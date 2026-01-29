Perú Deportes

Pedro Aquino rompe su silencio tras verse involucrado en escándalo sexual en Alianza Lima: “Más unidos que nunca”

El futbolista ’blanquiazul’ fue vinculado junto a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por el condenable episodio que tuvo lugar en Montevideo

Guardar
Pedro Aquino, señalado como parte
Pedro Aquino, señalado como parte del escándalo que remeció Alianza Lima. Crédito: Difusión.

Pedro Aquino atraviesa un momento sumamente complicado tras su presunta vinculación en un grave escándalo de violencia sexual. El mediocampista nacional fue señalado junto a sus compañeros Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco debido a un episodio ocurrido en la ciudad de Montevideo.

El caso ya se encuentra bajo investigación y seguirá su curso legal en los tribunales uruguayos, luego de que las denuncias remecieran el entorno de Alianza Lima y la opinión pública. Este incidente empañó el inicio de la temporada y generó un clima de tensión absoluta dentro de la institución de La Victoria.

Ante la gravedad de las acusaciones, el futbolista decidió romper su silencio a través de sus redes sociales oficiales. Pedro Aquino compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece junto a su esposa en un gesto de apoyo mutuo frente a la crisis.

Pedro Aquino y el mensaje
Pedro Aquino y el mensaje de fortaleza junto a esposa en medio de su vinculación en el escándalo sexual que compromete a jugadores de Alianza Lima. Crédito: Instagram.

El jugador acompañó la imagen con un breve pero contundente mensaje de fortaleza: ”Más unidos que nunca”. Con esta publicación, el volante peruano de 30 años busca desviar el foco de las críticas y demostrar que cuenta con el respaldo de su círculo familiar más cercano mientras el proceso judicial avanza en el extranjero.

Esta reacción surge en medio de un ambiente hostil para el plantel ’blanquiazul’, que también enfrentó agresiones en las instalaciones de Matute por parte de hinchas indignados. El club todavía no define sanciones oficiales, pero el pronunciamiento de Aquino marca una postura defensiva ante los señalamientos que ponen en duda su integridad personal y profesional.

¿Por qué Alianza Lima no ha separado a Pedro Aquino?

La situación de los futbolistas de Alianza Lima involucrados en el caso de Montevideo dio un giro importante tras las recientes revelaciones periodísticas. Según informó Ana Lucía Rodríguez en el programa ’L1 Max’, el panorama para Pedro Aquino es favorable dentro de la institución ’íntima’.

La periodista explicó que, de acuerdo con sus fuentes, no existe una falta de indisciplina comprobada en el caso de Aquino. Por este motivo, el club habría decidido que el mediocampista continúe en el plantel sin mayores contratiempos. “No hay indisciplina, sigue”, fue la frase tajante que recibió la comunicadora sobre el futuro del volante nacional.

Por otro lado, la directiva íntima aún espera los descargos oficiales de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. En el caso específico de Peña, Alianza Lima evalúa que su situación podría ser menos grave debido a los registros del incidente. Al parecer, el jugador ingresó a la habitación en cuestión, pero salió de ella solo unos minutos después, lo que marcaría una diferencia respecto a los otros deportistas implicados.

El debut de Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La ilusión del pueblo ’blanquiazul‘ se renueva con el inicio de una nueva campaña. Alianza Lima hará su estreno oficial en el campeonato nacional este viernes 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo en la altura del Estadio IPD Huancayo. El encuentro está programado para las 12:00 horas y marcará el primer termómetro para el proyecto deportivo de este año.

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Esteban Pavez: la pieza que busca Pablo Guede

La búsqueda de equilibrio en el mediocampo es la prioridad del comando técnico ’íntimo’. Ante la falta de un volante con salida clara, se probó a Gianfranco Chávez en una posición más adelantada, pero el experimento no brindó los resultados esperados. Por ello, Guede apuesta por la jerarquía y seguridad de un hombre que conoce a la perfección: Esteban Pavez.

El estratega argentino ya dirigió al mediocampista en Colo Colo y Tijuana, lo que garantiza una adaptación inmediata al sistema táctico. Alianza Lima ya envió una oferta formal al club chileno para asegurar el fichaje de Pavez por las próximas dos temporadas, a la espera de una respuesta positiva que permita cerrar el plantel.

Temas Relacionados

Pedro AquinoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol ha cerrado filas con el antiguo seleccionador de Brasil, entre 2010 y 2012, después de un largo proceso de evaluación. Su oficialización se dará en las próximas horas

Mano Menezes será el nuevo

“Gasté todos mis ahorros; no creo poder seguir”: el duro relato del DT de Kazoku tras descenso en la Liga Peruana de Vóley

El profesor Arturo Gambini compartió un emotivo mensaje en sus redes tras no lograr la permanencia en la máxima categoría, a pesar del esfuerzo y la entrega de todo su equipo

“Gasté todos mis ahorros; no

Esteban Pavez puso punto final a su extensa etapa en Colo Colo y se centró en su nuevo reto con Alianza Lima: “Por algo me llamó Pablo Guede”

El último capitán del ‘cacique’ exhibió sentimientos encontrados por marcharse del club del que es hincha confeso. Su nuevo paradero será La Victoria, donde espera triunfar al lado de su guía

Esteban Pavez puso punto final

Voleibolista mexicana quedó encantada con la Liga Peruana tras salvar la categoría: “Nunca viví una experiencia similar”

Melissa Garciglia, figura internacional de Deportivo Wanka, valoró su experiencia en el vóley peruano y se pronunció sobre el objetivo cumplido por el equipo al asegurar la permanencia en la máxima división

Voleibolista mexicana quedó encantada con

Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos

Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev protagonizan las semifinales del primer Grand Slam del año. Conoce cómo y dónde sintonizar los cruces en vivo

Dónde ver las semifinales del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí supervisó en directo

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Orozco responde a Santi

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras acusaciones de infidelidad de Christian Cueva: “Cuenta con mi apoyo”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

Top 10 Netflix: ‘Max’ arrasa en Perú y se convierte en la película más vista de hoy, 28 de enero

DEPORTES

Mano Menezes será el nuevo

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

“Gasté todos mis ahorros; no creo poder seguir”: el duro relato del DT de Kazoku tras descenso en la Liga Peruana de Vóley

Esteban Pavez puso punto final a su extensa etapa en Colo Colo y se centró en su nuevo reto con Alianza Lima: “Por algo me llamó Pablo Guede”

Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos

Nickolas Alfaro da inicio a su camino en la A-League: debutó con Sydney FC jugando al lado de Piero Quispe