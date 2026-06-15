Sucesión intestada en Perú 2026: ¿Qué hacer si un familiar muere sin dejar testamento?

El primer paso es ante un notario o juez.

La muerte de un familiar suele dejar interrogantes legales entre los allegados, sobre todo cuando no existe un testamento. En Perú, la sucesión intestada permite a los parientes reclamar la herencia en ausencia de disposiciones testamentarias, según información proporcionada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este procedimiento se ha convertido en una herramienta esencial para la protección del patrimonio familiar y el acceso a los bienes del fallecido.

¿En qué consiste la sucesión intestada?

La sucesión intestada es un proceso regulado por la legislación peruana, mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida se transmiten a sus familiares directos. La normativa reconoce como herederos a los cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos y primos.

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Hay casos atipícos en los que se solicita la sucesión intestada.

De acuerdo con información del Minjus, este trámite resulta indispensable cuando el fallecido no dejó un testamento, el documento fue declarado nulo o caduco, o cuando los herederos designados han fallecido previamente.

Requisitos y pasos

Los interesados deben presentar documentos que acrediten el vínculo con el fallecido, entre ellos la partida de nacimiento, partida de defunción y el Documento Nacional de Identidad (DNI) tanto del solicitante como de los posibles herederos. También se requieren los documentos correspondientes a los bienes cuya sucesión se solicita.

Una vez admitida la demanda, la solicitud se inscribe en los registros públicos y se publica en el Diario Oficial El Peruano y en un diario local del lugar donde se presenta la demanda.

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El trámite puede realizarse ante el Juzgado de Paz Letrado correspondiente al último domicilio del fallecido o, de manera más ágil, ante una notaría. En ambos casos, la publicación de un aviso es un paso obligatorio para garantizar el derecho de otros potenciales herederos a presentarse y participar en el proceso.

sucesion intestada

Vía notarial y judicial

La vía notarial destaca por su sencillez y rapidez. Cualquier heredero puede presentar la solicitud ante un notario, quien ordena la publicación de un aviso con el extracto de la solicitud. Si durante el plazo legal no se presenta otra persona con derecho sucesorio, el notario extiende un acta que declara herederos a quienes acreditaron ese derecho.

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En la vía judicial, cualquier heredero puede iniciar el trámite ante el juzgado. Se publica un aviso y, si durante los 30 días siguientes no aparece ningún otro interesado, el juez resuelve sobre la base de lo acreditado. Si alguien más se presenta como heredero, el juez convoca a una audiencia para resolver las controversias.

Ocultar herederos

Los expertos advierten que ocultar deliberadamente a un heredero con derecho a participar en la sucesión intestada puede acarrear graves consecuencias. Desde el punto de vista penal, se configuran delitos como falsedad genérica, fraude procesal o apropiación ilícita.

El heredero excluido puede solicitar la nulidad de la declaratoria de herederos y reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Además, si el notario detecta dolo, está obligado a remitir copias al Ministerio Público para activar una investigación penal.

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Conoce como tramitar una sucesión intestada y reclamar tus bienes sin testamento. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Importancia de la inscripción

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la inscripción de la sucesión intestada o declaratoria de herederos en los registros públicos resulta fundamental. Sin este trámite, los familiares no pueden disponer de los bienes, acceder a cuentas bancarias ni administrar negocios pertenecientes al fallecido. El proceso de sucesión intestada, de acuerdo con la entidad, brinda seguridad jurídica a los parientes y protege el patrimonio familiar ante la ausencia de testamento.

El mecanismo de sucesión intestada constituye un recurso central para las familias peruanas que enfrentan la pérdida de un ser querido sin dejar instrucciones testamentarias, garantizando el acceso legítimo a los bienes y derechos del fallecido conforme a la ley vigente.

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