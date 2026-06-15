Perú

Corte de agua para este martes 16 de junio: conoce las zonas afectadas

Sedapal recomendó a los usuarios tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio

Guardar
Google icon
corte de agua
El corte de agua está programado para este 16 de junio - Créditos: Andina.

Sedapal informó que el martes 16 de junio aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Ate, Los Olivos y Lince, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. La empresa precisó que la medida formará parte de su cronograma operativo para esa jornada y que alcanzará tanto a viviendas como a locales comerciales.

De acuerdo con la programación difundida, la suspensión y el restablecimiento del suministro tendrán horarios diferenciados, según la zona intervenida y el avance de las labores técnicas. La entidad recomendó a los usuarios revisar el detalle del cronograma para identificar el horario correspondiente a su sector y tomar previsiones, especialmente en actividades domésticas y comerciales que dependen del abastecimiento.

PUBLICIDAD

La compañía señaló que estas acciones apuntan a preservar la calidad del agua y sostener la continuidad del servicio en Lima Metropolitana. Además, indicó que la intervención se enmarca en un plan de mejoras por etapas, orientado a reforzar la infraestructura hídrica y elevar la seguridad del sistema.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • P. J. Proyectos Especiales
  • A. H. Daniel A. Carrión
  • A. H. Villa Mercedes
  • Asoc. Villa Mercedes
  • A. H. Sargento Lores
  • A. H. Eduardo de la Pinilla
  • Poder Judicial
  • Mercado Sarita Colonia
  • APV Los Álamos de Canto Grande
  • Asoc. Buenos Aires
  • A. H. Villa Hermoza
  • A. H. Jesús Oropeza Chonta
  • Coop. Mariscal Luzuriaga
  • APV Los Álamos (I) de Canto Grande
  • A. H. Las Delicias
  • A. H. Magisterial Horacio Zeballos Gámez
  • APV Ramón Castilla
  • A. H. Los Artesanos
  • Coop. Huancaray
  • Coop. La Unión
  • C. E. Ramiro Prialé
  • Agru. Ramiro Prialé II
  • A. H. PI Chavín de Huántar Sector 5 de Mayo
  • A. H. La Villa Verde
  • A. F. Villa Gilary
  • A. H. PI Chavín de Huántar Sector Fe y Alegría
  • A. H. PI Chavín de Huántar Sector 30 de Agosto
  • A. H. PI Chavín de Huántar Hospital Materno Infantil
  • Agru. Las Gardenias
  • Agru. Niño Jesús PI Chavín de Huántar.

Hora: 8 a. m. - 11:25 p. m.

Sedapal anunció que los usuarios deberán tomar sus precauciones - Créditos: Andina.
Sedapal anunció que los usuarios deberán tomar sus precauciones - Créditos: Andina.

Ate

  • A. H. La Estrella
  • A. H. Javier Heraud I y II etapa
  • A. H. Los Progresitas de Ate zonas A y C
  • A. H. San Pedro de Ate

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Los Jardines
  • A. H. Manuel Seoane Corrales
  • Asoc. de Prop. de la Urb. Santa Rosa
  • U. Ind. Aurora Ampliación
  • U. Ind. San Francisco
  • U. Ind. Santa Angélica
  • U. Ind. Santa Lucía
  • Urb. Los Ayllus
  • Urb. Grumete Medina
  • Urb. Sauces
  • Urb. Lotización Industrial Santa Rosa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Los Olivos

  • A. H. Juan Pablo II
  • A. H. Enrique Milla Ochoa
  • A. H. Los Norteños
  • A. H. Los Olivos de Pro
  • Asoc. San Javier de Pro
  • Asoc. Vivienda Trabajadores Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro
  • Urb. Pro parcela 10 - I y II etapa
  • Urb. Puerta de Pro
  • Urb. Santa Ana

Hora: 12 m. - 8 p. m.

El corte de agua está programado para el 16 de junio - Créditos: Magnific.
El corte de agua está programado para el 16 de junio - Créditos: Magnific.

San Isidro

  • Urb. Los Condes
  • Urb. El Olivar
  • Urb. Los Rosales
  • Urb. El Rosario
  • Urb. San Isidro

Cuadrante:

  • Av. Arequipa
  • Av. Javier Prado
  • Av. El Rosario
  • Av. Víctor A. Belaúnde
  • Av. Camino Real
  • Calle Los Cipreses

Hora: 12 m - 11 p. m.

Lince

Cercado

Cuadrante:

Av. Arequipa, calle Manuel Segura, av. Francisco Lazo y jirón Risso

Hora: 12 m - 11 p. m.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalLos OlivosSan Isidroperu-noticias

Más Noticias

Indecopi vs. Sunat: regulador elimina requisito clave para quienes validan trámites aduaneros

Quienes estudiaban para representante aduanero fuera del Instituto Aduanero Tributario de la Sunat debían rendir un examen adicional (convalidación) impuesto por la Sunat y el MEF

Indecopi vs. Sunat: regulador elimina requisito clave para quienes validan trámites aduaneros

Se dispara la producción de maíz amarillo duro en Perú, con saltos de hasta 43% en estas dos regiones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que las siembras de papa, maíz amarillo duro y maíz choclo crecieron en la campaña agrícola 2025/2026

Se dispara la producción de maíz amarillo duro en Perú, con saltos de hasta 43% en estas dos regiones

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Al 98,593% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori acumula 9.075.116 votos (50,051%) frente a los 9.056.638 de Roberto Sánchez (49,949%). La diferencia es de 18.478 votos. No quedan actas pendientes: solo 1.305 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

El cantante estuvo en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana TV, donde recibió en vivo el comunicado de su ahora expareja

Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

Gobernanza y gastronomía: Lo que una cocina puede enseñarnos sobre cómo construir un país

La gobernanza consiste precisamente en reconocer el potencial de cada persona y colocarla donde pueda aportar el máximo valor. Las grandes cocinas también enseñan algo más: la importancia del equilibrio

Gobernanza y gastronomía: Lo que una cocina puede enseñarnos sobre cómo construir un país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Virtual diputada de Juntos por el Perú propone que peruanos en el extranjero no voten tras triunfo de Keiko Fujimori fuera del país

Estabilidad del próximo gobierno dependerá de su gabinete: “Va a tener que negociar con un Congreso fragmentado”, indica experto

Poder Judicial deberá decidir este viernes si mantiene la sentencia contra Wanda del Valle, expareja del ‘Maldito Cris’

Keiko Fujimori sale del país antes que acabe el conteo de votos de la ONPE: “me mantendré comunicada con los personeros”

ENTRETENIMIENTO

Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

Carlos Vílchez reaparece en clínica tras someterse a operación a las rodillas

Andrés Calamaro vuelve a Lima con único concierto: lugar, fecha, entradas y más sobre el evento

Edson Dávila responde a declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su amistad: “Respeto todo lo que dice”

DEPORTES

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 1

A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita HOY en Perú: partido en Miami por fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026

¿Se cayó el fichaje de Adrián Quiroz por Universitario? El factor que complica las negociaciones con Los Chankas

Dónde ver Bélgica vs Egipto HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026