Perú

Fuerza Popular atribuye triunfo de Keiko Fujimori a Puno, región donde no cerró campaña: “Es el récord histórico”

Luis Dyer, jefe de personeros de la agrupación, adjudicó la victoria de la candidata a la votación obtenida en la región sureña, pese al rechazo que enfrenta y a su ausencia en el cierre de campaña

Guardar
Google icon
Fuerza Popular señaló que la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones se debe principalmente a los votos obtenidos en Puno, donde la candidata no realizó cierre de campaña
Fuerza Popular señaló que la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones se debe principalmente a los votos obtenidos en Puno, donde la candidata no realizó cierre de campaña

El partido Fuerza Popular, que postula a Keiko Fujimori para la presidencia, atribuyó este domingo la virtual victoria de su candidata en las elecciones a los resultados obtenidos en la región de Puno, donde la postulante enfrenta rechazo y no realizó el cierre de campaña.

Luis Dyer, jefe de personeros de la agrupación, destacó en diálogo con Perú21 el desempeño en la zona altiplánica, donde alcanzaron el 85% de las mesas y lograron reunir 95 mil votos, cifra que calificó como “el récord histórico del fujimorismo”.

Dyer señaló que Juntos por el Perú, la organización de su rival Roberto Sánchez, “quiere vender” la idea de que Fujimori “ganó por los votos del extranjero” y no en el país. “Pero no. Ganamos por Puno”, afirmó al remarcar que en Cusco el partido también obtuvo resultados destacados, con 155 mil votos.

PUBLICIDAD

Puno, escenario de la jornada más sangrienta de protestas durante la administración de la presidenta Dina Boluarte —a quien Fujimori respaldó—, ha manifestado rechazo a la candidata a través de Alexander Pilco, secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), quien anunció que el sindicato no reconocerá la legitimidad de Fujimori.

Luis Dyer, jefe de personeros del partido, calificó los 95 mil votos reunidos en la región como “el récord histórico del fujimorismo”
Luis Dyer, jefe de personeros del partido, calificó los 95 mil votos reunidos en la región como “el récord histórico del fujimorismo”

Por su parte, el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, informó que buscará un acercamiento con la lideresa de Fuera Popular tras su proclamación, con el objetivo de gestionar financiamiento para proyectos regionales.

“Tenemos que acercarnos, por el bien de la provincia, si llega la invitación del Palacio de Gobierno estaremos presentes, ya llevando el paquete de propuestas y necesidades que tiene Puno”, declaró a la radio Pachamama al subrayar que dejará de lado diferencias políticas en favor del desarrollo provincial.

PUBLICIDAD

Días antes del balotaje del 7 de junio, Fujimori no acudió a una actividad de cierre de campaña en la región sureña y optó por enviar un mensaje grabado dirigido a sus simpatizantes.

“Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú”, expresó en dicha grabación.

Con el 99,990 % de actas contabilizadas, Fujimori registra el 50,134 % de votos a nivel nacional, mientras que en Puno solo alcanzó el 13,594 %, frente al 86,406 % de Sánchez
Con el 99,990 % de actas contabilizadas, Fujimori registra el 50,134 % de votos a nivel nacional, mientras que en Puno solo alcanzó el 13,594 %, frente al 86,406 % de Sánchez

Con el 99,990% de las actas contabilizadas a nivel nacional, la candidata se ubica en el umbral de Palacio de Gobierno al registrar el 50,134% de los votos, equivalente a 9.222.365 sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49,866%, con 9.173.053 votos.

En Puno, con el 100% de las actas procesadas, Juntos por el Perú alcanza el 86,406% (613.281 votos) y Fujimori el 13,594% (96.486 votos).

Según Dyer, Fuerza Popular implementó un sistema de vigilancia compuesto por tres tipos de personeros, denominados lobos, soldados y leales. “Los lobos iban a las mesas 900. Los soldados iban a todas las mesas donde, según la proyección, perdíamos. Y los leales iban a las mesas fujimoristas, esas en donde sabíamos que Keiko sacaba una alta votación, porque se veía el mapa de calor”, explicó.

