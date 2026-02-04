Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo de Paraguay hoy, miércoles 4 de febrero, en el partido de ida correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el estadio Rio Parapití, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde ambos equipos intentarán tomar ventaja en el inicio de la serie.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para Perú y la mayoría de países de Sudamérica. En Chile va por ESPN Premium y en Argentina por FOX Sports. Adicionalmente está la opción, en todos los casos, de Telefe vía YouTube de manera gratuita. Por otro lado, puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web.

El cuadro ‘blanquiazul’ viene de conseguir un valioso triunfo en su visita a Sport Huancayo en su debut en el Torneo Apertura por 2-1. Alan Cantero salvó al equipo ‘victoriano’ de un empate mediante un golazo de tiro libre.

Sin embargo, el técnico Pablo Guede no está tranquilo del todo por las bajas que tiene para enfrentar al conjunto paraguayo. Luis Advíncula, Luis Ramos, Josué Estrada y Jesús Castillo estarán ausentes por problemas físicos. A ellos se les suma que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña están separados del club por las denuncias de abuso sexual.

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.

Por otro lado, 2 de Mayo no la pasa bien en la liga paraguaya, ya que en las tres primeras jornadas consiguió una paridad y dos derrotas. Justamente, la caída ante Nacional por 5-1 el pasado fin de semana hizo que el ‘gallo norteño’ se ubique en el penúltimo lugar con un punto.

Historial de Alianza Lima ante equipos paraguayos

Según el registro que arroja el portal ‘livefutbol’, Alianza Lima se ha visto las caras en 16 ocasiones con equipos paraguayos, acumulando cuatro victorias, siete derrotas y cinco empates.

Y si revisamos el último encuentro, se llevó a cabo contra Libertad en Asunción el 27 de mayo del año pasado, en el marco de la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores. El estadio La Huerta fue testigo de una igualdad 2-2. Paolo Guerrero y Eryc Castillo anotaron para los ‘íntimos’, mientras que Óscar Cardozo e Iván Ramírez lo hicieron para el ‘gumarelo’.

El equipo 'blanquiazul' igualó 2-2 con su rival paraguayo en la última fecha del Grupo D del campeonato continental. (Video: Conmebol)

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente al partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, contará con una amplia cobertura televisiva y digital en toda la región. En Perú y en el resto de Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN. Para el público argentino, el duelo podrá seguirse a través de FOX Sports y Telefe, además de la emisión por su canal oficial de YouTube. En Chile, la señal estará disponible por ESPN Premium y Chilevisión.

En México, el partido se emitirá por ESPN 2, mientras que en los países de Centroamérica la cobertura será por ESPN 4. En Estados Unidos, los aficionados podrán sintonizar el compromiso mediante FuboTV, beIN Sports, ViX y Tubi. La plataforma de streaming, Pluto TV, también habilitará la transmisión para todos los países de la región.

La cobertura informativa en tiempo real estará disponible en la web de Infobae Perú, que ofrecerá la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y todos los detalles relevantes del cotejo.

Horarios del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará en el estadio Rio Parapití de Paraguay hoy, miércoles 4 de febrero, y está programado para las 19:30 horas en el horario de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 20:30 horas. En Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el compromiso comenzará a las 21:30 horas. Para la audiencia en México, el partido está fijado a las 18:30 horas, mientras que en España el inicio será a la 01:00 horas del jueves 5 de febrero.

Anuncio del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. - créditos: Alianza Lima