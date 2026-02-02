Perú Deportes

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima

El ‘10′ de Argentina fue parte del arranque de la gira de las ‘garzas’ en Perú. No fue una experiencia enriquecedora, dado que hincó la rodilla ante Alianza Lima, en La Victoria

Lionel Messi observando el marco
Lionel Messi observando el marco de público en Matute. - Crédito: Difusión

Lionel Messi no olvida su paso reciente por Perú. Aunque la experiencia fue accidentada debido a la estruendosa caída del Inter Miami a manos de Alianza Lima, en Matute, por el arranque de la Champions Tour, que coincidió con el evento denominado la Noche Blanquiazul 2026, el astro argentino quedó encandilado por el recibimiento acontecido en La Victoria.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Leo Messi compartió una serie de instantáneas, en las que se le aprecia como parte de los lances amistosos contra Alianza Lima y Atlético Nacional, acompañado de mensajes especiales para los países en los que estuvo brevemente con las ‘garzas’.

El mensaje de Leo Messi
El mensaje de Leo Messi tras su participación en los partidos ante Alianza Lima y Atlético Nacional por la gira del Inter Miami. - Crédito: @leomessi

Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países. Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica”, posteó con afecto Messi.

En la misma secuencia, puede observarse otras fotografías de la antesala y el duelo contra las ‘íntimos’. Destacan, eso sí, el saludo del campeón del mundo a una de las graderías del estadio Matute y un clip en el que el ‘10′ encabeza la entrada de los suyos al campo mientras la hinchada local corea arengas institucionales.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

