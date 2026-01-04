Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

El 'Pirata' contó detalles de su llegada al cuadro cajamarquino y de la opción de ser dirigente. (Video: RADAR FÚTBOL)

El último mes fue muy movido para Hernán Barcos, ya que disputó los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 con Alianza Lima sabiendo que no continuaba en el club, para luego definir su llegada a FC Cajamarca. De hecho, el ‘Pirata’ fue recibido a lo grande en esta ciudad y luego se hizo presente en una conferencia de prensa donde, entre otros temas, reveló por que fichó por el cuadro ‘azul y oro’, y si es que tendrá un rol dirigencial.

"Estoy con mucha ilusión por esta nueva etapa. Quiero agradecerle al presidente por la confianza. FC Cajamarca es un equipo de familia, lo cual transmite nobleza“; fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, aseguró que “estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría, apuntamos a pelear”.

El delantero argentino reconoció que el club cajamarquino apunta a trabajar por las divisiones menores mediante la construcción de un CAR y un estadio propio. “En la ciudad hay muchos jugadores con condiciones, hay que potenciarlos y pulirlos. Queremos trabajar también la parte social y que este club sea un ejemplo para el Perú”, precisó.

Hernán Barcos en medio del cerco de hinchas de FC Cajamarca en su llegada a la ciudad. - créditos: Luis Padilla

Hernán Barcos sobre el motivo para fichar por FC Cajamarca

Hernán Barcos explicó las razones detrás de su llegada a FC Cajamarca pese a contar con la posibilidad de Sport Boys. “Cuando uno se acomoda y se queda en la zona de confort, difícilmente pueda crecer o evoluir. Y yo hago totalmente lo contrario. Cuando yo siento que estoy en la zona de confort, salgo por otro lado”, señaló.

El también empresario recordó su experiencia de vida lejos de casa desde los 15 años, lo que le permitió adaptarse a distintos entornos a lo largo de su carrera. “Estuve creo que en 16 países, entonces si me costara la adaptación no podría ser jugador de fútbol o no tendría esa capacidad de adaptarme a diferentes situaciones”, comentó.

El futbolista de 41 años también hizo referencia a las expectativas que existían sobre su futuro inmediato: “Como en este momento, por ejemplo, todos pensaban que Hernán Barcos iba a estar en Lima o se iba a quedar en Lima por la comodidad. Entonces, vamos a buscar nuevos aires, nuevos desafíos”. Bajo esa premisa, aseguró que su arrio al ‘picaflor del cumbe’ representa ese impulso por seguir creciendo y manteniendo la motivación en el tramo final de su carrera. “Eso es lo que te hace crecer, lo que te da de nuevo esa energía, esas ganas de seguir conquistando, de seguir buscando cosas en el camino. Y FC Cajamarca es una de ellas, por eso estamos acá”, concluyó.

¿Hernán Barcos tendrá un rol dirigencial en FC Cajamarca?

Por otro lado, Hernán Barcos se refirió a la posibilidad de asumir funciones dirigenciales en FC Cajamarca durante 2026, tal y como se especulaba antes de su fichaje. “Con mi participación en general, yo tomé esta iniciativa y este compromiso con el club desde el día uno en tratar de ayudarlo en lo que necesite”, indicó.

El veterano atacante detalló que su apoyo no se limita al rol de jugador. “Mi posición como jugador, obviamente consumada, y después ayudando un poco en la gestión deportiva, por decirlo así, de conversar con jugadores, ver profesionales y ayudar al club a que lleguen jugadores que tengan el perfil que se quiera, y armar un grupo unido”, explicó.

Sobre su relación con el plantel, el ‘Pirata’ afirmó que conoce a la mayoría de los jugadores y que trabajará para integrarse con quienes aún no ha tenido contacto. “A la mayoría de los jugadores los conozco, a los que no conozco los voy a conocer en el camino, pero todos tenemos el mismo pensamiento. Mi punto es ayudar y tratar de hacer crecer el club”, subrayó.