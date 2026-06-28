No todos esperan hasta los 65 años: conoce qué profesiones tienen acceso a la jubilación anticipada en el Sistema Nacional de Pensiones

La edad general de jubilación en el SNP es de 65 años, pero existen excepciones para determinadas actividades. Composición: Infobae

La jubilación constituye uno de los principales mecanismos de protección económica para los trabajadores al finalizar su vida laboral. En el Perú, aunque la edad general para acceder a una pensión se fija en los 65 años dentro del (SNP), la legislación contempla excepciones para determinadas actividades que implican condiciones de trabajo más exigentes o riesgos superiores para la salud y la seguridad.

En ese contexto, diversas ocupaciones cuentan con regímenes especiales que permiten adelantar la edad de retiro siempre que los trabajadores cumplan requisitos específicos relacionados con años de aportes, tiempo de servicio y tipo de labores desempeñadas. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) recordó recientemente las condiciones establecidas para estos casos, mientras que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) destacó los derechos laborales de quienes pertenecen al sector pesquero formal.

PUBLICIDAD

Pescadores formales pueden acceder a la jubilación desde los 55 años

Los pescadores formales inscritos en el Régimen Especial Pesquero pueden jubilarse desde los 55 años si cumplen los requisitos de aportes y tiempo de actividad. Gob

Con motivo del Día del Pescador Peruano, que se conmemora cada 29 de junio, la Sunafil informó que los trabajadores del sector pesquero inscritos en el Régimen Especial Pesquero tienen la posibilidad de obtener una pensión de jubilación desde los 55 años de edad.

Este beneficio comprende a pescadores artesanales, armadores y procesadores artesanales, tripulantes de embarcaciones pesqueras y personal de plantas de procesamiento pesquero que mantengan una relación laboral formal.

Para acceder a este régimen, los trabajadores deben acreditar al menos 25 años de actividad pesquera, reunir 375 semanas de aportes y figurar registrados como trabajadores pesqueros ante el Ministerio de la Producción.

La entidad precisó que la medida alcanza únicamente a quienes laboran formalmente para una empresa y aparecen registrados en planilla. Además de la jubilación, estos trabajadores cuentan con cobertura de EsSalud y acceso al sistema previsional correspondiente, ya sea mediante la ONP o una AFP.

PUBLICIDAD

Beneficios laborales vinculados con la formalización

La Sunafil señaló que la formalización laboral permite el acceso a diversos derechos reconocidos por la legislación peruana.

Entre ellos figuran las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones remuneradas, asignación familiar cuando corresponda, participación en las utilidades de la empresa, Seguro Vida Ley, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y atención médica mediante EsSalud.

Asimismo, los trabajadores tienen derecho al pago oportuno de sus remuneraciones, a recibir boletas de pago, efectuar aportes previsionales para su futura pensión y desarrollar sus funciones bajo condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.

PUBLICIDAD

La Sunafil también recordó que los empleadores y armadores pesqueros deben registrar a su personal en planilla, realizar los aportes establecidos por la normativa, entregar boletas de pago y cumplir con todos los beneficios laborales. La entidad advirtió que la falta de afiliación al Régimen Especial Pesquero constituye una infracción susceptible de fiscalización y sanción.

Fiscalización en el sector pesquero

Según cifras difundidas por la Sunafil, entre 2024 y 2026 la institución cerró 440 órdenes de inspección vinculadas con el sector pesquero.

Del total, 399 procedimientos respondieron a denuncias laborales presentadas por canales virtuales y presenciales, mientras que 41 correspondieron a operativos programados por la autoridad inspectiva.

PUBLICIDAD

Las regiones con mayor actividad inspectiva fueron Áncash, Piura y Tumbes. Como resultado de estas acciones, la Sunafil emitió 100 resoluciones de multa en primera instancia por un monto de S/ 2,644,786 y otras 52 resoluciones en segunda instancia por S/ 2,293,162.

Regímenes especiales para trabajadores de minería, metalurgia y siderurgia

Diversas operaciones reportan un crecimiento sostenido de mujeres en áreas técnicas y de decisión, respaldado por procesos formativos orientados a fortalecer capacidades. (Magnific)

La ONP recordó que el Sistema Nacional de Pensiones contempla esquemas especiales para actividades que se desarrollan en condiciones especialmente riesgosas.

Durante el programa ONP en Línea, el vocero de la entidad, Jhon Castillo, explicó los requisitos para acceder a la jubilación anticipada sin penalidad en determinados sectores laborales.

En minería subterránea, los trabajadores permanentes en socavón pueden jubilarse desde los 45 años si acreditan 20 años de aportes, con al menos 10 años de trabajo en minas subterráneas.

PUBLICIDAD

Quienes realizan labores extractivas en minas a tajo abierto pueden acceder a la pensión desde los 50 años con 25 años de aportes y un mínimo de 10 años en esa actividad.

El mismo límite de edad rige para quienes desempeñan funciones en centros de producción mineros, metalúrgicos y siderúrgicos expuestos a condiciones de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, siempre que acrediten 30 años de aportes, incluidos 15 años en dichas labores.

La ONP también contempla modalidades de pensión proporcional para algunos trabajadores de minería a tajo abierto y centros de producción, siempre que cumplan los requisitos específicos establecidos para cada caso.

Otras actividades con acceso a jubilación desde los 55 años

Cada 25 de octubre, Perú celebra el Día de los Trabajadores de Construcción Civil, rindiendo homenaje a quienes realizan labores esenciales en un sector fundamental y a menudo riesgoso. (Andina)

La construcción civil también integra los regímenes especiales del Sistema Nacional de Pensiones. En este caso, los trabajadores pueden acceder a la jubilación desde los 55 años si reúnen al menos 16 años de aportes, incluidos seis años de actividad en construcción civil.

PUBLICIDAD

Los periodistas profesionales también disponen de condiciones diferenciadas. Los hombres pueden jubilarse desde los 55 años y las mujeres desde los 50 años. Para ello, deben acreditar 20 años de aportes. Además, los hombres necesitan 15 años de ejercicio profesional y las mujeres 13 años, o cinco años de trabajo como periodistas durante los diez años anteriores al momento de la contingencia.

En la industria del cuero, los trabajadores del primer grupo ocupacional de curtidores y pellejeros pueden acceder al retiro desde los 55 años en el caso de los hombres y desde los 50 años en el caso de las mujeres, siempre que cumplan los años de aportes y experiencia exigidos por la normativa.

PUBLICIDAD

Los pilotos y copilotos de la aviación comercial también pueden jubilarse desde los 55 años con un mínimo de 20 años de aportes. La ONP establece una escala que relaciona la edad de retiro con el tiempo de servicio desempeñado como piloto o copiloto.

Régimen aplicable para trabajadores portuarios

Otro grupo comprendido dentro de los regímenes especiales corresponde a los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres que realizan labores de carga y descarga en los puertos del país.

Según la ONP, estos trabajadores pueden acceder a la jubilación desde los 55 años si acreditan 20 años de aportes, incluidos cinco años de actividad en labores marítimas, fluviales o lacustres.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros regímenes especiales, este tipo de jubilación contempla una penalidad mediante el descuento de la pensión por adelanto de la edad de retiro, de acuerdo con las disposiciones vigentes del Sistema Nacional de Pensiones.