Temas Relacionados

Fuerza PopularKeiko FujimoriPunoperu-politica

Más Noticias

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Alianza Lima perdió 2-1 frente a Alianza Atlético y se despidió de la Copa de la Liga 2026: resumen y goles del partido

Los ‘blanquiazules’ necesitaban una victoria para avanzar a los octavos de final del torneo, pero terminaron cayendo 2-1 ante los ‘churres’ en el Estadio Hugo Sotil

Alianza Lima perdió 2-1 frente a Alianza Atlético y se despidió de la Copa de la Liga 2026: resumen y goles del partido

Golazo de Alianza Atlético ante Alianza Lima con notable ‘latigazo’ en partido por Copa de la Liga 2026

Cristian Penilla se lució con una gran anotación a favor del cuadro ‘churre’, que hundió las esperanzas de los ‘blanquiazules’ en la competición

Golazo de Alianza Atlético ante Alianza Lima con notable ‘latigazo’ en partido por Copa de la Liga 2026

El secreto científico del ceviche: por qué el limón transforma el pescado sin cocinarlo, según una especialista en bioingeniería

En diálogo con Infobae Perú, una experta en bioingeniería explica qué sucede cuando el ácido del limón entra en contacto con el pescado y por qué la frescura e higiene siguen siendo esenciales

El secreto científico del ceviche: por qué el limón transforma el pescado sin cocinarlo, según una especialista en bioingeniería

Pisco presentó un barco gigante con el ceviche más grande del mundo: repartió más de 30 mil platos y celebró el Día Nacional del Ceviche

Miles acudieron a la Plaza de Armas de Pisco para recibir ceviche gratis en una jornada que también reconoció a la provincia como su capital

Pisco presentó un barco gigante con el ceviche más grande del mundo: repartió más de 30 mil platos y celebró el Día Nacional del Ceviche
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ricardo Belmont confirma acercamiento a Keiko Fujimori porque “en política se conversa con el diablo”

Ricardo Belmont confirma acercamiento a Keiko Fujimori porque “en política se conversa con el diablo”

León XIV recibe carta desde el penal de mujeres de Chorrillos: internas esperan que pueda visitarlas en noviembre

Ruth Luque considera que Keiko Fujimori y Fuerza Popular se vengarán de sus opositores en su eventual gobierno

Nayib Bukele resalta labor de rescatistas de Perú y El Salvador en Venezuela tras salvar a una mujer de 60 años

Roberto Sánchez anuncia acción de amparo días antes de la promulgación de resultados a favor de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Gonzalo Torres vuelve a vestir la sotana de ‘Gonzalete’: actor celebró una renovación de votos

Gonzalo Torres vuelve a vestir la sotana de ‘Gonzalete’: actor celebró una renovación de votos

Gisela Valcárcel anuncia el inicio de su nuevo proyecto tras estar alejada de la TV: “Vuelvo para estar cerca de ti”

Sandra Plevisani confiesa que se refugió en la pastelería tras la pérdida de su hija: “Me ha salvado”

Gabriela Herrera no descarta iniciar un romance con Diego Chávarri: “¿Quién sabe?, tenemos química"

Sandra Plevisani revela la enfermedad que causó la muerte de su hija: “El mundo se me vino encima”

DEPORTES

Alianza Lima perdió 2-1 frente a Alianza Atlético y se despidió de la Copa de la Liga 2026: resumen y goles del partido

Alianza Lima perdió 2-1 frente a Alianza Atlético y se despidió de la Copa de la Liga 2026: resumen y goles del partido

Golazo de Alianza Atlético ante Alianza Lima con notable ‘latigazo’ en partido por Copa de la Liga 2026

Futbolistas señalados por violencia y abuso sexual: la sombra que oscurece el Mundial 2026

Gol madrugador de Alianza Atlético ante Alianza Lima tras error de Ángel de la Cruz en duelo por Copa de la Liga 2026

Se filtró el motivo por el que Alex Valera no dejará Universitario: “América de Cali quedó en ridículo”