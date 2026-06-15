Corte de agua para este martes 16 de junio: conoce las zonas afectadas

El corte de agua está programado para este 16 de junio - Créditos: Andina.

Sedapal informó que el martes 16 de junio aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Ate, Los Olivos y Lince, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La empresa precisó que la medida formará parte de su cronograma operativo para esa jornada y que alcanzará tanto a viviendas como a locales comerciales.

De acuerdo con la programación difundida, la suspensión y el restablecimiento del suministro tendrán horarios diferenciados, según la zona intervenida y el avance de las labores técnicas. La entidad recomendó a los usuarios revisar el detalle del cronograma para identificar el horario correspondiente a su sector y tomar previsiones, especialmente en actividades domésticas y comerciales que dependen del abastecimiento.

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La compañía señaló que estas acciones apuntan a preservar la calidad del agua y sostener la continuidad del servicio en Lima Metropolitana. Además, indicó que la intervención se enmarca en un plan de mejoras por etapas, orientado a reforzar la infraestructura hídrica y elevar la seguridad del sistema.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

P. J. Proyectos Especiales

A. H. Daniel A. Carrión

A. H. Villa Mercedes

Asoc. Villa Mercedes

A. H. Sargento Lores

A. H. Eduardo de la Pinilla

Poder Judicial

Mercado Sarita Colonia

APV Los Álamos de Canto Grande

Asoc. Buenos Aires

A. H. Villa Hermoza

A. H. Jesús Oropeza Chonta

Coop. Mariscal Luzuriaga

APV Los Álamos (I) de Canto Grande

A. H. Las Delicias

A. H. Magisterial Horacio Zeballos Gámez

APV Ramón Castilla

A. H. Los Artesanos

Coop. Huancaray

Coop. La Unión

C. E. Ramiro Prialé

Agru. Ramiro Prialé II

A. H. PI Chavín de Huántar Sector 5 de Mayo

A. H. La Villa Verde

A. F. Villa Gilary

A. H. PI Chavín de Huántar Sector Fe y Alegría

A. H. PI Chavín de Huántar Sector 30 de Agosto

A. H. PI Chavín de Huántar Hospital Materno Infantil

Agru. Las Gardenias

Agru. Niño Jesús PI Chavín de Huántar.

Hora: 8 a. m. - 11:25 p. m.

Sedapal anunció que los usuarios deberán tomar sus precauciones - Créditos: Andina.

Ate

A. H. La Estrella

A. H. Javier Heraud I y II etapa

A. H. Los Progresitas de Ate zonas A y C

A. H. San Pedro de Ate

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Los Jardines

A. H. Manuel Seoane Corrales

Asoc. de Prop. de la Urb. Santa Rosa

U. Ind. Aurora Ampliación

U. Ind. San Francisco

U. Ind. Santa Angélica

U. Ind. Santa Lucía

Urb. Los Ayllus

Urb. Grumete Medina

Urb. Sauces

Urb. Lotización Industrial Santa Rosa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Los Olivos

A. H. Juan Pablo II

A. H. Enrique Milla Ochoa

A. H. Los Norteños

A. H. Los Olivos de Pro

Asoc. San Javier de Pro

Asoc. Vivienda Trabajadores Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro

Urb. Pro parcela 10 - I y II etapa

Urb. Puerta de Pro

Urb. Santa Ana

Hora: 12 m. - 8 p. m.

El corte de agua está programado para el 16 de junio - Créditos: Magnific.

San Isidro

Urb. Los Condes

Urb. El Olivar

Urb. Los Rosales

Urb. El Rosario

Urb. San Isidro

Cuadrante:

Av. Arequipa

Av. Javier Prado

Av. El Rosario

Av. Víctor A. Belaúnde

Av. Camino Real

Calle Los Cipreses

Hora: 12 m - 11 p. m.

Lince

Cercado

Cuadrante:

Av. Arequipa, calle Manuel Segura, av. Francisco Lazo y jirón Risso

Hora: 12 m - 11 p. m.