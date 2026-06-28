Evelyn Inga ganó el oro en Medellín y aseguró su cupo directo a Lima 2027: Verónica Huacasi también se llevó la plata en 5000 metros

La marchista peruana se impone en Medellín en la media maratón con 1h 35min 34s y deja atrás a Glenda Morejón; Perú también suma un segundo lugar con Verónica Huacasi en los 5.000 metros (IPD)

La marchista peruana Evelyn Inga obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, que se disputa en Medellín, Colombia, al imponerse en la prueba de media maratón marcha. El resultado le aseguró la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La atleta integra el Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La competencia se resolvió con un registro de 1h 35min 34s para Inga, tiempo que la ubicó en lo más alto del podio por delante de la ecuatoriana Glenda Morejón, segunda, y de la mexicana Alejandra Ortega, tercera con 1:38:09. La delegación peruana sumó otra presea en el certamen mediante Verónica Huacasi, quien logró la plata en los 5.000 metros.

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El triunfo de Evelyn Inga en Colombia

Con un paso firme de principio a fin, Evelyn Inga conquistó el oro panamericano en Medellín tras imponerse a rivales de nivel olímpico y ratificar el crecimiento que atraviesa en la marcha continental. (IPD)

Inga encabezó la clasificación de la media maratón marcha en el torneo panamericano que tiene como sede a Medellín, Colombia, al firmar el mejor crono de la final. La marca de 1h 35min 34s le permitió superar a Glenda Morejón en la definición por los puestos principales, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Alejandra Ortega con 1:38:09.

Al término de la prueba, la deportista describió el desarrollo de la competencia y la exigencia del recorrido. “Fue una marcha totalmente táctica, compitiendo con las mejores del continente, marchistas mundialistas y olímpicas. Fue una prueba muy dura, pero me preparé para este momento y ese trabajo está dando frutos”, expresó.

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La actuación de la peruana se enmarca en su participación como integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD. En ese contexto, el organismo deportivo respalda la preparación y la presencia en competencias oficiales de atletas de alto rendimiento.

En la misma especialidad, el equipo peruano también tuvo representación en la rama masculina. Luis Henry Campos finalizó en la séptima posición con 1:31.33, según los registros difundidos tras la carrera. El triunfo fue para el ecuatoriano Iván Dario Oña, quien marcó 1:27.03 y también obtuvo su clasificación directa a Lima 2027.

La clasificación directa a Lima 2027

Más allá de la medalla dorada, Evelyn Inga selló su clasificación directa a Lima 2027, un objetivo que fortalece las aspiraciones de Perú para competir con protagonismo en la próxima cita continental. (IPD)

El oro de Inga en Medellín tuvo un valor adicional: el resultado le otorgó el pase directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027, una cita en la que buscará mejorar su antecedente continental. La marchista ya había subido al podio panamericano al conquistar la medalla de bronce en Lima 2019.

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El certamen panamericano de 2026 dejó, además, un balance relevante para Perú en términos de medallas. La presea de Inga fue la segunda para la delegación nacional en el campeonato, de acuerdo con el reporte del IPD.

En paralelo, el texto oficial sobre el desempeño de la marchista señaló que la actual gestión del IPD, encabezada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, y el Ministerio de Educación respaldan la participación de la atleta, con el objetivo de fortalecer su preparación hacia Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El trabajo articulado entre el Instituto Peruano del Deporte y la Federación Peruana de Atletismo fue mencionado como parte del esquema de apoyo a los deportistas, en el marco de los programas institucionales de proyección para el ciclo 2025-2028.

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El logro de Verónica Huacasi

La actuación de Verónica Huacasi completó una jornada memorable para el atletismo peruano. Su medalla de plata en los 5.000 metros fortaleció la destacada participación nacional en el Panamericano. (IPD)

La primera medalla peruana en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026 llegó a través de Verónica Huacasi, integrante del Programa Lima 2027 del IPD. La atleta ganó la presea de plata en la final de los 5.000 metros planos con un tiempo de 16min 39s 00c.

Huacasi terminó por detrás de la cubana Anisleidis Ochoa, quien se llevó el oro con 16:37.48, y por delante de la boliviana Benita Parra, tercera con 16:40.79. La marca de la peruana consolidó el segundo podio para el país en el campeonato disputado en Medellín.

La fondista ya tiene garantizada su presencia en Lima 2027. Su clasificación se concretó al obtener la medalla de oro en los 3 mil metros con obstáculos durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, realizados en Paraguay.

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Con esos resultados, Perú sumó actuaciones destacadas en pruebas de fondo y marcha, con Inga y Huacasi como protagonistas del medallero nacional en el Panamericano de Atletismo 2026.