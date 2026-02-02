A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima visita a 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 este miércoles 4 de febrero, cuando se enfrente a su rival paraguayo 2 de Mayo en el partido de ida de la fase 1 previa del torneo continental. A partir de las 19:30 horas de Perú, el conjunto ‘blanquiazul’ buscará iniciar la serie con un resultado positivo y tomar ventaja jugando en territorio enemigo.

El equipo de Pablo Guede llega a Paraguay con buenos ánimos tras obtener su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 el último fin de semana. En la primera fecha, el cuadro ‘íntimo’ derrotó como visitante a Sport Huancayo 2-1, con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, demostrando que el plantel está en sintonía y listo para afrontar retos internacionales.

Por su parte, 2 de Mayo llega con un inicio irregular en la liga paraguaya. De los tres partidos disputados, este equipo solo ha sumado un empate y ha perdido dos, además de haber marcado apenas tres goles y recibido ocho. En su último compromiso, cayó goleado por 5-1 ante Nacional, lo que evidencia la necesidad de mejorar de cara a este duelo de Copa.

El compromiso cuenta con un condimento especial: Alianza Lima y 2 de Mayo se medirán por primera vez de manera oficial. Será el primer cara a cara entre ambos equipos, en el que los ‘blanquiazules’ buscarán imponer su juego y aprovechar su experiencia en torneos continentales para controlar el partido.

El Estadio Rio Parapití, con capacidad para 25,000 espectadores, será testigo de un duelo clave para los peruanos, que buscarán imponer su juego y sacar un resultado positivo que les permita afrontar con ventaja el partido de vuelta en Lima. El objetivo es claro: avanzar a la siguiente fase y mantener vivas las aspiraciones de repetir la hazaña del año pasado en el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El duelo de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se disputará este miércoles 4 de febrero. El encuentro comenzará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile el pitazo inicial será a las 21:30 horas.

Canal para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo será transmitido en vivo por ESPN, señal que posee los derechos de la Fase 1 previa de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus, plataforma disponible en dispositivos móviles y ordenadores.

De igual forma, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del compromiso, con el minuto a minuto, goles, incidencias en tiempo real y todo lo que deje el debut internacional del conjunto ‘blanquiazul’ en territorio paraguayo.

Alianza Lima buscará tomar ventaja en la serie ante 2 de Mayo. Crédito: REUTERS/Paloma Del Solar

Sporting Cristal aguarda rival en la Fase 2

Mientras Alianza Lima y 2 de Mayo disputan la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda y observa de cerca el desarrollo de esta llave. El ganador de la serie avanzará a la Fase 2, instancia en la que se medirá frente al conjunto ‘celeste’.

Este escenario abre la posibilidad de un duelo entre equipos peruanos en una etapa temprana del torneo, un cruce que garantizaría presencia nacional en la siguiente fase y que, de concretarse, acapararía la atención del fútbol local. Cristal, por su parte, espera conocer a su rival para iniciar su propio camino internacional.