Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Ricardo Salcedo habló sobre las irregularidades en el inicio de la Liga 1 2026. (Jax Latin Media)

El Alianza Lima vs Sport Huancayo fue un partido polémico por lo vivido en la previa y durante su desarrollo. En primer lugar, no se permitió el ingreso de las cámaras de L1 Max por el incumplimiento de pagos por parte de 1190 Sports con los clubes. Este hecho desencadenó múltiples consecuencias tanto en lo deportivo como en otros factores.

Al no transmitirse el encuentro, tampoco hubo VAR en el estadio IPD de Huancayo, por lo que ninguna jugada pudo ser revisada. El futbolista del ‘rojo matador’, Ricardo Salcedo, le echó la culpa a la falta de esta tecnología del triunfo de los ‘blanquiazules’ en el duelo válido por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

"Es lamentable. Esto es fútbol profesional, es la Liga 1, y un partido inaugural entre Alianza y nosotros no puede quedar sin transmisión. Situaciones como esta generan suspicacias, sobre todo porque el penal del primer gol llega tras un córner en el que la pelota ya había salido. Eso también genera bronca. Es una pena lo que sucede con el fútbol peruano. Espero que se solucione y que el campeonato se juegue como corresponde“, expresó para las cámaras de Jax Latin Media.

Salcedo señaló que la redonda había salido previo al córner donde ocurrió la falta sobre Renzo Garcés, que terminó en el penal y posteriormente en el gol de Paolo Guerrero. "La pelota salió más de un metro; yo estaba muy cerca y lo vi. Aun así, cobraron tiro de esquina cuando no correspondía y de esa jugada llegó el penal. Quizá el partido habría sido distinto“.

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR de la victoria de Alianza Lima en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El sentir de Huancayo tras derrota ante Alianza Lima

Por otro lado, Ricardo Salcedo se mostró afectado por la caída de Sport Huancayo. De acuerdo a sus palabras, Alianza Lima no mereció quedarse con los tres puntos en la ciudad incontrastable, ya que no generó muchas ocasiones de peligro.

“Estoy triste por el resultado. Creo que no merecimos perder. Ellos no generaron muchas oportunidades, pero cuentan con jugadores de jerarquía y aprovecharon las que tuvieron”, expresó el mediocampista a su salida del recinto deportivo.

Salcedo sabe que el fútbol no es de “merecimientos”, pero subrayó que controlaron "el partido en todo momento” y Alianza encontró “un gol de penal y otro de tiro libre, y no generaron más situaciones”. Finalmente, compartió su mirada positiva de cara a la fecha 2. “Ahora toca seguir trabajando y pensar en el próximo partido”.

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Los goles del Alianza Lima vs Sport Huancayo

El primer gol de Alianza llegó por medio de un penal ejecutado por Paolo Guerrero. Un defensor de Huancayo cometió falta sobre Renzo Garcés al golpearlo con el codo en el rostro durante un tiro de esquina. El árbitro sancionó la infracción a favor de los ‘íntimos’. El ‘Depredador’ tomó el balón, se preparó y remató con fuerza hacia un costado. El arquero Ángel Zamudio adivinó la dirección, pero no logró desviar el balón.

El momento exacto en que el balón besa la red tras un cobro de falta penal de Paolo Guerrero

Al término del primer tiempo, el equipo local empató el marcador con un gol de Nahuel Luján. El argentino logró desmarcarse de Garcés y superó a Luis Advíncula en el juego aéreo, estableciendo el 1-1 antes del descanso.

Un gol en los minutos de adición de la primera mitad le da el empate a Sport Huancayo. Alianza Lima no pudo sostener la ventaja y se va al descanso con el marcador igualado.

En el tramo final del encuentro, exactamente a los 91 minutos, Alan Cantero —como si hubiera recibido un impulso especial tras su soñado encuentro con Lionel Messi— envió el balón al ángulo de la portería del ‘rojo matador’ y le dio la victoria a Alianza en la altura de Huancayo.

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.