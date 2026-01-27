Presidente del Club 2 de Mayo toma recaudos en Copa Libertadores 2026: “Es una lucha entre David y Goliat, enfrentamos al todopoderoso Alianza Lima”

Hugo Romero traslada todo el peso del enfrentamiento a Alianza Lima. - Crédito: Sin Fundamentos

El presidente del Club 2 de Mayo (PAR) ha reconocido este miércoles, en declaraciones ofrecidas al programa ‘La Hora de Lalo’ en radio Ovación, que tanto su institución como Alianza Lima tienen como meta central “pasar de fase” en el arranque de la CONMEBOL Libertadores 2026, pero que su contrincante cuenta con una enorme ventaja como si se tratase de un cruce entre de gigantes bíblicos.

“El objetivo principal de ambos equipos es pasar de fase, pero es una lucha entre David y Goliat, vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima, el que tiene todas las de pasar es Alianza Lima, nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro pero Alianza tiene la obligación de pasa“, ha argumentado Hugo Romero.

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026. - Crédito: Composición Infobae

El máximo dirigente del Club 2 de Mayo también ha contestado a las inquietudes que tienen con respecto al nivel de los ‘blanquiazules’. Ha revelado que no hay un solo nombre que no le cause preocupación, haciendo un gran énfasis en la presencia del goleador histórico de la selección peruana.

“Me preocupa toda la plantilla de Alianza, lógicamente al que más conocemos es a Paolo Guerrero. Somos un club que hace frontera con Brasil, acompañamos mucho el fútbol brasileño y sabemos que Paolo fue ídolo de Corinthians, hizo el gol en el Mundial contra Chelsea, jugó en Flamengo, Inter de Porto Alegre”, ha dicho.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

Al hilo, Hugo Romero ha añadido que “nosotros somos un club chico del interior, no tenemos muchos jugadores renombrados a nivel nacional ni mucho menos a nivel internacional, queremos hacernos conocer”.

El miércoles 4 de febrero, en condición de local, el Club 2 de Mayo abrirá fuego contra Alianza Lima en la Fase 1 de la Libertadores, esperando sacar un muy buen resultado que le permita afrontar la revancha en Matute, una semana más tarde, con serenidad y optimismo.

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores contra Club 2 de Mayo. - Crédito: Composición Infobae

Localía

Aunque en un principio hubo dudas acerca de la localía, el titular del conjunto paraguayo ha confirmado que Alianza Lima deberá desplazarse hacia el escenario Río Parapití, cuyo aforo no será ningún inconveniente para albergar a los hinchas peruanos que deseen acudir al encuentro internacional.

“La capacidad es para 25 mil espectadores, nosotros pondríamos a la venta 20 o 21 mil localidades, hay que pensar en la seguridad de la gente. No queremos un lleno rebosante, sí queremos un estadio que esté con los 20 o 21 mil aficionados“, ha suscrito Hugo Romero.

Eduardo Ledesma habló de los partidos contra los 'blanquiazules' y resaltó el plantel con jugadores de renombre. (Video: ABC TV Paraguay)

En esa misma línea, ha exhortado a las autoridades rivales a establecer un diálogo formal para la cuestión de los boletos: "Necesito que los dirigentes se contacten conmigo y que me soliciten para que podamos facilitarles la cantidad necesaria para los aficionados de Alianza Lima“.

Consultado acerca de cómo llega Club 2 de Mayo al debut copero, el presidente ha asegurado que “hemos mantenido al 80% del plantel del año pasado, se conocen mucho y vamos a tener una seguidilla de partidos para que se vayan soltando".

Club 2 de Mayo presentó una temporada irregular. - Crédito: Difusión

“El equipo se caracteriza por tenencia de balón, buen trato, lógicamente que no llegamos a lo que hacen los peruanos pero tenemos la fuerza, la entrega y ojalá le podamos hacer daño a Alianza Lima”, ha concluido.

El ‘gallo norteño’ es una institución tradicional, aunque sin mayor arraigo a nivel nacional. En su inicio en la nueva temporada local, cayó 2-1 a manos de Sportivo Luqueño.