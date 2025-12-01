Perú Deportes

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

El extremo presume de peruanidad dejando en claro que quiere una oportunidad en el bloque a cargo, provisionalmente, por Manuel Barreto. Su club, entretanto, mencionó que fue “el mejor peruano en el campo” ante el Sidney FC de Piero Quispe

Aydan Hammond exhibiendo la bandera
Aydan Hammond exhibiendo la bandera del Perú delante de la afición del Western Sydney Wanderers. - Crédito: @nessagrasso

Una imagen vale más que mil palabras. De esa manera puede definirse el mensaje simbolizado por Aydan Hammond con la bandera del Perú en manos delante de la afición del Western Sydney Wanderers, una vez culminado el clásico de la capital australiana por la sexta fecha de la A-League 2025/26.

Fue un acto instantáneo, realmente. Consumada la victoria 2-1 sobre Sydney FC, donde apareció otro compatriota como Piero Quispe, el extremo australiano-peruano se acercó al espacio local, en el CommBank Stadium, con el único propósito de festejar una alegría importante en la temporada con los suyos. Desde allí, le alcanzaron el símbolo patrio por excelencia del Perú.

Aydan Hammond cuenta con un
Aydan Hammond cuenta con un contrato hasta finales de la temporada 2025/26 de la Isuzu UTE A-Leagues. - Crédito: Western Sydney Wanderers
No tuvo mejor idea Aydan Hammond que extenderla y enseñarla desde distintos ángulos. Una de las mejores tomas, de hecho, se dio con él mientras el resto de seguidores del Western Sydney Wanderers aparecen detrás adornando el marco. Su novia captó cada uno de los momentos especiales.

Por otro lado, ese no ha sido el único capítulo distinto protagonizado por el atacante. En las plataformas sociales del club se le presumió con un mensaje más que llamativo que, probablemente, tuvo como objetivo establecer una comparativa con Quispe: “El mejor peruano en el campo anoche”.

Hammond, de 20 años, renovó su vínculo hasta el 2026. | VIDEO: A-League

Aunque el ‘21′ no es un futbolista habitual en las planificaciones del entrenador Alen Stajcic, suele entrar en las convocatorias al tiempo que hace su ingreso de cambio cuando algún compañero está extenuado. Su velocidad y desequilibrio son características efectivas a explotar en los minutos finales de cualquier envite.

Actualmente, el Western Sydney Wanderers se ha asentado en la zona noble de la clasificación con ocho unidades, alejándose por un diferencia mínima de las últimas plazas. El golpe asestado contra su clásico rival le ha permitido ganar confianza y prepararse con un rostro distinto para las siguientes pruebas ligueras.
Aydan Hammond, feliz de exhibir
Aydan Hammond, feliz de exhibir la bandera del Perú en el CommBank Stadium. - Crédito: @nessagrasso

Peruanidad

Aunque Aydan Hammond, de 21 años, es oriundo de Australia cuenta con lazos peruanos por el lado materno. Incluso, durante su infancia, convivió demasiado con la cultura sudamericana en familia. Por todo ello, considera que es uno de los nuestros y desea probarse en un tiempo no tan lejano en el otro lado del globo.

“Nací en Australia, padre es australiano y estoy muy agradecido por la vida que he tenido aquí. Pero siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeada de su hermosa cultura y de mi familia. Mi mayor sueño es representar a mi nación, el Perú“, dijo hace un año a Infobae.

Aydan Hammond cuenta con su documentación peruana a la mano en caso de un llamado para las Eliminatorias 2026. | VIDEO: Paramount
Hammond es una de las promesas más particulares de Australia. Se curtió en categorías menores en Portugal. Tras más de un lustro por esos lares, aceptó una propuesta del Western Sydney Wanderers para entrenarse en su academia, pero muy pronto dio el salto al plantel profesional, estableciéndose como una pieza de recambio nada despreciable.

Por su incontestable proyección, confirmada con un gol al cierre del ciclo anterior de la Isuzu UTE A-League, se le ofreció un nuevo contrato profesional con proyección hasta finales del periodo 2025/26.

Aydan Hammond empezó con buen
Aydan Hammond empezó con buen pie la nueva temporada de la A League. - Crédito: Ascend Sports Group

“A lo largo de esta temporada, enfrenté muchos desafíos, pero cada uno de ellos me motivó a trabajar más duro dentro y fuera del campo, sabiendo que mi oportunidad llegaría. Soy muy apasionado por el club y quiero contribuir al éxito del equipo”, declaró.

A mediados del presente año, Aydan Hammond fue llamado por la U23 de Australia para disputar la Copa Asiática de la categoría. Se hizo presente con una anotación en la Fase de Grupos. Pese a esa participación, el deportista aún se ha mostrado abierto a representar a Perú.

