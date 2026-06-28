Romina Ccuno sumó otro subcampeonato en dobles en el W15 Itaú Open de Asunción: alista gira sobre arcilla con tres torneos en Brasil

La tenista peruana volvió a quedarse a un paso del título tras la final de dobles del ITF W15 Itaú Open de Asunción, un resultado que se agrega a las dos definiciones disputadas en Santiago de Chile (Romina Ccuno)

La peruana Romina Ccuno terminó su participación en el ITF W15 Itaú Open de Asunción, en Paraguay, con el subcampeonato de dobles, un resultado que acompañó el nivel sostenido que mostró durante la temporada 2026. La arequipeña, considerada la primera raqueta nacional en dobles, volvió a instalarse en una definición y acumuló otra final en el circuito ITF.

El registro en Paraguay también dejó un dato clave para su calendario inmediato: tras dos semanas de competencia en ese país, Ccuno tiene previsto viajar el 30 de junio rumbo a Brasil para cumplir una etapa de preparación antes de iniciar una serie de torneos sobre polvo de ladrillo durante julio.

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“Me voy feliz por los resultados. Todavía no pude levantar el trofeo, pero creo que todo forma parte del proceso. Cada semana siento que mi juego sigue creciendo”, expresó la tenista peruana tras el cierre del certamen.

Una dupla nueva que llegó hasta el partido por el título

Romina Ccuno encontró rápida conexión con la brasileña Julia Konishi y juntas alcanzaron la final del W15 de Asunción, confirmando que la peruana mantiene un rendimiento competitivo en el circuito ITF. (Romina Ccuno)

En Asunción, Ccuno integró pareja por primera vez con la brasileña Julia Konishi Camargo. La sociedad funcionó de inmediato: como segundas favoritas del torneo, avanzaron a la final con una campaña sólida y se posicionaron entre las principales animadoras del cuadro.

La definición del campeonato se resolvió en dos sets. La dupla de Ccuno y Konishi perdió ante la argentina Sofía Meabe y la estadounidense Isabella Barrera Aguirre por 6-2 y 7-5, resultado que dejó a la peruana con otro subcampeonato en la modalidad.

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La tenista destacó la forma en que se adaptó al trabajo en equipo con su compañera. “Fue la primera vez que jugábamos juntas y nos sentimos bastante bien. Tenemos estilos distintos y eso hizo que nos complementáramos muy bien dentro de la cancha”, comentó.

Tercer subcampeonato de 2026 tras las finales jugadas en Santiago

La final disputada en Paraguay representó el tercer subcampeonato de Romina Ccuno en 2026, una muestra de la regularidad que viene sosteniendo en el circuito ITF durante la presente temporada. (Romina Ccuno)

Con la definición alcanzada en Paraguay, Ccuno llegó a su tercer subcampeonato del año. Los dos anteriores los consiguió en marzo, cuando disputó finales consecutivas en torneos ITF W15 realizados en Santiago de Chile, un tramo de la temporada que ya había marcado su regularidad competitiva.

La tenista remarcó que el progreso que percibe semana a semana está ligado al proceso de competencia continua. “Me voy feliz por los resultados. Todavía no pude levantar el trofeo, pero creo que todo forma parte del proceso. Cada semana siento que mi juego sigue creciendo y eso me deja muy tranquila para lo que viene”, señaló en otra de sus declaraciones.

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Además de lo deportivo, la peruana atribuyó parte de su rendimiento a la forma en que sostuvo el trabajo físico y la recuperación durante las últimas semanas. “Siento que esa preparación fue la base de mi rendimiento. Venía de varias semanas de competencia y recuperarme bien entre partido y partido fue clave. El dobles es muy dinámico, son puntos intensos y necesitas estar concentrada y con energía todo el tiempo”, sostuvo.

En esa línea, explicó que mantiene una rutina planificada para afrontar el calendario. “No improviso con mi alimentación: sigo un plan estructurado y tengo un aliado importante porque sé exactamente qué incorporo a mi rutina y cómo eso impacta en mi recuperación y rendimiento”, agregó.

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Viaje el 30 de junio y calendario en Brasil: Río Claro, São Paulo y Vacaria

La siguiente parada de Romina Ccuno será Brasil. La arequipeña aprovechará una semana de preparación antes de afrontar una exigente gira con tres competencias consecutivas sobre polvo de ladrillo. (Romina Ccuno)

Tras completar su etapa en Paraguay, Ccuno tiene previsto viajar el 30 de junio a Brasil. Allí realizará una semana de entrenamientos antes de iniciar una gira sobre arcilla que incluirá tres torneos en julio, con un itinerario que pondrá a prueba su continuidad en el circuito.

El programa que figura en su calendario contempla el W15 de Río Claro, del 6 al 13 de julio; el W35 de São Paulo, del 13 al 20 de julio; y el W75 de Vacaria, del 20 al 27 de julio. La secuencia, según anticipó, exigirá gestión física y enfoque competitivo durante varias semanas seguidas.

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“Se viene una seguidilla importante de torneos y quiero aprovechar al máximo la semana de entrenamientos para llegar de la mejor manera”, afirmó la arequipeña al referirse a la preparación previa a su reaparición en competencia.

Antes de iniciar el tramo en Brasil, la peruana también dedicó un mensaje de reconocimiento a quienes la acompañan en el día a día. “Quiero agradecer a todas las personas que están detrás de este largo camino y a quienes conocen todo el trabajo que hacemos dentro y fuera de la cancha. Ellos son parte importante de cada paso que voy dando”, expresó.

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