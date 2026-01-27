Perú Deportes

Presidente del Club 2 de Mayo toma recaudos en Copa Libertadores 2026: “Es una lucha entre David y Goliat, enfrentamos al todopoderoso Alianza Lima”

Hugo Romero traslada todo el peso del enfrentamiento de la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores a los aliancistas, de quienes tiene un enorme concepto a nivel de plantel. Su mayor preocupación, eso sí, es Paolo Guerrero

Guardar
Hugo Romero traslada todo el
Hugo Romero traslada todo el peso del enfrentamiento a Alianza Lima. - Crédito: Sin Fundamentos

El presidente del Club 2 de Mayo (PAR) ha reconocido este miércoles, en declaraciones ofrecidas al programa ‘La Hora de Lalo’ en radio Ovación, que tanto su institución como Alianza Lima tienen como meta central “pasar de fase” en el arranque de la CONMEBOL Libertadores 2026, pero que su contrincante cuenta con una enorme ventaja como si se tratase de un cruce entre de gigantes bíblicos.

“El objetivo principal de ambos equipos es pasar de fase, pero es una lucha entre David y Goliat, vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima, el que tiene todas las de pasar es Alianza Lima, nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro pero Alianza tiene la obligación de pasa“, ha argumentado Hugo Romero.

Presidente de Club 2 de
Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026. - Crédito: Composición Infobae
El máximo dirigente del Club 2 de Mayo también ha contestado a las inquietudes que tienen con respecto al nivel de los ‘blanquiazules’. Ha revelado que no hay un solo nombre que no le cause preocupación, haciendo un gran énfasis en la presencia del goleador histórico de la selección peruana.

Me preocupa toda la plantilla de Alianza, lógicamente al que más conocemos es a Paolo Guerrero. Somos un club que hace frontera con Brasil, acompañamos mucho el fútbol brasileño y sabemos que Paolo fue ídolo de Corinthians, hizo el gol en el Mundial contra Chelsea, jugó en Flamengo, Inter de Porto Alegre”, ha dicho.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

Al hilo, Hugo Romero ha añadido que “nosotros somos un club chico del interior, no tenemos muchos jugadores renombrados a nivel nacional ni mucho menos a nivel internacional, queremos hacernos conocer”.

El miércoles 4 de febrero, en condición de local, el Club 2 de Mayo abrirá fuego contra Alianza Lima en la Fase 1 de la Libertadores, esperando sacar un muy buen resultado que le permita afrontar la revancha en Matute, una semana más tarde, con serenidad y optimismo.
Alianza Lima inicia su camino
Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores contra Club 2 de Mayo. - Crédito: Composición Infobae

Localía

Aunque en un principio hubo dudas acerca de la localía, el titular del conjunto paraguayo ha confirmado que Alianza Lima deberá desplazarse hacia el escenario Río Parapití, cuyo aforo no será ningún inconveniente para albergar a los hinchas peruanos que deseen acudir al encuentro internacional.

La capacidad es para 25 mil espectadores, nosotros pondríamos a la venta 20 o 21 mil localidades, hay que pensar en la seguridad de la gente. No queremos un lleno rebosante, sí queremos un estadio que esté con los 20 o 21 mil aficionados“, ha suscrito Hugo Romero.

Eduardo Ledesma habló de los partidos contra los 'blanquiazules' y resaltó el plantel con jugadores de renombre. (Video: ABC TV Paraguay)
En esa misma línea, ha exhortado a las autoridades rivales a establecer un diálogo formal para la cuestión de los boletos: "Necesito que los dirigentes se contacten conmigo y que me soliciten para que podamos facilitarles la cantidad necesaria para los aficionados de Alianza Lima“.

Consultado acerca de cómo llega Club 2 de Mayo al debut copero, el presidente ha asegurado que “hemos mantenido al 80% del plantel del año pasado, se conocen mucho y vamos a tener una seguidilla de partidos para que se vayan soltando".

Club 2 de Mayo presentó
Club 2 de Mayo presentó una temporada irregular. - Crédito: Difusión

“El equipo se caracteriza por tenencia de balón, buen trato, lógicamente que no llegamos a lo que hacen los peruanos pero tenemos la fuerza, la entrega y ojalá le podamos hacer daño a Alianza Lima”, ha concluido.

El ‘gallo norteño’ es una institución tradicional, aunque sin mayor arraigo a nivel nacional. En su inicio en la nueva temporada local, cayó 2-1 a manos de Sportivo Luqueño.

Temas Relacionados

Club 2 de MayoCopa LibertadoresAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

La ‘Máquina’, desde siempre, soñó con sostener un encuentro especial con Leo Messi. Vistiendo la camiseta de Alianza Lima, en una jornada inolvidable, cumplió su meta de vida

Alan Cantero no sale de

Guillermo Salas vuelve al ruedo tras prolongada inactividad: dirigirá al Santos FC de Nazca de la Liga 2

El popular ‘Chicho’ sale de sus cuarteles de invierno para asumir la dirección técnica de la ‘máquina azul’, que en los últimos años ha luchado por el ascenso a la máxima categoría en Perú

Guillermo Salas vuelve al ruedo

Miguel Trauco estaría buscando nuevo equipo tras grave denuncia por abuso sexual: “Sabe que no volverá a Alianza Lima”

Mientras que por el lado del cuadro ‘blanquiazul’, vienen trabajando para revolver lo más rápido posible el contrato del lateral peruano, quien había firmado hasta finales del 2026. Conoce los detalles

Miguel Trauco estaría buscando nuevo

Felipe Vizeu espera un punto de inflexión con Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Sé lo que puedo entregar”

El delantero brasileño se ilusiona con el arranque de la nueva temporada y reflexiona: “Hay que continuar con mucha tranquilidad y humildad, porque sabemos que este año tenemos que ganar todo“

Felipe Vizeu espera un punto

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de los equipos ya saben con quiénes jugarán en su debut del campeonato nacional. Conoce todos los detalles del inicio de jornada

Programación de la fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: “Si fuera

Rafael López Aliaga: “Si fuera alcohólico vendría con mi trago (a la entrevista), tipo Alejandro Toledo”

Condenan a la procuradora General del Estado, María Caruajulca, por omisión y rehusamiento de actos funcionales

Enrique Valderrama reta a debatir a César Acuña y enfila sus crítica: “Es lo peor de la política, el patrón del mal”

Asociación de jueces rechaza amenazas de Fernando Rospigliosi: “Configuran un patrón sistemático que busca debilitar la institucionalidad”

Keiko Fujimori plantea salir de la Corte IDH “y solicitar el reingreso, pero con candados”: ¿es posible?

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug exige a la

Melissa Klug exige a la fiscalía ser parte del proceso contra Bryan Torres al ser excluida: “Casi veo muerta a mi hija”

Sonia Oquendo reveló que fue una pesadilla trabajar en la obra ‘Los Monógolos de la Vagina’: “Sufrí maltrato y depresión”

Carlos Orozco critica a Santi Lesmes por ilusionar a Pol Deportes: “el chico habrá pensado: ‘Voy a conocer a Messi’”

Suheyn Cipriani responde a críticas sobre su romance con Macarius: “¿por qué tanto odio hacia él?”

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

DEPORTES

Alan Cantero no sale de

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

Guillermo Salas vuelve al ruedo tras prolongada inactividad: dirigirá al Santos FC de Nazca de la Liga 2

Miguel Trauco estaría buscando nuevo equipo tras grave denuncia por abuso sexual: “Sabe que no volverá a Alianza Lima”

Felipe Vizeu espera un punto de inflexión con Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Sé lo que puedo entregar”

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026