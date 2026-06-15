Corte de agua para este martes 16 de junio: conoce las zonas afectadas

Sedapal informó que el martes 16 de junio aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Ate, Los Olivos y Lince, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La empresa precisó que la medida formará parte de su cronograma operativo para esa jornada y que alcanzará tanto a viviendas como a locales comerciales.
De acuerdo con la programación difundida, la suspensión y el restablecimiento del suministro tendrán horarios diferenciados, según la zona intervenida y el avance de las labores técnicas. La entidad recomendó a los usuarios revisar el detalle del cronograma para identificar el horario correspondiente a su sector y tomar previsiones, especialmente en actividades domésticas y comerciales que dependen del abastecimiento.
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La compañía señaló que estas acciones apuntan a preservar la calidad del agua y sostener la continuidad del servicio en Lima Metropolitana. Además, indicó que la intervención se enmarca en un plan de mejoras por etapas, orientado a reforzar la infraestructura hídrica y elevar la seguridad del sistema.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- P. J. Proyectos Especiales
- A. H. Daniel A. Carrión
- A. H. Villa Mercedes
- Asoc. Villa Mercedes
- A. H. Sargento Lores
- A. H. Eduardo de la Pinilla
- Poder Judicial
- Mercado Sarita Colonia
- APV Los Álamos de Canto Grande
- Asoc. Buenos Aires
- A. H. Villa Hermoza
- A. H. Jesús Oropeza Chonta
- Coop. Mariscal Luzuriaga
- APV Los Álamos (I) de Canto Grande
- A. H. Las Delicias
- A. H. Magisterial Horacio Zeballos Gámez
- APV Ramón Castilla
- A. H. Los Artesanos
- Coop. Huancaray
- Coop. La Unión
- C. E. Ramiro Prialé
- Agru. Ramiro Prialé II
- A. H. PI Chavín de Huántar Sector 5 de Mayo
- A. H. La Villa Verde
- A. F. Villa Gilary
- A. H. PI Chavín de Huántar Sector Fe y Alegría
- A. H. PI Chavín de Huántar Sector 30 de Agosto
- A. H. PI Chavín de Huántar Hospital Materno Infantil
- Agru. Las Gardenias
- Agru. Niño Jesús PI Chavín de Huántar.
Hora: 8 a. m. - 11:25 p. m.
Ate
- A. H. La Estrella
- A. H. Javier Heraud I y II etapa
- A. H. Los Progresitas de Ate zonas A y C
- A. H. San Pedro de Ate
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Los Jardines
- A. H. Manuel Seoane Corrales
- Asoc. de Prop. de la Urb. Santa Rosa
- U. Ind. Aurora Ampliación
- U. Ind. San Francisco
- U. Ind. Santa Angélica
- U. Ind. Santa Lucía
- Urb. Los Ayllus
- Urb. Grumete Medina
- Urb. Sauces
- Urb. Lotización Industrial Santa Rosa
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Los Olivos
- A. H. Juan Pablo II
- A. H. Enrique Milla Ochoa
- A. H. Los Norteños
- A. H. Los Olivos de Pro
- Asoc. San Javier de Pro
- Asoc. Vivienda Trabajadores Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro
- Urb. Pro parcela 10 - I y II etapa
- Urb. Puerta de Pro
- Urb. Santa Ana
Hora: 12 m. - 8 p. m.
San Isidro
- Urb. Los Condes
- Urb. El Olivar
- Urb. Los Rosales
- Urb. El Rosario
- Urb. San Isidro
Cuadrante:
- Av. Arequipa
- Av. Javier Prado
- Av. El Rosario
- Av. Víctor A. Belaúnde
- Av. Camino Real
- Calle Los Cipreses
Hora: 12 m - 11 p. m.
Lince
Cercado
Cuadrante:
Av. Arequipa, calle Manuel Segura, av. Francisco Lazo y jirón Risso
Hora: 12 m - 11 p. m.
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