Candidato del partido de Rafael López Aliaga apoyó Marcha del Orgullo 2026 en Arequipa: acabó suspendido y procesado

El candidato a gobernador regional de Arequipa por Renovación Popular, Harold Rodríguez, fue suspendido y sometido a un proceso disciplinario tras respaldar públicamente la Marcha del Orgullo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo del candidato a gobernador regional de Arequipa por Renovación Popular, Harold Rodríguez, a la Marcha del Orgullo 2026 generó este sábado su suspensión y la apertura de un proceso disciplinario dentro del partido liderado por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

La decisión fue tomada después de que se conociera su apoyo público a la movilización LGTBI+, según informó la coordinación regional de la formación.

La activista trans Ana Chávez Pedraza, promotora del evento, había confirmado previamente que el aspirante a gobernador expresó que le parecía “una iniciativa muy positiva” y que sumaba su respaldo logístico.

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“Yo le dije que nos faltaba telita (...) y él muy gentilmente nos hizo llegar (...) veinte metros para ello. Estoy muy contenta, yo le agradezco, admiro e invito a replicar ese gesto de inclusión porque los derechos humanos son para todos”, señaló en diálogo con el portal de noticias HBA.

Rodríguez donó insumos logísticos para la movilización, gesto valorado como un acto de inclusión por activistas y organizadores del evento, que celebró su edición 17 en la región

La portavoz también destacó que la postulante a vicegobernadora con Rodríguez, Marielena Cayllahua, tuviera la intención de sumarse a la marcha, que celebró su edición 17 en la región sur. “La movilización está totalmente abierta y agradecemos sus buenas ganas, sus buenos ánimos y siempre su disposición a querer apoyar”, dijo.

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El diputado Christian Aranda, también de Renovación Popular, no expresó el mismo tipo de respaldo al evento. “Nadie ama lo que no conoce. Yo quisiera invitarlos a todas las personas que a veces no conocen a nuestra comunidad, que conozcan sus estadísticas, conozcan sus realidades, sus necesidades. También lo proactivo que es la gente LGTBI para la sociedad”, manifestó la activista.

Luego de difundirse el apoyo del candidato, el partido emitió un comunicado donde anunció el inicio de una investigación disciplinaria y la suspensión cautelar de la militancia.

“Se ha dispuesto la apertura inmediata de un proceso disciplinario contra el militante. Asimismo, se ha dispuesto, de manera cautelar y provisional, la suspensión de su militancia partidaria por los presuntos hechos que vulnerarían el Estatuto y los principios de nuestro partido”, señaló la dirigencia en un pronunciamiento firmado por Esdras Medina, coordinador regional del partido en la región.

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Aunque la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, había confirmado su presencia en la movilización, finalmente no asistió, a diferencia de la presidenta del Consejo Regional de Arequipa y consejera por Camaná, Norma Ortega Valdivia.

La dirigencia regional de Renovación Popular consideró que el apoyo del candidato vulnera los estatutos y principios partidarios, motivo por el cual abrió la investigación y suspendió su militancia

Organizaciones conservadoras publicaron un pronunciamiento tras la iniciativa de Oscco, en el que se declararon “preocupadas” por este respaldo. “La investidura de la alcaldía representa a la totalidad de los arequipeños y no debe ser instrumentalizada para validar posturas privadas que generen profundas fracturas y legítima preocupación social”, señalaron.

La movilización por la diversidad se reconoce como la más convocante del país y plantea demandas de igualdad y respeto a los derechos de la comunidad LGTBI+.

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López Aliaga, quien actualmente compite como número dos en la carrera por Lima, se ha manifestado abiertamente en contra de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario, y ha afirmado que se flagela desde hace cuarenta años para mantener su compromiso de celibato y que está “enamorado” de la Virgen María.