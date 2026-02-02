Jean Ferrari asegura que “Mano Menezes es el técnico ideal para recuperar la identidad” de la selección peruana

Mano Menezes posando como nuevo entrenador de la selección peruana al lado de Jean Ferrari. - Crédito: FPF

Detrás de la inesperada llegada de Mano Menezes a la dirección técnica de la selección peruana, por los próximos cuatro años, se encuentra Jean Ferrari, quien trabajó con detenimiento y responsabilidad para convencerlo a que asuma, tal vez, el último desafío más importante de su extensa trayectoria.

Al directivo de la Federación Peruana de Fútbol le convencieron dos aspectos determinantes para cerrar filas con el profesional brasileño: su extensa hoja de vida —de más de dos décadas— en el Brasileirao y su gestión en tiempos de crisis, sacando adelante a sus equipos en contextos más que desfavorables.

Mano Menezes ofreciendo su discurso de presentación como nuevo seleccionador de Perú. - Crédito: AFP

Por esos motivos, Jean Ferrari confía plenamente que el antiguo seleccionador de Brasil, entre el 2010 y 2012, es el hombre adecuado no solo para sacar a Perú de su preocupante mal momento deportivo, también para infundirle un nuevo rostro, con jóvenes valores, que se asome al más anhelado por el pueblo.

“Fueron cuatro meses de evaluación, de viajes y conversaciones. Mano Menezes es el que más se adapta a lo que la selección necesita para volver a la identidad del fútbol peruano”, mencionó el Director General de Fútbol de la FPF en declaraciones ofrecidas a ‘Fútbol Como Cancha’ en Radio Programas del Perú.

Mano Menezes, técnico brasileño de 65 años, cuenta con más de 500 partidos dirigidos y una trayectoria en clubes como Grêmio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahía, Internacional, Fluminense, Shandong Luneng y Al-Nassr.

“No se entiende la dimensión de lo que hemos logrado. Mano Menezes me demostró en las tres reuniones que tuvimos que estaba al 100 % comprometido con el proyecto”, continuó Ferrari añadiendo que “hay una confusión cuando se habla de técnico defensivo. Él arma los equipos de atrás para adelante, así debe ser. Es lo que necesitamos. Después vendrá el estilo y lo vistoso”.

Acerca de la conformación del nuevo comando técnico, en el que se ha solicitado la inclusión de una mano derecha nacional, el directivo advirtió: “El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante. A Roberto Palacios no lo tenemos contemplado”.

Mano Menezes fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana para las Eliminatorias 2030 - Crédito: FPF.