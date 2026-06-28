Ethel Pozo y Armando Tafur sellan una nueva alianza juntos y ya hablan de próximos proyectos

Ethel Pozo y Armando Tafur firmaron un contrato con La Meta para una nueva propuesta profesional vinculada al desarrollo de talento y contenidos.

Ethel Pozo y el productor Armando Tafur formalizaron una nueva alianza profesional al firmar un contrato con La Meta, una agencia enfocada en el desarrollo de talento y la creación de contenidos.

La conductora anunció la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido en la industria: "Mis amigos, ahora mis representantes“, escribió junto a una fotografía que rápidamente generó comentarios en el medio. El reencuentro de ambos llega en un momento de reconfiguración para los dos. Pozo acaba de cerrar la primera temporada de ‘La Granja VIP’ y afronta preguntas sobre su siguiente paso en la pantalla.

PUBLICIDAD

Tafur, por su parte, atravesó en los últimos meses una serie de cambios: dejó ‘América Hoy’ a fines de noviembre de 2025 tras más de cinco años como productor general del espacio, se incorporó a GV Producciones como Director de Contenido, y hacia finales de abril de 2026 se alejó también de la productora de Gisela Valcárcel ante la falta de proyectos concretos.

Una dupla con historia en la televisión peruana

El vínculo entre Pozo y Tafur se construyó durante los años en que el productor lideró ‘América Hoy’, el matinal en el que la conductora fue figura central. En su mensaje de despedida del programa, Tafur reconoció públicamente a Pozo por “su disposición al debate, su amistad y su compromiso con el formato”, según comentó en noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

Esa relación laboral, sostenida durante años de grabaciones diarias, es el antecedente directo de la sociedad que ahora anuncian. En La Meta también participa Mariu Feijoo, quien impulsa junto a Tafur el crecimiento de la agencia y el desarrollo de nuevos proyectos en el mercado local del entretenimiento.

Mariu Feijoo (derecha) participa en La Meta junto a Armando Tafur (izquierda) para impulsar el crecimiento de la agencia y nuevos proyectos multiplataforma en el entretenimiento local, teniendo a Ethel Pozo (centro) dentro de sus proyectos.

Según trascendió, la alianza marcaría el inicio de próximos anuncios y colaboraciones con presencia en el entorno multiplataforma. Tafur, conocido en el medio como ‘Papá Armando’, acumuló más de cinco años al frente de ‘América Hoy’ y antes formó parte de GV Producciones, donde participó en formatos como ‘El gran show’, ‘El artista del año’ y ‘Reinas del show’.

PUBLICIDAD

Su salida de la productora de Valcárcel, hace algunos meses, fue atribuida por fuentes cercanas a su entorno a la ausencia de nuevos contenidos que liderar. "Lo que nos han contado es que decidió dar un paso al costado por la falta de proyectos, por no encontrar qué hacer“, señaló el periodista Jhon Cano.

Ethel descarta trabajar con Gisela y traza su propio camino

La firma con La Meta se produce en paralelo a unas declaraciones de Ethel Pozo que generaron atención en el ambiente televisivo. En una entrevista con el espacio digital ‘Q Bochinche’, la conductora fue directa al descartar cualquier proyecto conjunto con su madre, Gisela Valcárcel: "No, con mi mami no. Nosotras separamos mucho los trabajos. Nos juntamos en la familia y en el amor, pero en el trabajo cada una está en lo suyo y en distintas etapas“, declaró.

PUBLICIDAD

La postura no es nueva. Pozo subrayó que esa separación profesional responde a una decisión que ambas mantienen desde hace tiempo y que no implica ningún quiebre en su relación personal.

Cuando el conductor Samuel Suárez le planteó la posibilidad de integrarse a un proyecto digital de GV Producciones o al canal de YouTube de Valcárcel, la respuesta fue categórica: “No, porque con mi mamá hemos decidido separar las cosas, no trabajamos juntas, no estoy involucrada en sus proyectos y créeme que nunca he trabajado directamente con GV Producciones“, respondió Pozo.

La conductora habló con Q Bochinche y explicó que, aunque mantiene una buena relación con Gisela Valcárcel, ambas decidieron no mezclar sus proyectos profesionales. YouTube: 'Q'Bochinche'.

El conductor Ric La Torre, del mismo espacio, interpretó que parte de esa incomodidad podría estar ligada al desgaste que supone cargar años de señalamientos públicos sobre si los logros de la conductora se explican por el respaldo de su madre. La propia Pozo no profundizó en ese punto, pero dejó en claro que su siguiente etapa seguirá un rumbo propio.

PUBLICIDAD

Sobre su futuro inmediato, la conductora aseguró tener “muchos proyectos” sin dar detalles, y reforzó un mensaje de optimismo: “con salud, con amor, buena energía y con trabajo”, dijo en ‘Q Bochinche’.

El apoyo de Tafur a su figura también quedó registrado públicamente: el productor afirmó que, tras conducir ‘La Granja VIP’, Pozo “está para cosas grandes”, y precisó que “la idea es que siempre esté en los ‘big shows’”, según recogió Trome.

En ese mismo contexto, Tafur también se refirió a Edson Dávila, conductor de ‘Edson pa’ qué más’ y excompañero de set de Pozo en ‘América Hoy’, quien recibió críticas por su programa sabatino en América Televisión. "Cuando estás en el medio artístico, siempre te van a criticar, pero Edson es talentoso y es capaz de hacer cosas chéveres, su programa está bonito“, declaró el productor.

PUBLICIDAD