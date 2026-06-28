Perú

Pisco presentó un barco gigante con el ceviche más grande del mundo: repartió más de 30 mil platos y celebró el Día Nacional del Ceviche

Miles acudieron a la Plaza de Armas de Pisco para recibir ceviche gratis en una jornada que también reconoció a la provincia como su capital

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Pisco celebró el Día Nacional del Ceviche con una masiva actividad en la Plaza de Armas. Composición: Infobae
Pisco celebró el Día Nacional del Ceviche con una masiva actividad en la Plaza de Armas. Composición: Infobae

La provincia de Pisco concentró una de las principales celebraciones por el Día Nacional del Ceviche con una actividad que reunió a autoridades, cocineros, pescadores y cientos de asistentes en la Plaza de Armas. La jornada incluyó la preparación y distribución gratuita de miles de porciones del plato emblemático de la gastronomía peruana, dentro de una programación orientada a promover la cocina local y los recursos hidrobiológicos.

Desde las primeras horas del día, la población acudió al centro de la ciudad para participar en la actividad. Las filas se extendieron alrededor de la plaza mientras equipos de cocineros ultimaban la preparación del ceviche. La organización dispuso un sistema de atención para facilitar la entrega de las porciones a los asistentes.

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La celebración reunió a instituciones públicas, asociaciones gastronómicas, restaurantes y centros de formación, que participaron en las distintas etapas de la preparación. El evento también incluyó actividades artísticas y una ceremonia protocolar en la que Pisco recibió un reconocimiento relacionado con el plato bandera.

Miles de porciones se distribuyeron en la Plaza de Armas

Se distribuyeron gratuitamente más de 30 mil platos de ceviche. Captura de pantalla
Se distribuyeron gratuitamente más de 30 mil platos de ceviche. Captura de pantalla

La actividad permitió la entrega gratuita de más de 30 mil platos de ceviche a la población. Según la información difundida por la Municipalidad Provincial de Pisco y el grupo Herencias, la preparación reunió a chefs de distintos restaurantes de la provincia con el apoyo de diversas instituciones.

Los asistentes formaron largas filas para recibir las porciones durante gran parte de la jornada. La distribución se realizó en distintos puntos instalados en la Plaza de Armas con participación de personal encargado de la atención al público.

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De acuerdo con la información del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de la Producción entregó una tonelada y media de bonito para la elaboración del ceviche. La institución señaló que esta contribución buscó promover el consumo de recursos hidrobiológicos y respaldar la actividad pesquera de la región.

Pisco recibió reconocimiento como capital del ceviche

Pisco será declarada capital del ceviche en Perú y regalarán 30 mil platos este domingo
Pisco será declarada capital del ceviche en Perú y regalarán 30 mil platos este domingo

Durante la ceremonia oficial, la provincia recibió el reconocimiento como capital del ceviche. Según el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate, la designación respondió a las características que distinguen a la provincia dentro de la actividad pesquera y gastronómica.

El funcionario explicó que Pisco cuenta con una importante presencia de pescadores artesanales, una amplia biodiversidad marina y numerosos establecimientos especializados en cocina marina. También indicó que la iniciativa contó con el respaldo del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Cámara de Turismo de Pisco (Capatur) y el grupo Herencia, conformado por más de sesenta chefs y cocineros.

Las actividades relacionadas con la celebración comenzaron días antes en distintas provincias de la región, entre ellas Chincha, Palpa, Nazca y Marcona. La programación incluyó concursos gastronómicos que finalizaron con el certamen regional del ceviche y la entrega de la distinción a Pisco.

Instituciones respaldaron la organización del evento

La Dirección Regional de la Producción aportó una tonelada y media de bonito para la preparación. San Andrés Te Informa
La Dirección Regional de la Producción aportó una tonelada y media de bonito para la preparación. San Andrés Te Informa

El Gobierno Regional de Ica informó que la celebración buscó fortalecer la gastronomía regional y promover el consumo de productos hidrobiológicos. Además, señaló que la iniciativa contribuyó a impulsar la actividad pesquera y generar oportunidades para pescadores, productores, emprendedores y comerciantes locales.

En la preparación también participaron estudiantes y representantes de instituciones educativas vinculadas a la formación gastronómica, además de restaurantes de la provincia que colaboraron con personal y logística para la elaboración de las miles de porciones.

La organización contó con el apoyo de diferentes gobiernos locales y de asociaciones gastronómicas que coordinaron la ejecución del evento junto con el grupo Herencias.

Uno de los momentos principales consistió en la representación del aporte de los pescadores artesanales a la gastronomía local. La ceremonia resaltó el valor del pescado como ingrediente principal del ceviche y su vínculo con la historia de la provincia.

Las actividades también comprendieron presentaciones artísticas y bailes tradicionales que acompañaron la jornada antes y durante la entrega de los platos a la población.

Símbolo de la cocina peruana

Plato blanco con ceviche peruano, mostrando trozos de pescado blanco, cebolla morada, ají amarillo en juliana, cilantro fresco, camote naranja y maíz.
Un fresco ceviche peruano se presenta en un plato blanco con trozos de pescado, cebolla roja, ají amarillo, cilantro, camote y maíz, en el ambiente luminoso de un restaurante limeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en día, el ceviche no solo es un plato tradicional, sino también un símbolo de identidad nacional y orgullo cultural. Su presencia en celebraciones, ferias gastronómicas y restaurantes internacionales reafirma su papel como uno de los grandes aportes del Perú a la cocina mundial.

Cada 28 de junio, el país celebra su historia, su sabor y su legado, recordando que el ceviche es mucho más que una receta: es una expresión viva de la cultura peruana.

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