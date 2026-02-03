Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Murió la mamá de Pedro Gallese, confirmó su club Deportivo Cali - Crédito: FPF.

Deportivo Cali informó este lunes 2 de febrero el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana. La noticia fue comunicada oficialmente por el club colombiano, donde el arquero milita actualmente, y ha generado muestras de pesar tanto en el entorno del equipo como en la afición peruana.

En su comunicado, Deportivo Cali expresó: “Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida”, señaló la institución.

La madre del arquero es una figura importante en la vida personal del futbolista, quien ha manifestado en diversas ocasiones el papel fundamental que desempeñó en su formación y en su carrera profesional. La noticia enluta no solo a la familia del club ‘azucarero’, sino también a todos los seguidores del portero, referente indiscutible para la selección de Perú.

Deportivo Cali confirmó la muerte de la mamá de Pedro Gallese

Pedro Gallese, actual capitán del equipo nacional, atraviesa un momento de duelo personal en medio de sus compromisos profesionales. El portero, titular indiscutido tanto en su club como en la selección, recibe innumerables muestras de apoyo de compañeros, aficionados y directivos en este difícil episodio.

La relevancia de Gallese en el fútbol peruano es indiscutible. Ha sido protagonista de actuaciones memorables bajo los tres palos, tanto en eliminatorias como en torneos internacionales, y su liderazgo trasciende el ámbito deportivo. Por ello, la noticia del fallecimiento de su madre ha generado reacciones de solidaridad en todo el país y en el mundo del fútbol sudamericano.

El mensaje de Deportivo Cali resalta la unión del plantel y la institución en torno a su arquero, subrayando el deseo de acompañarlo y brindarle el respaldo necesario en una circunstancia tan delicada. La comunidad deportiva y los hinchas han hecho llegar mensajes de aliento y condolencias a la familia Gallese, reconociendo el impacto emocional de esta pérdida.

Gallese empieza su andadura en el 'azucarero' con la consigna de hacer historia en Palmaseca.

El recuerdo de Tatiana Quiroz Alosilla queda presente en la memoria de quienes compartieron con ella y en el corazón del arquero, quien enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su vida. La institución y la afición se mantienen cercanas a su capitán, esperando que encuentre la fortaleza para superar esta etapa y continuar con su destacada trayectoria.

Pedro Gallese y su madre Tatiana Quiroz

Las condolencias de la Federación Peruana de Fútbol

A través de una publicación en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol expresó sus condolencias a Pedro Gallese, capitán de la ‘bicolor’ y mundialista en Rusia 2018. “Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a su familia y amigos en estos momentos de profundo dolor”, señaló la entidad.

La condolencias de la Federación Peruana de Fútbol para Pedro Gallese