiteradas situaciones de incumplimiento a las normas internas de disciplina” establecidas por el club.

La directiva de Rebaza Acosta subrayó que su modelo deportivo se basa en la transmisión de valores desde el equipo profesional hacia las categorías formativas. El club considera que el ejemplo de las jugadoras del primer equipo es fundamental para consolidar una cultura institucional donde el respeto, el compromiso y la responsabilidad sean los pilares que guíen la formación de sus deportistas.

“Consideramos fundamental el ejemplo que se transmite desde el equipo profesional hacia nuestras canteras, promoviendo siempre valores como el respeto, el compromiso y la responsabilidad”, enfatizó el comunicado.

Comunicado de Rebaza Acosta tras despido de Claudia Palza.

Una salida inesperada en plena etapa decisiva

La salida de Claudia Palza se produce en un momento clave de la temporada, cuando el equipo busca asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo. A pesar de la importancia deportiva de la jugadora, la dirigencia optó por priorizar el cumplimiento de las normas internas, reafirmando con ello su compromiso con una formación integral de sus integrantes.

En el comunicado, el club también agradeció a la central por el tiempo y el aporte brindado a la institución, deseándole éxito en sus futuros proyectos personales y deportivos. Este gesto de reconocimiento fue acompañado por una declaración de principios: “Rebaza Acosta reafirma su compromiso con una formación integral basada en valores, desde las canteras hasta el equipo profesional”.

La decisión de prescindir de una jugadora considerada clave evidencia que, para la institución chalaca, los principios y la disciplina interna tienen un peso mayor que los resultados inmediatos en la competencia. Con este mensaje, el club busca fortalecer su imagen de entidad formadora y enviar una señal clara tanto a las actuales integrantes del plantel como a las futuras generaciones de deportistas.

La reacción del entorno del vóley no se hizo esperar. En redes sociales y medios especializados, el caso generó debate sobre los límites entre la exigencia deportiva y la disciplina institucional. Mientras tanto, Rebaza Acosta se prepara para afrontar los próximos partidos con la mira puesta en consolidar su proyecto deportivo y en demostrar que el respeto a las normas y los valores es la base de un crecimiento sostenible, tanto dentro como fuera de la cancha.

Situación en la tabla: Rebaza Acosta busca el ingreso al top 8

La situación deportiva de Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 es especialmente delicada. El equipo se ubica en el noveno lugar de la clasificación general, apenas fuera del grupo de ocho equipos que accederán a los cuartos de final de la temporada.

Para lograr su objetivo de avanzar en el torneo, el conjunto chalaco debe superar a Olva Latino, que actualmente ocupa la octava posición con una victoria más y cinco puntos de ventaja. Este escenario obliga a Rebaza Acosta a sumar triunfos de manera inmediata si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en la fase decisiva del campeonato.