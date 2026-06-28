Perú mantiene bajo vigilancia a la flota pesquera extranjera que opera cerca de la Zona Económica Exclusiva y refuerza el monitoreo marítimo

La Marina de Guerra confirmó que la flota pesquera extranjera opera fuera del dominio marítimo peruano, a unas 230 millas de la costa. Composición: Infobae

La presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras cerca de los límites marítimos del Perú vuelve al centro del debate público tras una nueva operación de vigilancia ejecutada por la autoridad marítima nacional. El monitoreo permitió verificar la ubicación de estas naves en un contexto marcado por la preocupación de distintos sectores vinculados a la protección de los recursos hidrobiológicos y al control de las actividades extractivas en el mar.

La supervisión ocurrió en una zona donde, durante los últimos años, aumentó la atención sobre la actividad de flotas industriales internacionales. Registros satelitales, informes del sector pesquero y propuestas formuladas por gremios empresariales mantienen vigente la discusión sobre las capacidades de fiscalización y la respuesta del Estado frente a posibles infracciones en áreas próximas a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana.

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Marina confirma ubicación de la flota extranjera durante operación de vigilancia

La Marina de Guerra del Perú informó que un vuelo de exploración permitió constatar que la flota pesquera extranjera desarrolla operaciones fuera del dominio marítimo peruano, a aproximadamente 230 millas de la costa. La institución precisó que la misión tuvo como finalidad supervisar las actividades marítimas tanto dentro de la jurisdicción nacional como en las zonas adyacentes.

Durante el operativo, la Fuerza de Aviación Naval trabajó en coordinación con la Comandancia de Operaciones Guardacostas para verificar la posición, la ruta y la identificación de los buques y embarcaciones que transitan en el ámbito marítimo. Esta labor permitió detectar y monitorear distintos contactos en superficie.

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La Marina indicó que toda la información recopilada durante la misión se contrasta en tiempo real con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC), plataforma utilizada para fortalecer la vigilancia marítima y facilitar el seguimiento permanente de las actividades que se desarrollan en el mar.

La institución también señaló que estas acciones cuentan con el apoyo de las patrulleras marítimas desplegadas en el ámbito nacional, lo que refuerza la capacidad de respuesta y el control de los espacios acuáticos bajo jurisdicción peruana.

El monitoreo se complementa con patrulleras marítimas y el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC). Difusión

Vigilancia permanente sobre el dominio marítimo

Como Autoridad Marítima Nacional, la Marina de Guerra del Perú reafirmó que mantiene vigilancia permanente durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Según la institución, este trabajo busca garantizar la seguridad marítima, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger los intereses nacionales dentro del dominio marítimo.

Las operaciones combinan vigilancia aérea, patrullaje marítimo y sistemas tecnológicos de monitoreo para verificar el desplazamiento de las embarcaciones que transitan cerca de las aguas bajo jurisdicción peruana.

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Informes previos alertaron sobre la concentración de embarcaciones

En noviembre de 2025, diversos sectores relacionados con la actividad pesquera advirtieron sobre la presión que reciben los recursos marinos en áreas cercanas al Perú. Estas preocupaciones surgieron debido a la ubicación estratégica de la Zona Económica Exclusiva peruana dentro del ecosistema de la corriente de Humboldt, considerada una de las zonas con mayor productividad para distintas especies comerciales.

Las imágenes satelitales difundidas durante 2024 reforzaron esas alertas al mostrar una importante concentración de embarcaciones pesqueras extranjeras cerca de los límites marítimos peruanos. Estos registros motivaron cuestionamientos sobre la capacidad de supervisión en sectores con intensa actividad extractiva.

Datos presentados ante entidades del sector indicaron que durante 2024 operaron 1.359 embarcaciones dentro de las 500 millas náuticas frente al Perú. De ese total, 525 correspondieron a barcos de origen chino, cifra equivalente al 38 % del total registrado en esa zona.

El mismo reporte también identificó la presencia de 370 embarcaciones ecuatorianas y 239 peruanas. Los datos reflejaron diferencias tanto en la cantidad de unidades como en la capacidad operativa de las flotas industriales que participan en estas actividades.

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La presencia de unas 300 embarcaciones chinas cerca de la ZEE peruana reaviva el debate sobre la sostenibilidad de la pesca y el impacto económico en los pescadores locales. Movimiento Ecologista del Perú

Gremio empresarial propone reforzar las medidas de control

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) planteó fortalecer la respuesta del Estado mediante acciones orientadas a reforzar la fiscalización. Entre las propuestas figuran el decomiso de embarcaciones infractoras, la suspensión de servicios logísticos y la emisión de notas diplomáticas, con referencia a los mecanismos utilizados en Chile y Argentina, donde la autoridad marítima dispone la incautación inmediata de barcos involucrados en pesca ilegal.

Según Ego Aguirre, la insuficiente vigilancia permitió “la competencia desleal hacia los pescadores nacionales, quienes sí deben ajustarse a vedas y regulaciones estrictas”. El representante sostuvo que un mayor control estatal y la adopción de medidas disuasivas resultarían fundamentales para enfrentar nuevas incursiones.

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La expansión de la flota pesquera de altura de China comenzó en África durante 1985. Sin embargo, desde la década del 2000 las embarcaciones iniciaron operaciones regulares en el Océano Pacífico Sur, con un desplazamiento progresivo desde las costas asiáticas.

En una primera etapa, estas naves concentraron sus actividades en la captura de atún y pota o calamar gigante en aguas internacionales. Con el paso de los años, la sobreexplotación de los recursos en mares chinos y el sistema de subvenciones estatales destinado al combustible y a la construcción de grandes embarcaciones con capacidad de congelamiento impulsaron la búsqueda de nuevos caladeros. Dentro de ese proceso, el sistema de la corriente de Humboldt adquirió relevancia por su elevada productividad para diversas especies de interés comercial.