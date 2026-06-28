Ricardo Belmont confirma acercamiento a Keiko Fujimori porque “en política se conversa con el diablo”

Ricardo Belmont, fundador de Obras y excandidato presidencial, confirmó un acercamiento político con Keiko Fujimori tras los comicios

El excandidato presidencial y fundador del partido Obras, Ricardo Belmont, reconoció este domingo un acercamiento político con la lideresa de Fuerza Popular y virtual ganadora de los comicios, Keiko Fujimori.

En diálogo con la prensa, el ahora aspirante a la alcaldía de Lima señaló que el secretario general de su organización mantiene contactos con representantes de diversas formaciones, incluida la agrupación de Fujimori.

“Él me preguntó (por los acercamientos con partidos) y le dije: ‘Mira, en política se conversa con el diablo’”, expresó el aliado de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), contrincante de la candidata en el balotaje.

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Belmont también declaró a La República que ha sido opositor del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) “desde el año 95”, cuando afirmó haber advertido sobre el riesgo de “vender las riquezas naturales, con enajenar el país, cosa que se ha hecho y que hay que revisar”.

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Consideró además que la lideresa de Fuerza Popular “ganó con el cambio de las reglas de juego en pleno partido”, en respaldo a las denuncias sin pruebas sobre un supuesto fraude que ha sostenido Sánchez y su partido.

“Si en la primera vuelta funcionó la digitalización de los votos extranjeros, en la segunda, ¿por qué no se hizo? Esa es la pregunta que subyace en la cabeza de cualquier persona que analiza los hechos. Acá hay que explicar que el sentido común de la gente no va a aceptar fácilmente el triunfo de Keiko si no hay una conversación entre las dos fuerzas, que son como dos trenes que tienen la misma velocidad, la misma masa y la misma fuerza, y que van a colisionar”, apuntó.

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Belmont reiteró sus dudas sobre el manejo de los votos en el extranjero y consideró llamativo que se hayan contabilizado sufragios de localidades pequeñas, pero no los provenientes de países como Argentina o Estados Unidos.

“¿Los reyes de la tecnología no pueden enviar los resultados? Es raro. Y Keiko lo sabe, porque si no lo supiera, no pediría un gobierno de ancha base", dijo.

Ricardo Belmont, fundador de Obras y excandidato presidencial, confirmó un acercamiento político con Keiko Fujimori tras los comicios

La hija y heredera política del exdictador se encuentra en el umbral de Palacio de Gobierno después de perder en tres oportunidades consecutivas frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas “fraude”.

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A diferencia los anteriores comicios, Fujimori llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Con el 99.990 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lideresa de Fuerza Popular alcanza el 50.134 % de los votos, con un total de 9,222,365 sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49.866 %, equivalenets a 9,173,053 votos. La diferencia entre ambos es de 49,312 votos.

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