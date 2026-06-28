Fuerza Popular atribuye triunfo de Keiko Fujimori a Puno, región donde no cerró campaña: “Es el récord histórico”

Fuerza Popular señaló que la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones se debe principalmente a los votos obtenidos en Puno, donde la candidata no realizó cierre de campaña

El partido Fuerza Popular, que postula a Keiko Fujimori para la presidencia, atribuyó este domingo la virtual victoria de su candidata en las elecciones a los resultados obtenidos en la región de Puno, donde la postulante enfrenta rechazo y no realizó el cierre de campaña.

Luis Dyer, jefe de personeros de la agrupación, destacó en diálogo con Perú21 el desempeño en la zona altiplánica, donde alcanzaron el 85% de las mesas y lograron reunir 95 mil votos, cifra que calificó como “el récord histórico del fujimorismo”.

Dyer señaló que Juntos por el Perú, la organización de su rival Roberto Sánchez, “quiere vender” la idea de que Fujimori “ganó por los votos del extranjero” y no en el país. “Pero no. Ganamos por Puno”, afirmó al remarcar que en Cusco el partido también obtuvo resultados destacados, con 155 mil votos.

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Puno, escenario de la jornada más sangrienta de protestas durante la administración de la presidenta Dina Boluarte —a quien Fujimori respaldó—, ha manifestado rechazo a la candidata a través de Alexander Pilco, secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), quien anunció que el sindicato no reconocerá la legitimidad de Fujimori.

Luis Dyer, jefe de personeros del partido, calificó los 95 mil votos reunidos en la región como “el récord histórico del fujimorismo”

Por su parte, el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, informó que buscará un acercamiento con la lideresa de Fuera Popular tras su proclamación, con el objetivo de gestionar financiamiento para proyectos regionales.

“Tenemos que acercarnos, por el bien de la provincia, si llega la invitación del Palacio de Gobierno estaremos presentes, ya llevando el paquete de propuestas y necesidades que tiene Puno”, declaró a la radio Pachamama al subrayar que dejará de lado diferencias políticas en favor del desarrollo provincial.

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Días antes del balotaje del 7 de junio, Fujimori no acudió a una actividad de cierre de campaña en la región sureña y optó por enviar un mensaje grabado dirigido a sus simpatizantes.

“Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú”, expresó en dicha grabación.

Con el 99,990 % de actas contabilizadas, Fujimori registra el 50,134 % de votos a nivel nacional, mientras que en Puno solo alcanzó el 13,594 %, frente al 86,406 % de Sánchez

Con el 99,990% de las actas contabilizadas a nivel nacional, la candidata se ubica en el umbral de Palacio de Gobierno al registrar el 50,134% de los votos, equivalente a 9.222.365 sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49,866%, con 9.173.053 votos.

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En Puno, con el 100% de las actas procesadas, Juntos por el Perú alcanza el 86,406% (613.281 votos) y Fujimori el 13,594% (96.486 votos).

Según Dyer, Fuerza Popular implementó un sistema de vigilancia compuesto por tres tipos de personeros, denominados lobos, soldados y leales. “Los lobos iban a las mesas 900. Los soldados iban a todas las mesas donde, según la proyección, perdíamos. Y los leales iban a las mesas fujimoristas, esas en donde sabíamos que Keiko sacaba una alta votación, porque se veía el mapa de calor”, explicó.