Nickolas Alfaro da inicio a su camino en la A-League: debutó con Sydney FC jugando al lado de Piero Quispe

El mediocentro, de 17 años, sumó sus primeros minutos en el fútbol de Australia entrando de cambio en la caída ante Melbourne Victory. Compartió un breve tiempo al lado del ‘7′

Nickolas Alfaro comparte vestuario con
Nickolas Alfaro comparte vestuario con Piero Quispe. - Crédito: Sydney FC

Nickolas Alfaro, de 17 años, ha dado señales muy importantes desde todas las ópticas posibles al haber cumplido el sueño de vida: debutar oficialmente en la A-League 2025/26 vistiendo la camiseta del Sydney FC, club con el que ha cumplido todas sus etapas hasta instalarse en el profesionalismo de Australia.

El joven mediocentro de ascendencia peruana siempre ha sido considerado un proyecto interesante dentro de la entidad ‘sky blue’. No por nada le ofrecieron un contrato profesional hace más de un año, pero solo estaban esperando un poco más su madurez para comenzar a darle pista en un nivel más exigente.

Nickolas Alfaro, acompañado de su
Nickolas Alfaro, acompañado de su padre, en su primera firma de contrato profesional. - Crédito: Sydney FC

Así las cosas, una vez que ganó enteros tanto en las canteras como en algunas expediciones de categorías menores con la selección de Australia, el cuerpo técnico del Sydney FC lo empleó en su reciente aparición contra el Melbourne Victory por la fecha 14° de la Isuzu UTE A-League.

No obstante, el escenario fue demasiado desfavorable dado que el conjunto liderado por Ufuk Talay iba perdiendo 4-0, resultado demasiado duro y bochornoso. Aun así, ‘Nicko’ hizo su ingreso con mucha felicidad, en los últimos minutos del lance, y jugó todo el tiempo añadido al lado de su compatriota Piero Quispe.

Esa es la segunda vez que emite algún comentario relacionado al Sydney FC. Hace más de un año, cuando se vínculo con el plantel principal, dijo que “es increíble llevar el escudo y representar al club profesionalmente. […] Los aficionados pueden esperar emoción, creatividad y consistencia. Daré todo lo que pueda para entretener y contribuir al equipo”.

Nickolas Alfaro representando a Australia
Nickolas Alfaro representando a Australia U15. - Crédito: Difusión

Sydney FC, en pie de lucha

Sydney FC enfrenta actualmente el desafío de recuperar su posición de privilegio en la A-League. A pesar de los esfuerzos realizados, el equipo no se encuentra entre los primeros lugares de la tabla en la presente temporada, ubicándose por detrás del Macarthur Football Club y el Newcastle Jets.

La diferencia con la cima, ocupada por Auckland City, es de tres puntos, aunque el cuadro ‘sky blue’ cuenta con un par de partidos pendientes. De obtener resultados favorables en estos encuentros, podría superar a su rival directo y avanzar en la clasificación.

En la estructura del equipo, la presencia de Piero Quispe ha resultado fundamental. Durante las últimas semanas, el futbolista ha mostrado su mejor versión y ha asumido un rol protagónico en la organización del mediocampo. Su rendimiento ha sido determinante para las aspiraciones del club.

El '7' narra sus experiencias en Sydney FC y cómo se viene acostumbrando a una sociedad distinta. | VIDEO: SBS

Desde que tuve la propuesta decidí experimentar en otro país, en otro continente. Lo decidí con la familia y gracias a Dios me está yendo bien. Es un club bastante bonito. La ciudad también me impresionó. Estamos haciendo las cosas bien; este es el camino, paso a paso", admitió en una reciente entrevista.

El entrenador Ufuk Talay ha manifestado su satisfacción por la regularidad y desempeño de Quispe, quien porta el número 7 de la selección peruana. El técnico considera que el jugador deberá mantener y elevar su nivel para que el club decida adquirir la totalidad de su pase.

