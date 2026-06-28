Michelle Alexander reunió a sus figuras para celebrar 20 años de ‘Del Barrio Producciones’, 50 de trayectoria y 70 de vida

Michelle Alexander celebró los 20 años de Del Barrio Producciones y sus 50 años de trayectoria en la televisión peruana.

Michelle Alexander reunió a parte del elenco que marcó la historia de ‘Del Barrio Producciones’ en una celebración que coincidió con el aniversario de la empresa y sus 50 años de trayectoria profesional. La velada, amenizada por Grupo 5, congregó a actores, conductores y figuras del espectáculo que forjaron su carrera bajo el sello de la productora que la empresaria fundó hace dos décadas junto a sus hijos.

El festejo se realizó semanas después de que Alexander cumpliera 70 años, el pasado 3 de junio. "No puedo creer que cumplamos veinte años, hemos pasado de todo en este tiempo, me siento feliz y orgullosa de cada serie o novela, y de todos los talentos que nos han acompañado frente y detrás de cámaras“, declaró Alexander a Trome.

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La reunión tuvo lugar, además, en un contexto de doble festejo para la productora: además del aniversario, ‘Del Barrio Producciones’ recibió recientemente la licencia Marca Perú, un reconocimiento oficial que subraya el alcance e impacto de sus producciones en la identidad cultural del país.

Del Barrio Producciones recibió la licencia Marca Perú como reconocimiento al impacto cultural de sus producciones.

De los estudios de Panamericana a la productora más vista del país

La historia de Alexander con la televisión comenzó mucho antes de fundar su empresa. De niña, recorría los estudios de Panamericana Televisión de la mano de su padre, el productor Alberto Alexander, y allí nació la fascinación que definiría su vida. Aunque inició estudios de Ingeniería Industrial, pronto cambió de rumbo.

Sus primeros pasos en la industria fueron como asistente de vestuario en ‘Carmín’, una de las producciones emblemáticas de los años ochenta, experiencia de la que ella misma recuerda con humor: “Era tan mala que me terminaron despidiendo”, relató a El Comercio.

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Lejos de rendirse, pidió quedarse en el set para seguir aprendiendo. Fue allí donde Luis Llosa se convirtió en su mentor. “Estudié en la universidad, claro, pero de él aprendí buena parte de lo que sé de este oficio”, señaló la productora.

El punto de inflexión llegó en 2004, cuando descubrió a través de un reportaje dominical a una cantante folclórica capaz de convocar multitudes: Dina Páucar. Con recursos escasos y deudas, Alexander produjo una miniserie sobre la vida de la artista que ningún canal quería emitir. “Nos decían: '¿A quién le importa la vida de una folclórica?‘“, recuerda.

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Frecuencia Latina finalmente apostó por el proyecto. ‘Dina Páucar, la lucha por un sueño’ debutó con 50 puntos de rating y transformó el rumbo de la televisión peruana. Desde entonces, ‘Del Barrio Producciones’ construyó un catálogo de 50 ficciones —entre series y telenovelas— basadas en historias cercanas a la experiencia cotidiana de millones de peruanos.

La propia Alexander suele describir ese crecimiento con una metáfora sencilla: empezaron como una bodeguita de barrio que con los años se convirtió en un gran supermercado. “Yo nunca me preparé para tener una productora grande. Yo solo quería contar historias”, dijo.

Reencuentros, homenajes y el futuro de la productora

La celebración del aniversario fue también el escenario de reencuentros que emocionaron a los seguidores de las producciones de la empresa. María Grazia Gamarra y Christian Domínguez, protagonistas de la exitosa telenovela ‘Mi amor, el Wachimán’, volvieron a coincidir más de una década después de dar vida a Catalina Irigoyen y Salvador Gutiérrez Huanca, la pareja que conquistó a la audiencia nacional.

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El aniversario de Del Barrio Producciones reunió otra vez a María Grazia Gamarra y Christian Domínguez, protagonistas de Mi amor, el Wachimán.

Domínguez compartió un video del reencuentro con un mensaje dirigido a sus excompañeros: "Siempre es increíble volver a juntarnos, demasiada admiración, cariño y recuerdos“, escribió.

Por su parte, Gamarra dedicó unas palabras directas a la productora: "Gracias, Michelle Alexander, por creer en mí. Te admiro y te quiero. Por muchos años más, Del Barrio Producciones“, publicó en sus redes sociales.

Entre los asistentes también estuvo Tula Rodríguez, conductora de ‘Mande quien mande’, quien compartió imágenes del evento y dedicó un mensaje de agradecimiento a Alexander.

Del Barrio Producciones reunió a actores, como Tula Rodríguez, y figuras del espectáculo en un aniversario que contó con la participación de Grupo 5.

"Gracias por creer en mí, por guiarme y por ser esa madre en la actuación que me acompañó durante tantos años“, escribió la conductora, quien participó en producciones como ‘Los otros Concha’, ‘Amor de madre’ y ‘Las vírgenes de la cumbia’. “Celebrar los 20 años de Del Barrio Producciones es volver a mirar tantos personajes, historias y momentos que marcaron mi vida", añadió.

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Al festejo también acudieron Magdyel Ugaz, Jimena Lindo, Melissa Paredes, Mayella Lloclla, Karla Tarazona, Ernesto Pimentel, Laura Huarcayo, Rayza Ortiz y Sirena Ortiz, entre otros rostros de la televisión.

De cara al futuro, Alexander no muestra señales de desaceleración. A sus 70 años sigue leyendo guiones, revisando ediciones y participando de manera activa en cada producción. Actualmente, su empresa graba ‘Señora del destino’, la telenovela que se emite cada noche por América Televisión, con base en el Palacete Sousa de Barranco.

Además, acaba de concretar su incursión en el cine con ‘Amando a Amanda’, película dirigida por Ani Alva y protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia.

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