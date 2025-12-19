Alianza Lima vs Club 2 de Mayo: día, hora y canal TV confirmado de los duelos por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día, hora y canal TV confirmado de los duelos por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

La agenda de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2026 ya está definida, luego del sorteo realizado por Conmebol. Los ‘blanquiazules’ comenzarán su participación internacional directamente en la exigente Fase 1, trazándose como meta superar el debut frente 2 de Mayo de Paraguay en esta etapa clasificatoria.

El club afronta este primer reto con la esperanza de emular la destacada actuación obtenida en la edición anterior, y cada detalle del calendario ha sido confirmado para que la afición pueda seguir de cerca el estreno copero de los ‘íntimos’, en el que no hay espacio para el error.

Bajo la dirección de Pablo Guede, el cuadro victoriano apunta a superar las rondas iniciales de la competición y asegurar su ingreso a la fase de grupos. Al otro lado, el club paraguayo llega a esta instancia tras clasificarse por haber disputado la final de la Copa Paraguay, aunque cayó por la mínima diferencia ante General Caballero.

El conjunto ‘guaraní’, apodado el ‘gallo norteño’, tuvo su primera experiencia internacional en la actual temporada durante la Copa Sudamericana. Hasta hace poco, el técnico Felipe Giménez jugó un rol central en este recorrido, pero actualmente el plantel está bajo el mando de Eduardo Ledesma.

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día y hora confirmada de duelos por la Fase 1

La Conmebol confirmó la fixture de los choques entre los ‘blanquiazules’ y el ‘gallo norteño’ por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026: el partido de ida se jugará el próximo miércoles 4 de febrero, el estadio está por confirmarse pero se llevará a cabo en Paraguay. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:30 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:30 horas.

Fixture de Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

Canal TV para ver los duelos de la Fase 1 por la Copa Libertadores 2026

Los encuentros entre Alianza Lima y 2 de Mayo podrán verse en Perú y toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, canal oficial de la Copa Libertadores. También se podrá seguir por Infobae Perú, donde se informará todos los detalles que se vivirán en Paraguay y Matute.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta de la Fase 1?

La definición de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo se realizará el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva. La hora establecida es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:30 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:30 horas.

DT de Club 2 de Mayo elogió a Alianza Lima

El técnico Eduardo Ledesma mostró entusiasmo tras conocer, con atención al detalle durante el sorteo, que su equipo debutará enfrentando a Alianza Lima. Según el propio DT, considera esta serie como una oportunidad para poner a prueba su trayectoria profesional ante un conjunto reconocido en el contexto sudamericano.

“Era uno de los rivales que sabía que podía tocar. La verdad, un lindo rival. Me parece un rival espectacular, sobre todo un histórico de Copa Libertadores,un histórico grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar ese rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia, Cerro, un grande también de Perú“, declaró el estratega en entrevista a Radio Monumental AM.

Eduardo Ledesma ponderó a su próxima rival de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Monumental AM 1080