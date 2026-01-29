Pedro Aquino rompe su silencio tras verse involucrado en escándalo sexual en Alianza Lima: “Más unidos que nunca”

Pedro Aquino, señalado como parte del escándalo que remeció Alianza Lima. Crédito: Difusión.

Pedro Aquino atraviesa un momento sumamente complicado tras su presunta vinculación en un grave escándalo de violencia sexual. El mediocampista nacional fue señalado junto a sus compañeros Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco debido a un episodio ocurrido en la ciudad de Montevideo.

El caso ya se encuentra bajo investigación y seguirá su curso legal en los tribunales uruguayos, luego de que las denuncias remecieran el entorno de Alianza Lima y la opinión pública. Este incidente empañó el inicio de la temporada y generó un clima de tensión absoluta dentro de la institución de La Victoria.

Ante la gravedad de las acusaciones, el futbolista decidió romper su silencio a través de sus redes sociales oficiales. Pedro Aquino compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece junto a su esposa en un gesto de apoyo mutuo frente a la crisis.

El jugador acompañó la imagen con un breve pero contundente mensaje de fortaleza: ”Más unidos que nunca”. Con esta publicación, el volante peruano de 30 años busca desviar el foco de las críticas y demostrar que cuenta con el respaldo de su círculo familiar más cercano mientras el proceso judicial avanza en el extranjero.

Esta reacción surge en medio de un ambiente hostil para el plantel ’blanquiazul’, que también enfrentó agresiones en las instalaciones de Matute por parte de hinchas indignados. El club todavía no define sanciones oficiales, pero el pronunciamiento de Aquino marca una postura defensiva ante los señalamientos que ponen en duda su integridad personal y profesional.

¿Por qué Alianza Lima no ha separado a Pedro Aquino?

La situación de los futbolistas de Alianza Lima involucrados en el caso de Montevideo dio un giro importante tras las recientes revelaciones periodísticas. Según informó Ana Lucía Rodríguez en el programa ’L1 Max’, el panorama para Pedro Aquino es favorable dentro de la institución ’íntima’.

La periodista explicó que, de acuerdo con sus fuentes, no existe una falta de indisciplina comprobada en el caso de Aquino. Por este motivo, el club habría decidido que el mediocampista continúe en el plantel sin mayores contratiempos. “No hay indisciplina, sigue”, fue la frase tajante que recibió la comunicadora sobre el futuro del volante nacional.

Por otro lado, la directiva íntima aún espera los descargos oficiales de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. En el caso específico de Peña, Alianza Lima evalúa que su situación podría ser menos grave debido a los registros del incidente. Al parecer, el jugador ingresó a la habitación en cuestión, pero salió de ella solo unos minutos después, lo que marcaría una diferencia respecto a los otros deportistas implicados.

El debut de Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La ilusión del pueblo ’blanquiazul‘ se renueva con el inicio de una nueva campaña. Alianza Lima hará su estreno oficial en el campeonato nacional este viernes 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo en la altura del Estadio IPD Huancayo. El encuentro está programado para las 12:00 horas y marcará el primer termómetro para el proyecto deportivo de este año.

Esteban Pavez: la pieza que busca Pablo Guede

La búsqueda de equilibrio en el mediocampo es la prioridad del comando técnico ’íntimo’. Ante la falta de un volante con salida clara, se probó a Gianfranco Chávez en una posición más adelantada, pero el experimento no brindó los resultados esperados. Por ello, Guede apuesta por la jerarquía y seguridad de un hombre que conoce a la perfección: Esteban Pavez.

El estratega argentino ya dirigió al mediocampista en Colo Colo y Tijuana, lo que garantiza una adaptación inmediata al sistema táctico. Alianza Lima ya envió una oferta formal al club chileno para asegurar el fichaje de Pavez por las próximas dos temporadas, a la espera de una respuesta positiva que permita cerrar el plantel.